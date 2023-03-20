YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'ne ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de!

ELEKTRONİK ORTAMDAN SONUÇLARI ALABİLECEK

Sisteme erişim, siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı adaylarına 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla sağlanmaya başlanacak. Bağımsız adaylar da talep etmeleri halinde seçim bölgesiyle sınırlı olmak üzere elektronik ortamdan sonuçları alabilecek.

ISLAK İMZALI HALDE YSK'YA BİLDİRİLECEK

Siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adaylarının SSPS'den yararlanabilmesi için Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunacak, bilişim sistemlerini hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak. Partiler ve Cumhurbaşkanı adayları, SSPS'yi kullanmak üzere en çok 10 kullanıcı belirleyecek, belirlenenler ıslak imzalı halde YSK'ya bildirilecek.