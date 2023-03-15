Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.03.2023 14:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2023 17:14
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu-HDP arasındaki kirli pazarlık! 18 Mart tarihi değişti mi? Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu kravatlı teröristlerle masaya oturacak

    Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine ilişkin ayrıntılar netleşti. CHP liderinin HDP'yi cumartesi günü ziyaret edeceği öğrenildi. Görüşmenin 18 Mart günü gerçekleştirilecek olması da sosyal medyada tepki çekti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Afrin'in terör örgütünün elinden kurtarıldığı gün olarak tarihimizde yer alıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te gelen soru üzerine HDP ile görüşme Kılıçdaroğlu'nun yoğun programı nedeniyle 17 Mart'a çekilmeye çalışıldığını söyledi.

    takvim.com.tr
    Kirli pazarlık başlıyor! Tarih değişti mi?

    Terörün siyasi ayağı HDP, 15 Mart'ta milletvekili seçim listeleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik izlenecek yol haritasını görüşmek için Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı seçilmesinin ardından tüm partileri ziyaret edeceğini açıklamıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumartesi saat 13.00'te terörün siyasi ayağı HDP ile görüşeceği duyuruldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye icabet ziyareti! Buyruğa uydu! Gün ve saat belli oldu


    DİYARBAKIR'DA BİR ARAYA GELDİLER
    Kılıçdaroğlu cumartesi günü yapacağı HDP'yi ziyaret öncesi dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıktı. Cumartesi yapılacak toplantı öncesi CHP ve HDP'li yetkililerin Diyarbakır'da bir araya geldiği ortaya çıktı. Perde arkası bilgileri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

    GÖRÜŞME TARİHİ DEĞİŞTİ
    18 Mart'ta gerçekleşecek ziyaretin tarihinin 1 gün önceye alındığını belirten İlter Yeşiltaş, "CHP-HDP kanadında yeni bir gelişme yaşandı. 18 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'yi ziyaret edecekti. Bu ziyaret tarihi yarına yani 17 Mart Cuma'ya alınacak henüz bu konuda CHP'den resmi açıklama gelmedi. Bu noktada takvim henüz tam anlamıyla netleşmiş değil ancak bu görüşme büyük ihtimalle yarın gerçekleşecek. Buna gerekçe olarak CHP'li Özgür Özel, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Mart tarihleri arasında 2. Yüzyılın İktisat Kongresi programına katılacağını dile getirdi." dedi.



    Gelen tepkiler üzerine programın değiştiğini belirten Yeşiltaş, "Bu programda sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, ittifak içerisinde yer alan 5 Genel Başkan da katılacak. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu İzmir'de olacağı için görüşmenin Cuma gününe alınabileceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu yarın HDP'nin yanı sıra MYP ve BTP ile de görüşecek."


    TOPLANTININ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ? | VİDEO İZLE

    "Bu takvim değişikliği ile ilgili siyasi kaygıların etkili olduğunu söyleyebiliriz. 18 Mart bilindiği gibi Çanakkale Zaferi ve Afrin'in PKK'dan kurtarılışının yıl dönümü. İşte CHP'nin bu tarihte HDP ile görüşecek olması tepkilere yol açmıştı. Böylece 18 Mart'ta CHP-HDP görüşmesi gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

    ÖZEL'İN YOĞUNLUK YALANI
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı açıklamalarda HDP ile görüşmenin 18 Mart'tan 17 Mart'a çekilmesinin gündemde olduğu ile ilgili soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun yoğun programı olduğu yalanını ortaya atan Özel, görüşmenin 17 Mart'a çekilmesinin gündemde olduğunu doğruladı.


        6'lı koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday çıkarmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ziyaret çağrısında bulunmuştu. Edirne Cezaevi'nde terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da ziyaret için Twitter'dan kapıları açmıştı.

        CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!
        Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı ve HDPKK ile bir araya geleceklerini duyurmuştu.


        "ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"
        Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.

        SEÇİM UĞRUNA KİRLİ PAZARLIK
        Seçimleri kazanabilmek için PKK'nın meclis şubesi HDP ile masaya oturmayı zorunluluk olarak gören Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenen adımı cumartesi günü atmaya hazırlanıyor.

        NELER İSTENECEK? NE TAVİZLER VERİLECEK?
        2021 yılında yayımladığı "Tutum Belgesi" ile yerel özerklikten farklı etnik kimliğe kadar pek çok skandal hedefi duyuran HDP'nin ise Kılıçdaroğlu'ndan neler talep edeceği merakla bekleniyor.

        Kısa süre önce olası HDP görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Elbette ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca var?" diyerek kendini savunmuştu.

        ELEBAŞININ HAYALİ KILIÇDAROĞLU: "SADECE CUMHURBAŞKANI DEĞİŞMEYECEK"
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söyledi. Altılı Masa'ya operasyon çekildiğini öne süren elebaşı, "Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.

            KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERİP "APO'NUN ÖZGÜR KALMA VAKTİ GELDİ" DEDİ
            Öcalan'ın serbest kalmasını istedi: Özgür olma vakti gelmiştir Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu: "Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."

            BU NASIL BİR İKBAL DERDİ
            Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği, Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'nin kirli pazarlık görüşmesi için 18 Mart'ı seçmesine tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, "Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir ikbal derdi! Biz Şehit aileleri ve Gaziler 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle şehitlerimizin huzuruna çıkıyoruz. Onlar ise arkasını terör örgütlerine dayayanların, teröristlere kucak açanların, şehitlerimizin katillerine alkış tutanların huzuruna oy istemeye ve verecekleri vaatleri görüşmeye çıkıyor" ifadeleri kullanıldı.

            BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR HAKARET OLAMAZ
            6'lı koalisyonun amacının siyasi rant, koltuk ve menfaat olduğu da dile getirilen açıklamada "Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğrunda hayatını kaybeden şehitlerimizin kanında elleri olan parti ile şehitler gününde görüşmek, şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmiş ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin yaralarına tuz basmıştır. Bu şehitlerimizi ve gazilerimizi yok sayarak teröristleri muhatap almak anlamı taşımaktadır. Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz" denildi.

            TERÖR ÖRGÜTÜ HDP'NİN SİLAHLI KANADIDIR
            HDP'nin PKK ile iş birliğine de vurgu yapılan açıklamada "HDP terör örgütünün siyasi uzantısı değil, terör örgütü HDP'nin silahlı kanadıdır. Ülkenin birliğine ve beraberliğine kast ederek, askerimizi polisimizi ve bebekleri katleden bu hainleri muhatap alanları bu aziz millet affetmez, bizler asla affetmeyiz" ifadelerine yer verildi.

            TEPKİ ÇEKEN TARİH: 18 MART
            Görüşme 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'de gerçekleşecek. Tarih olarak 18 Mart'ın seçilmesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile pazarlık masasına oturacağı 18 Mart tarihinin iki ayrı önemi var.

            Birincisi 18 Mart tarihinde Türk ordusu Çanakkale'de işgalcileri püskürttü. Diğer önemli olay ise Mehmetçik, teröristlerden temizlediği Afrin'e bayrağı o gün dikti.

            Seçilen tarihe sosyal medyadan tepki yükseldi. Kullancılar peş peşe sert eleştirilerde bulundu.

            AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan:
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart'ta HDP'yi ziyaret edip pazarlık yapacağı açıklandı.

            18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yapılan işe bakın.

            Çanakkale'yi geçemeyenlere de geçmiş olsuna gider bunlar.

            Diğer sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler şu şekilde:
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta HDP Genel Merkezi'nden icazet almaya gidecek olması, tarihimize hakarettir.

                Müdür HDP'yi 18 Mart'ta ziyaret edecekmiş. Afrin'in terörden temizlenmesinin yıldönümünde.

                Ha 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde HDP ile pazarlığa oturmuşsun, ha Çanakkale'yi bombalayan düşman gemisinin heykelini dikmişsin.

                Kemal Kılıçdaroğlu, an itibarıyla Çanakkale destanına savaş açmış, hakaret etmiştir.

                18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecekmiş. Mesajı aldınız mı ?

                Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek! Bütün değerleri ayaklar altına almak için and içmiş gibi...Yazık…

                    18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma gününde ortağınız HDP ile görüşmesine ne diyorsunuz? Bu özel günde başka tarih yok muydu? Buna bir açıklamanız olmayacaksa oy moy yok size.

                    Kılıçdaroğlu 18 Mart'ta 50 bin şehidimizin katili PKK'nın siyasi temsilcisi HDP ile görüşecek

                    Çanakkale zaferimizin ve Şehitlerimizin anma gününde yapılmak istenen bu görüşme,Milletimize meydan okumadır.

                    Kılıçdaroğlu, cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek

                    18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edip pazarlık yapacağı açıklandı.

                        Teröristlerle el ele olanlara seçmen muhakkak gereken cevabı verecektir….

                        Yine "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir." ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

                        "Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.

                        HDP ADAY ÇIKARMAYACAK
                        Bloomberg'in haberine göre, cumhurbaşkanı adayı çıkarması beklenen HDP, kararından vazgeçti. HDP'nin, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklaması bekleniyor.

                            Konu hakkında şu ifadeler aktarıldı:
                            HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye hazır. Kararı, etkili bir kampanya yürütmek için mücadele eden bir muhalefet ittifakı için büyük bir destek olacaktır.

                            HDP'nin Kılıçdaroğlu ile önümüzdeki günlerde görüşeceğini ve desteğini açıklamasının beklendiğini söyleniyor.

                            Bu, partinin ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı planlamadığı anlamına geliyor.



                            "BAKANLIK ALIŞVERİŞİ MÜMKÜN DEĞİL"
                            Konu hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine itiraz etmeyeceğini ancak HDP'ye kesinlikle bakanlık verilmeyeceğini söyledi.

                            Akşener şu ifadeleri kullandı:
                            "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu.

                            Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil."

                                DEMİRTAŞ'TAN TEHDİT MEKTUBU
                                HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Akşener'e, "Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz. Biz bakanlık koltuğu pazarlığı veya bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz." dedi.

                                Son olarak terör örgütü destekçiliği nedeniyle Edirne'de cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden bir 'Açık mektup' paylaşıldı.

                                Mektubun hedefinde ise Meral Akşener vardı. 'Gelin birleşelim' mesajında Demirtaş, Akşener'e müzakere çağrısında bulundu ve "HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil." dedi.

                                İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI 'AKLAMA' SEANSLARI
                                Öte yandan İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu da tam gaz devam ediyor.

                                İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

                                    İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.

                                    "HDP'NİN VAR OLMA HAKKINI TANIYORUZ, SEÇMENLERİNİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"
                                    Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı...

                                    Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP, 6 milyondan fazla oy aldı, Meclis'te grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.



                                    PKK ELEBAŞI KARASU'DAN ALTILI MASA'YA DESTEK
                                    Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyonu destek verdi.

                                    Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur.

                                    Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak"                                     dedi.

                                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                    • Paylaş
                                    • Tweet
                                    • Paylaş
                                    • Sitene Ekle
                                    •  
                                    AK Parti ve MHP’nin adayı Erdoğan!
                                    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu-HDP arasındaki kirli pazarlık! 18 Mart tarihi değişti mi? Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu kravatlı teröristlerle masaya oturacak
                                        loading
                                        SON DAKİKA