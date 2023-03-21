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    • 21.03.2023 20:07
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    • 21.03.2023 20:07
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    GENAR'dan Merdan Yanardağ'a yalanlama! İhsan Aktaş patlattı

    CHP yandaşı TELE 1 yayın yönetmeni Merdan Yanardağ kirli bir algı operasyonuna imza attı. Merdan Yanardağ GENAR'ın bir anket yaptığını ve Kılıçdaroğlu'nun yüzde 53 çıktığını iddia etti. Yanardağ'a yanıt GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'tan geldi. İhsan Aktaş, "Bugün Kiralık bir tv kanalı Pis bir yalan haber ortaya attı. Yargı önünde hesabını verirler. " ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    GENAR’dan Merdan Yanardağ’a yalanlama!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin anketler üzerinden giriştiği algı operasyonları medyadaki aktörler üzerinden de sürüyor!

    CHP tarafından mangırlanan TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yapılmayan bir anket üzerinden hem algı yapmaya kalkıştı hem de GENAR araştırmayı hedef aldı.

    MERDAN YANARDAĞ'DAN ANKET İDDİASI
    Merdan Yanardağ, canlı yayında "Saray, Genar Araştırma'ya özel anket yaptırdı. Ankette Kılıçdaroğlu'na %53, Erdoğan'a %42, diğer adaylara %5 oy çıktı. Yalanlarlarsa belgeleriyle, araştırmanın kendisiyle ortaya koyarım." iddiasında bulundu.

    İHSAN AKTAŞ'TAN MERDAN YANARDAĞ'A YALANLAMA: PİS BİR YALAN
    Yanardağ'a yanı GENAR araştırmanın tepesinden geldi. İhsan Aktaş, yargı önünde hesap vereceklerini belirterek ''Bugün Kiralık bir tv kanalı Pis bir yalan haber ortaya attı. Yargı önünde hesabını verirler. 25 yıllık kurumuz. Kamuoyuna açıkladığımız sonuçlar elimizde olan sonuçlardır. Yalan söylemek için dahi bize muhtaçlar.'' diye tepki gösterdi.

    ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?
    İhsan Aktaş, yaptırdıkları anketin sonucunu da paylaştı.

    Ankete göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.3, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.7 görülüyor.
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