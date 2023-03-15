İP kopma noktasına geldi: İstifaya hazırlanan Yavuz Ağıralioğlu: Sağ ayağımın üzerine basamadığım için mutsuzum





İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu konusunda önemli bir kulis bilgisini aktaran Bursalı, "Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım." dedi.



Bursalı'nın A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yaptığı açıklamalar şöyle:



"Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili 'istifa ediyor, edecek' deniliyor. HDP ve ABD'deki gelişmeler nedeniyle istifa edileceği konuşuyor. Belli bir partiye gideceği konuşuluyor. Parti içerisinde şimdilik bastırıldığı, durdurulduğu söyleniyor. Bundan sonraki gelişmeler ne olacağı zaten belli Ağıralioğlu bu konuda tutarlı bir siyasetçi yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağımızı ifade ediyorum."