6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yle kirli pazarlıkta Kandil'in terör belgesini kabul etti!

İşte Müderrioğlu'nun o yazısından ilgili bölüm:

Beklenen ve ertelenen görüşme dün nihayet gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP gerçeği ile hakiki manada yüzleşmiş oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sn. Kılıçdaroğlu, HDP eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Muhtelif belgelere yazılan "süslü demokratik çözüm" laflarının HDP, daha doğrusu Kandil dili ile ne anlama geldiğini Kemal Bey de bir nebze daha iyi fark etti. Maalesef bu kişisel aydınlanması, cumhurbaşkanı seçilmek için her şeyi göze aldığı, her türlü tavize vermeye hazır olduğu en zayıf anına denk geldi. PKK terör örgütünün siyasal uzantısının, aslında homojen bir yapı olmadığını, İmralı ruhu ile Kandil kimliği arasında gelgitler yaşadığını, marjinal sola, muhafazakar kesime, değişik etnik köken, mezhep ve inanç gruplarına açtığı pencerelerin bariz yanılsamalar içerdiğini biraz olsun anladı. HDP'nin, lafla ikna edilemeyeceğini, açık taahhüt, yazılı belge veya kamuoyu önünde bağlayıcı beyan istediğini gördü. Öyle ki gerginliği basın açıklamasına birebir yansıdı.

Ne imiş?

"Kürt sorunu TBMM'de çözülecekmiş!"

Eeee?

HDP bu nedenle görüşmenin Meclis'te yapılmasını istemiş!

Ağzından bu kadar "demokrasi ve adalet" kelimelerini eksik etmeyen parti görünümlü, şiddet kılıflı bir oluşumun, bizzat demokrasinin sunduğu imkânları kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin dibine dinamit koymak istemesi ne kadar acı değil mi?

Haydi, Kemal Bey dün "Kürt sorunu" dedi, "Meclis'i işaret etti" vs.

Yetmedi! Belediyelerde kayyum uygulamasına son verilmesinden de dem vurdu...

İyi de mesele bu kadar basit değil ki!

Kemal Bey, terör örgütüne yardım yataklık yapan, lojistik destek ve kaynak sağlayan belediyeler hakkında ne yapacak?

Veya

"Kürt sorununu çözeceğim" derken Anayasa'daki "Türk vatandaşlığı tanımını" nereye oturtacak? Güya "nötr kimlik" edebiyatı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni, "Anadolu Cumhuriyeti (!)" diye dönüştürmeye uğraşanların değirmenine su mu taşıyacak?