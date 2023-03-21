Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bugün PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 17'ye yükseldi.



