AK Parti İstanbul’da SKM yönetimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi maratonu aralıksız devam ediyor. AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ederken saha çalışmaları da hız kazandı. 3 bölgeye ayrılan İstanbul'da 39 ilçenin her bir noktasında her kesimi kucaklayacak kapsayıcı programlar hazırlandı.
Fotoğrafta: Osman Nuri Kabaktepe
SKM PROGRAMLARI DOLU DOLU GEÇECEK
SKM programları kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışma yapılacak. Vatandaşlarla yüz yüze temas kurmaya özen gösterilecek. 21 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'nin kazanımları anlatılacak.
Önümüzdeki 5 yıllık görev süresi kapsamında yapılması planlanan projeler, yatırımlar başta olmak üzere Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında vatandaşlar bilgilendirilecek.