6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yle kirli pazarlıkta Kandil'in terör belgesini kabul etti!

"KÜRT SORUNU" ADI ALTINDA SÜSLÜ KELİMELER: Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı sorunları çözen Meclis olmasından kaynaklanıyor. Kuruluşundan bu yana en temel sorunlar TBMM'de çözüldü. Vatandaşın sağduyusuna güvenerek seçtiği parlamenter ile birlikte var olan sorunları çözmeye talibiz ve çözeceğiz. Bu işin ortası yok. Demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz.

AKADEMİSYEN VE KANAAT ÖNDERİ: Bu ülkenin saygın insanları var. Akademik ve sivil toplum var. Her toplumun kanaat önderleri var. O destekle biz var olan sorunları çözebiliriz.

ÖZELLİKLE MECLİS'İ SEÇMİŞLER!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, görüşme yeri olarak özellikle Meclis'i seçtiklerine dikkat çekerek, "Sayın Başkanı burada ağırlamamızın nedeni Kürt sorunun demokratik çözümünün Parlamento çatısı altında olmasından yana olduğumuzu göstermek amaçlıydı" dedi.

KÜRTÇEYE SAYGI: Herkesin diline saygı göstereceksin. Evet, resmi dilimiz Türkçe, kimsenin bir şey dediği yok zaten ama devlet olarak çifte standart yapamazsınız.