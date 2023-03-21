6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yle kirli pazarlıkta Kandil'in terör belgesini kabul etti!

6'lı koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta planlanan, ancak Şehitler Günü'ne denk düşmesi nedeniyle kamuoyundan yükselecek sert tepkiler gözetilerek ertelenen HDP ziyaretini dün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal adına HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı parlamentodaki HDP grubunda ziyaret etti. Görüşmeye iki partinin kurmayları da katıldı.
ELİ TİTREYEREK AÇIKLADI
Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, bir tarafına Buldan'ı, diğer tarafına da Sancar'ı alarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, açıklamasını okurken ellerinin titrediği görüldü.
KANDİL'İN TALİMATLARINI İÇEREN "TERÖR BELGESİNİ" KABUL ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinden sonra eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden HDP'lilere kadar arka arkaya mesajlar yayınlanmış ve 11 maddelik "Tutum Belgesini" kabul etmesi halinde aday çıkarmayıp destek sözü verilmişti.
Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklama ile bu dayatmaya boyun eğip terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin koşullarını kabul ettiğini kamuoyuna da ilan etmiş oldu.
6'lı masanın HDP'nin ayağına gönderdiği Kılıçdaroğlu'nun Tutum Belgesi'nin büyük bölümünü kabul eden açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
PKK'LI BELEDİYELERE KAYYUM ATANMAYACAK: Kayyum atanmasını, bunun sürdürülmesini asla doğru bulmuyoruz. Bizim ortak mutabakat metninde kayyum uygulamasının olmaması yer alıyor. Seçimle gelen seçimle gider.
11 MADDELİK TUTUM BELGESİ
Kandil'in 11 maddelik tutum belgesinin terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan "sözde tecrit" in kaldırılmasından ana dilde eğitime, "bağımsız yargı" başlığı altında Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasından kayyum atanan belediyelere kadar uzun bir talep listesi bulunuyor.
PKK PARTİLERİ KAPATILMAYACAK: Parti kapatmayı zorlaştıracağız. Serbest siyasetin önünün açılması gerekir. Siyaset artık kavga alanı olmamalı.LGBT MESAJI: Tüm dezavantajlı gruplar (LGBT) için siyaset kurumunun üstüne düşeni yapması lazım. Haklarının elinden alınması gibi bir durum siyasete yakışmaz.