GENAR'dan Merdan Yanardağ'a yalanlama! İhsan Aktaş patlattı

İHSAN AKTAŞ'TAN MERDAN YANARDAĞ'A YALANLAMA: PİS BİR YALAN

Yanardağ'a yanı GENAR araştırmanın tepesinden geldi. İhsan Aktaş, yargı önünde hesap vereceklerini belirterek ''Bugün Kiralık bir tv kanalı Pis bir yalan haber ortaya attı. Yargı önünde hesabını verirler. 25 yıllık kurumuz. Kamuoyuna açıkladığımız sonuçlar elimizde olan sonuçlardır. Yalan söylemek için dahi bize muhtaçlar.'' diye tepki gösterdi.

ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

İhsan Aktaş, yaptırdıkları anketin sonucunu da paylaştı.



Ankete göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.3, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.7 görülüyor.