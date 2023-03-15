Kılıçdaroğlu-HDP arasındaki kirli pazarlık! 18 Mart tarihi değişti mi? Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu kravatlı teröristlerle masaya oturacak

BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR HAKARET OLAMAZ

6'lı koalisyonun amacının siyasi rant, koltuk ve menfaat olduğu da dile getirilen açıklamada "Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğrunda hayatını kaybeden şehitlerimizin kanında elleri olan parti ile şehitler gününde görüşmek, şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmiş ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin yaralarına tuz basmıştır. Bu şehitlerimizi ve gazilerimizi yok sayarak teröristleri muhatap almak anlamı taşımaktadır. Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ HDP'NİN SİLAHLI KANADIDIR

HDP'nin PKK ile iş birliğine de vurgu yapılan açıklamada "HDP terör örgütünün siyasi uzantısı değil, terör örgütü HDP'nin silahlı kanadıdır. Ülkenin birliğine ve beraberliğine kast ederek, askerimizi polisimizi ve bebekleri katleden bu hainleri muhatap alanları bu aziz millet affetmez, bizler asla affetmeyiz" ifadelerine yer verildi.

TEPKİ ÇEKEN TARİH: 18 MART

Görüşme 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'de gerçekleşecek. Tarih olarak 18 Mart'ın seçilmesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile pazarlık masasına oturacağı 18 Mart tarihinin iki ayrı önemi var.

Birincisi 18 Mart tarihinde Türk ordusu Çanakkale'de işgalcileri püskürttü. Diğer önemli olay ise Mehmetçik, teröristlerden temizlediği Afrin'e bayrağı o gün dikti.

Seçilen tarihe sosyal medyadan tepki yükseldi. Kullancılar peş peşe sert eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart'ta HDP'yi ziyaret edip pazarlık yapacağı açıklandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yapılan işe bakın.

Çanakkale'yi geçemeyenlere de geçmiş olsuna gider bunlar.