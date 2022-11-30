İngiliz The Economist'in tahmini başka temennisi başka! Konu: Başkan Erdoğan ve 2023 seçimleri...

The Economis Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, IMF'nin dünya ekonomisine ilişkin verilerine ve Rusya-Ukrayna savaşının yer aldığı çeşitli tahminlere de yer verdi.

The Economis'in God Judgment ortaklığı ile yaptığı tahminlere çok güveniyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl tutan tahminlerine de atıf yaptılar.

Dergiye göre, süper tahminciler geçtiğimiz yıl yapılan aralarında Fransa ve Brezilya'daki seçim sonuçlarını, Amerika'nın ara seçimlerinin sonucu ve koronavirüs aşılarının 2022 ortalarında 12 milyar doza ulaşacağını doğru tahmin etmişti.

İNGİLİZ'İN TEMENNİSİ İSE BAŞKA: ERDOĞAN DÖNEMİNİN SONU İÇİN BİR ŞANS VAR

Algılarıyla ünlü İngiliz dergi tahminlerin yanısıra kendi isteğini ve temennisini ise girdiği farklı bir haberle dile getirdi.

Yine 2023 seçimlerinin konu alındığı bir haber, algılarla işlenerek, "Erdoğan döneminin sonu için bir şans var" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye'nin yüzüncü yılı Erdoğan döneminin sonu olabilir" başlığıyla yayımlanan haberde Ekonomi üzerinden algı yapılarak Türkiye'nin kötü bir gidişatta olduğu işlendi.