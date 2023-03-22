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    • 22.03.2023 19:03
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    • 22.03.2023 19:15
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hukuli Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru ele alındı. Bakan Akar Ukrayna'da barışın temini ve insani yardım konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını belirtti.

    takvim.com.tr
    Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı ile Suriye'nin kuzeyi bağlamındaki konular ele alındı.

    Görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getiren Akar, tahıl sevkiyatının kesintisiz devamının önemine vurgu yaptı. Bakan Akar, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

    Suriye'nin kuzeyine değinen Akar, Türkiye'nin tek amacının, hudutların ve vatandaşların güvenliği ile daha fazla insanlık dramı yaşanmaması için terörle mücadele olduğunu belirtti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde başlayan görüşmelerin, bölgede ve Suriye'de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayacağına işaret eden Akar, bunun devamının büyük önem taşıdığını kaydetti.

    Milli Savunma Bakanı Akar, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Rusya Federasyonu'nun desteği ve gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.

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