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    • 21.03.2023 18:19
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    • 21.03.2023 18:19
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    AK Parti İstanbul’da SKM yönetimi belli oldu

    AK Parti İstanbul Teşkilatı’nda seçim çalışmaları aralıksız devam ederken seçim sürecinde görev yapacak SKM yönetimleri de belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından belirlenen İl ve İlçe SKM yönetimleri faaliyete başladı. Ömer Faruk Kalaycı, İl SKM Başkanı olarak atandı.

    takvim.com.tr
    AK Parti İstanbul’da SKM yönetimi belli oldu

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi maratonu aralıksız devam ediyor. AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ederken saha çalışmaları da hız kazandı. 3 bölgeye ayrılan İstanbul'da 39 ilçenin her bir noktasında her kesimi kucaklayacak kapsayıcı programlar hazırlandı.

    Fotoğrafta: Osman Nuri Kabaktepe

    SKM PROGRAMLARI DOLU DOLU GEÇECEK
    SKM programları kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışma yapılacak. Vatandaşlarla yüz yüze temas kurmaya özen gösterilecek. 21 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'nin kazanımları anlatılacak.

    Önümüzdeki 5 yıllık görev süresi kapsamında yapılması planlanan projeler, yatırımlar başta olmak üzere Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında vatandaşlar bilgilendirilecek.

        GENÇ SEÇMENLERE YAKIN TEMAS
        Milletvekili adayların belirlenmesiyle birlikte SKM programları ivme kazanacak. Esnaflar, pazar yerleri, taksi ve minibüs durakları, ofis çalışanları, kahvehaneler, kuryeler, siteler ziyaret edilecek. Millet Bahçeleri, AVM, Teknokent-Teknopark, Organize Sanayi Bölgeleri, cami cemaati buluşmaları gerçekleştirilecek.

        Sivil Toplum Kuruluşları, Hayvansever Dernekleri, Okul Aile Birliği Yönetimleri ile bir araya gelinecek.

        Üniversite öğrencileri, ilk kez oy kullanacak gençler başta olmak üzere genç seçmenlere yönelik hususi çalışma yapılacak.

        Fotoğrafta: Ömer Faruk KALAYCI

        Saha programlarının verimli bir şekilde gerçekleşmesi için SKM yönetimi büyük önem taşıyor. Bu hassasiyetle belirlenen AK Parti İstanbul İl SKM Yönetim Şeması şöyle;

        SKM Başkanı: Ömer Faruk KALAYCI
        SKM Başkanvekili: Maliki Ejder BATUR
        SKM Başkan Yardımcısı: Rabia İLHAN
        SKM Başkan Yardımcısı: Muhammed Cem ÇEKEREK

        1. Bölge SKM Başkanı: Gıyaseddin GERGİN
        2. Bölge SKM Başkanı: Ahmet KAAN
        3. Bölge SKM Başkanı: Mehmed Emin ÖZKAYA

        Program Tanıtım ve İzleme Sorumlusu: Fatih COŞAR
        Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu: Şengül KARSLI
        Mali İşler Sorumlusu: Fahri ŞAHİN
        Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu: F. Zehra ŞENER
        Birlik Çalışma Kurulu Sorumlusu: Seçkin TURAN
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