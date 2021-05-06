Mustafa Kemal Çiçek, "İnce'ye yapılan bağışlar manipüle edildi" açıklamasını yaptı. Çiçek, CHP'ye "Hangi TV kanallarına para aktardınız? Bunu açıklayın" çağrısı yaptı.
CHP'NİN ANKETÇİSİ KEMAL ÖZKİRAZ'IN PAYINA 650 MİLYON'DAN NE KADAR DÜŞTÜ?
Akıllara sahada değil de masa başından anket uydurup medyaya servis eden CHP'nin kadrolu anketçisi Kemal Özkiraz geldi. Çiçek'in bahsettiği 650 mİlyon TL'den Özkiraz'ın sahibi olduğu Avrasya Araştırma Şirketi'ne ne kadar peşkeş çekildiği ise henüz açıklanmadı.
ÖZKİRAZ'A KENDİ YANDAŞLARI BİLE GÜVENMİYOR
TİP'li Ahmet Şık, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından Avrasya'nın anketi ile ilgili, "Aynı şirket lider adı vererek soru yönelttiğini belirttiği 1 Mart tarihli çalışmasında Sarıgül için % 1,6 Muharrem İnce için % 1,5 oy oranı belirlemişti. Seçmen 10 günde bilinçlendi mi yoksa lider adı verilmeyince partilerin esamisi okunmuyor mu? Ya da çalışma mı güvensiz?" sözlerini kullanmıştı. Özkiraz, İnce'ye karşı da manipülatif anketler yapıyor.
Mustafa Kemal Çiçek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Bir istifa açıklaması yaptım. Bu istifa açıklama esas itibariyle duygusal bir haykırıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu bir süreç içerisinde vekilliğini ifa ederken, yaşamış olduğum hususların kamuoyu tarafından da tam ve eksiksiz olarak bilinmesini istedim. Bu kapsamda sizin belirttiğiniz hususa gelmek gerekirse, CHP içerisinde bir tartışma söz konusuydu. Bu tartışmada Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı kampanyası esnasında yaptığı çalışmalarda vatandaşlarımızın bağışlarıyla ifa edilen kampanyanın, YSK tarafından ibra edilmesine rağmen, bu hususlarında Resmi Gazete'de yayımlanası sabit iken, sayın Muharrem İnce'nin yıpratılması amacıyla bu kampanyadan çeşitli meblağları kendisine aldığı, kendisinin bir şekilde varlıklar elde ettiğini ve daha sonrada daha ileri götürmek suretiyle çeşitli iddialarda bulundular.