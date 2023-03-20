Son dakika haberleri... İzmir'de dikkat çeken görüntü! 6'lı koalisyonun tüm temsilcileri var ama Meral Akşener yok! Kriz devam mı ediyor?

KRİZ DEVAM MI EDİYOR?

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı açıklandığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan uzak durması ve yüz ifadesi olay olmuştu.

Akşener'in açıklama sonrası düzenlenen yemeğe katılmadığı söylenmişti.

Yaşanan adaylık kaosundan bu yana ilk kez toplanan 6'lı koalisyonda Meral Akşener'in bulunmaması kriz devam mı ediyor sorusunu akıllara getirdi.

"SEÇİMDEN SONRA ORTALIK KARIŞACAK" İTİRAFI

Seçimden sonra ortalığın karışacağını ifade eden Akşener, "Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞINA DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun oylarını böleceği gerekçesiyle CHP yandaşı isimler tarafından hedef tahtasına konan ve "Bundan bir cacık olmaz" denilen Muharrem İnce'nin adaylığına da destek veren Akşener, "Kendisini hainlikle iktidara çalışmakla suçlayanları esefle kınıyorum. Aday olmak Sayın İnce'nin de hakkıdır." dedi. Bu sözler CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilimin daha da yükseleceğine yorumlandı.