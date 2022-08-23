CHP’yi gazlayan anketçi Kemal Özkiraz’dan Muharrem İnce’ye ilginç teklif: Yüzde 3 alırsa anketleri rulo yapsın bana göndersin

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Cumhurbaşkanı adayı ve Memlekek Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP ve İYİ Parti tarafından fonlanan medyayı ifşa etmesinin ardından şimdi de CHP'yi gazlayan anketçilerle karşı karşıya geldi.
MUHARREM İNCE'DEN ANKETÇİLERE: YATACAK YERLERİ YOK
Muharrem İnce geçtiğimiz gün Balıkesir ve İzmir'in ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Arkasında yürüyen destekçilerini işaret eden Muharrem İnce anket şirketlerine sitem ederek "Bu parti 2-3 puanlık parti olabilir mi? Kendiniz görüyorsunuz. Anketçilerin yatacak yeri yok" ifadelerini kullandı.
Anket firmalarını daha önce de eleştiren İnce Memleket Partisine sorularında yer vermediğini ileri süren İnce, "Böyle bir şey olabilir mi? Utanmıyor musunuz böyle yapmaktan? Sıfır, 1 bile göstermiyorsun. Bu kadar mı çöktü ahlak bu ülkede? Vallahi iktidar olduğumuzda anketleri yaptıracağım size paranızı da halka açık yerde vereceğiz." diye konuştu
CHP'Yİ GAZLAYAN ANKETÇİ KEMAL ÖZKİRAZ'DAN İNCE'YE YANIT GELDİ
CHP'yi gazlayan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'yi eleştirdi ve ilginç bir teklifte bulundu.
YouTube'da katıldığı bir programda konuşan Özkiraz, Muharrem İnce'nin yüzde 1 oyu bile olmadığını iddia ederek, İnce'ye teklifte bulundu.