İngiliz The Economist'in tahmini başka temennisi başka! Konu: Başkan Erdoğan ve 2023 seçimleri...

Her fırsatta kaos tetikçiliği yapan Londra merkezli The Economist dergisi Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğana'ı konu alan içerikleriyle hem bir tahmin yaptı hem de düşmanca tavrını belli eden bir temennide bulundu.
THE ECONOMİST'TEN TÜRKİYE TAHMİNİ
Dünyaca ünlü dergi 2023'e ilişkin tahminlerinin yer aldığı ve "2023'te Dünya" başlığıyla yayınladıkları içerikle Türkiye'deki seçimlere de yer verdi.
THE ECONOMİST'İN 'TAHMİN ÜSTATLAR'I: ERDOĞAN KAZANIYOR
Economistin çok güvendiği 'tahmin üstatları' Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde çarpıcı bir sonuç yer aldı.
Sonuca göre seçimi yüzde yüzde 64 gibi bir oranla AK Parti'nin adayı yani Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kazanıyor.
The Economis Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, IMF'nin dünya ekonomisine ilişkin verilerine ve Rusya-Ukrayna savaşının yer aldığı çeşitli tahminlere de yer verdi.
The Economis'in God Judgment ortaklığı ile yaptığı tahminlere çok güveniyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl tutan tahminlerine de atıf yaptılar.
Dergiye göre, süper tahminciler geçtiğimiz yıl yapılan aralarında Fransa ve Brezilya'daki seçim sonuçlarını, Amerika'nın ara seçimlerinin sonucu ve koronavirüs aşılarının 2022 ortalarında 12 milyar doza ulaşacağını doğru tahmin etmişti.
İNGİLİZ'İN TEMENNİSİ İSE BAŞKA: ERDOĞAN DÖNEMİNİN SONU İÇİN BİR ŞANS VAR
Algılarıyla ünlü İngiliz dergi tahminlerin yanısıra kendi isteğini ve temennisini ise girdiği farklı bir haberle dile getirdi.
Yine 2023 seçimlerinin konu alındığı bir haber, algılarla işlenerek, "Erdoğan döneminin sonu için bir şans var" ifadelerine yer verildi.
"Türkiye'nin yüzüncü yılı Erdoğan döneminin sonu olabilir" başlığıyla yayımlanan haberde Ekonomi üzerinden algı yapılarak Türkiye'nin kötü bir gidişatta olduğu işlendi.