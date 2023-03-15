İP kopma noktasına geldi: İstifaya hazırlanan Yavuz Ağıralioğlu: Sağ ayağımın üzerine basamadığım için mutsuzum

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday ilan edilmesinin ardından; gizli ortak HDP memnuniyetini belirten açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'e davet eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olumlu dönüş aldı. Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de HDP'li yetkililerle görüşecek. Ancak koalisyonun ortaklarından İYİ Parti'de ipler gerilmiş durumda. Kılıçdaroğlu-HDP yakınlaşmasından rahatsız olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partiden kopma noktasına geldi.
CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELİYOR!
6'lı koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday çıkarmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ziyaret çağrısında bulunmuştu. Edirne Cezaevi'nde terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da ziyaret için Twitter'dan kapıları açmıştı.
Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı ve HDPKK ile bir araya geleceklerini duyurmuştu.
"ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı. Görüşme 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'de gerçekleşecek.