İngiliz operasyonu belgelerle ortaya çıktı! Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğuna karşı kirli propaganda...

Tarihin en önemli zaferlerinden olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 108. yıl geçti.
Türkiye bir asır sonra kararlı duruşuyla dünyada söz sahibi olurken Rusya-Ukrayna savaşında imza attığı diplomatik hamlelerle bölgede oyun değiştirici olduğunu da gösterdi.
Türkiye'nin hamlelerine karşı küresel tetikçiler algı dolu haberler ve bilgilerle operasyon çekmeye çalışırken aslında bir asır geçmesine rağmen bunun değişmediği de ortaya çıktı.
ÇANAKKALE SAVAŞINDA İNGİLİZLERDEN KİRLİ OPERASYON
Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğuna karşı İtilaf devletleri tarafından kara propaganda faaliyetleri yürütüldü.
İngilizler Arap Müslümanları Osmanlı'ya karşı kışkırtmak için bildiriler yayınladılar. İngiltere'nin Arap dostluğu anlatılarak, İngilizlere düşmanca davranmamaları şartıyla dostluğun devam edeceği vadedildi.
Mısır, Sudan gibi Müslüman ülkeler dışında, uçaklarla Suriye'de de bildiri atıldı. Propaganda metinlerinde şunlar yazıyordu:
"İngiltere, Almanya'ya karşı savaşa ancak küçük Belçika'ya yapılan bir saldırı yüzünden girmiştir. Almanya içine düşmüş olduğu bu zor durumdan kurtulmak için Osmanlı Devletini de aldatarak bolca para verdi ve muradına erdi. Cihad emrini ortaya attılar. Zira, idaremizde milyonlarca Müslüman var; bunların yüz binlercesi ordumuzda görev yapmaktadır."
Birinci Dünya Savaşı'nda "cihad-ı mukaddes" ilan eden Osmanlı İmparatorluğuna karşı Müslüman birliğini dağıtmak için hainlik dolu kara propaganda faaliyetleri yürüten İngilizlerin tüm bu operasyonları resmi arşiv belgelerinde de yer aldı.
Osmanlı, İslam ahalisini İngilizlerin aleyhine genişleterek, özellikle Ortadoğu'da ilerlemelerini durdurmak, Hindistan ve diğer sömürgelerden gelecek asker ve maddi yardımı engellemeyi amaçlıyordu. İngilizler de Türk askerinin mukaddes cihad çağrısına olan inanç ve güveninin sarsmak için türlü operasyonlarda bulundu. İngilizlerin en önemli kara propaganda ve fitne malzemesi de beyannamelerdi. Iraklı aşiretlere Arapça beyannameler dağıtılıyordu. İran aşiretlerine Farsça, İngiliz ordusu içindeki Hintli Müslümanlara da Hintçe dili kullanılıyordu. El Alemül İslam gazetesinden 35 nüsha, Hakka Doğru gazetesinden 126 nüsha 6. Tümene gönderildi. Arapça, Türkçe gazetelerin yanında Hintçe gazeteler de basıldı. Hatta İngilizler fitne işini o kadar ileri götürdü ki, Kıbrıs'ta bir propaganda okulu açıp, yüzlerce öğrenciye dini eğitim verdiler.
2 Haziran 1915 tarihinde 57. Alay bölgesine atılan bir bildiride şunlar yazılıydı:
"Almanlar tarafından sarf olunan bunca himemata rağmen hiçbir surette ifal edilmeyen İtalyanlar dahi bize el uzatarak Almanya'ya ve (bittabi müttefiki bulunduğumuz size de) harb ilanı ile Almanya'nın diğer alet-i maksadını teşkil eden Avusturyalıları azim bir mağlubiyete giriftar eylemişlerdir."
İngilzilerin Müslümanlar tarafından uğruna ölünebilecek kadar sevilen ve Müslümanların koruyucusu olduğu 2 Haziran 1915'te 57. Alay bölgesine atılan bir bildiride şöyle anlatıldı:
"İngiltere devletinin himayeperane ve idare-i ihraranesi sayesinde bugün milyonlarca ehl-i İslam asudane bir ömür geçirmekte ve bunlardan binlerce dilaveran, bize karşı besledikleri şükran ve ubudiyeti ispat için gönülü olarak sancağımız altına girerek bizimle beraber muhaliflerimize karşı can siparane harb etmektedirler."