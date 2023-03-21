AK Parti İstanbul’da SKM yönetimi belli oldu

Fotoğrafta: Ömer Faruk KALAYCI

Saha programlarının verimli bir şekilde gerçekleşmesi için SKM yönetimi büyük önem taşıyor. Bu hassasiyetle belirlenen AK Parti İstanbul İl SKM Yönetim Şeması şöyle;

SKM Başkanı: Ömer Faruk KALAYCI

SKM Başkanvekili: Maliki Ejder BATUR

SKM Başkan Yardımcısı: Rabia İLHAN

SKM Başkan Yardımcısı: Muhammed Cem ÇEKEREK

1. Bölge SKM Başkanı: Gıyaseddin GERGİN

2. Bölge SKM Başkanı: Ahmet KAAN

3. Bölge SKM Başkanı: Mehmed Emin ÖZKAYA

Program Tanıtım ve İzleme Sorumlusu: Fatih COŞAR

Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu: Şengül KARSLI

Mali İşler Sorumlusu: Fahri ŞAHİN

Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu: F. Zehra ŞENER

Birlik Çalışma Kurulu Sorumlusu: Seçkin TURAN