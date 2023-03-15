Kılıçdaroğlu-HDP arasındaki kirli pazarlık! 18 Mart tarihi değişti mi? Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu kravatlı teröristlerle masaya oturacak

Terörün siyasi ayağı HDP, 15 Mart'ta milletvekili seçim listeleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik izlenecek yol haritasını görüşmek için Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı seçilmesinin ardından tüm partileri ziyaret edeceğini açıklamıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumartesi saat 13.00'te terörün siyasi ayağı HDP ile görüşeceği duyuruldu.
DİYARBAKIR'DA BİR ARAYA GELDİLER
Kılıçdaroğlu cumartesi günü yapacağı HDP'yi ziyaret öncesi dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıktı. Cumartesi yapılacak toplantı öncesi CHP ve HDP'li yetkililerin Diyarbakır'da bir araya geldiği ortaya çıktı. Perde arkası bilgileri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
GÖRÜŞME TARİHİ DEĞİŞTİ
18 Mart'ta gerçekleşecek ziyaretin tarihinin 1 gün önceye alındığını belirten İlter Yeşiltaş, "CHP-HDP kanadında yeni bir gelişme yaşandı. 18 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'yi ziyaret edecekti. Bu ziyaret tarihi yarına yani 17 Mart Cuma'ya alınacak henüz bu konuda CHP'den resmi açıklama gelmedi. Bu noktada takvim henüz tam anlamıyla netleşmiş değil ancak bu görüşme büyük ihtimalle yarın gerçekleşecek. Buna gerekçe olarak CHP'li Özgür Özel, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Mart tarihleri arasında 2. Yüzyılın İktisat Kongresi programına katılacağını dile getirdi." dedi.
Gelen tepkiler üzerine programın değiştiğini belirten Yeşiltaş, "Bu programda sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, ittifak içerisinde yer alan 5 Genel Başkan da katılacak. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu İzmir'de olacağı için görüşmenin Cuma gününe alınabileceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu yarın HDP'nin yanı sıra MYP ve BTP ile de görüşecek."
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"Bu takvim değişikliği ile ilgili siyasi kaygıların etkili olduğunu söyleyebiliriz. 18 Mart bilindiği gibi Çanakkale Zaferi ve Afrin'in PKK'dan kurtarılışının yıl dönümü. İşte CHP'nin bu tarihte HDP ile görüşecek olması tepkilere yol açmıştı. Böylece 18 Mart'ta CHP-HDP görüşmesi gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.
ÖZEL'İN YOĞUNLUK YALANI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı açıklamalarda HDP ile görüşmenin 18 Mart'tan 17 Mart'a çekilmesinin gündemde olduğu ile ilgili soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun yoğun programı olduğu yalanını ortaya atan Özel, görüşmenin 17 Mart'a çekilmesinin gündemde olduğunu doğruladı.