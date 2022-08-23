CHP’yi gazlayan anketçi Kemal Özkiraz’dan Muharrem İnce’ye ilginç teklif: Yüzde 3 alırsa anketleri rulo yapsın bana göndersin

Anket firmalarını daha önce de eleştiren İnce Memleket Partisine sorularında yer vermediğini ileri süren İnce, "Böyle bir şey olabilir mi? Utanmıyor musunuz böyle yapmaktan? Sıfır, 1 bile göstermiyorsun. Bu kadar mı çöktü ahlak bu ülkede? Vallahi iktidar olduğumuzda anketleri yaptıracağım size paranızı da halka açık yerde vereceğiz." diye konuştu