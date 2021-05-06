TİP'li Ahmet Şık, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından Avrasya'nın anketi ile ilgili, "Aynı şirket lider adı vererek soru yönelttiğini belirttiği 1 Mart tarihli çalışmasında Sarıgül için % 1,6 Muharrem İnce için % 1,5 oy oranı belirlemişti. Seçmen 10 günde bilinçlendi mi yoksa lider adı verilmeyince partilerin esamisi okunmuyor mu? Ya da çalışma mı güvensiz?" sözlerini kullanmıştı. Özkiraz, İnce'ye karşı da manipülatif anketler yapıyor.

Mustafa Kemal Çiçek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bir istifa açıklaması yaptım. Bu istifa açıklama esas itibariyle duygusal bir haykırıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu bir süreç içerisinde vekilliğini ifa ederken, yaşamış olduğum hususların kamuoyu tarafından da tam ve eksiksiz olarak bilinmesini istedim. Bu kapsamda sizin belirttiğiniz hususa gelmek gerekirse, CHP içerisinde bir tartışma söz konusuydu. Bu tartışmada Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı kampanyası esnasında yaptığı çalışmalarda vatandaşlarımızın bağışlarıyla ifa edilen kampanyanın, YSK tarafından ibra edilmesine rağmen, bu hususlarında Resmi Gazete'de yayımlanası sabit iken, sayın Muharrem İnce'nin yıpratılması amacıyla bu kampanyadan çeşitli meblağları kendisine aldığı, kendisinin bir şekilde varlıklar elde ettiğini ve daha sonrada daha ileri götürmek suretiyle çeşitli iddialarda bulundular.