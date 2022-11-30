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    • 30.11.2022 12:35
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    İngiliz The Economist'in tahmini başka temennisi başka! Konu: Başkan Erdoğan ve 2023 seçimleri...

    İngiliz merkezli The Economist, Türkiye'ye yönelik çarpıcı bir tahmin yaparken düşmanca temennisini belli etmekten de geri kalmadı! Geleceği ilişkin öngörülerini bir kapak resmiyle ya da girdiği içeriklerle paylaşan The Economist dergisi 2023'e ilişkin "Süper tahminciler"e dayandırdığı öngörülerine Türkiye seçimlerini de ekledi. İngiliz dergisinin dünya ile paylaştığı tahminlere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüksek bir oranla seçimi kazanıyor... İngiliz bir yandan tahminini paylaşırken farklı bir içeriğiyle de temennisini belli etmekten geri kalmadı. Yine 2023 seçimlerinin konu alındığı bir haber, algılarla işlenerek, "Erdoğan döneminin sonu için bir şans var" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    İngiliz’in tahmini başka temennisi başka!

    Her fırsatta kaos tetikçiliği yapan Londra merkezli The Economist dergisi Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğana'ı konu alan içerikleriyle hem bir tahmin yaptı hem de düşmanca tavrını belli eden bir temennide bulundu.

    THE ECONOMİST'TEN TÜRKİYE TAHMİNİ
    Dünyaca ünlü dergi 2023'e ilişkin tahminlerinin yer aldığı ve "2023'te Dünya" başlığıyla yayınladıkları içerikle Türkiye'deki seçimlere de yer verdi.

    THE ECONOMİST'İN 'TAHMİN ÜSTATLAR'I: ERDOĞAN KAZANIYOR
    Economistin çok güvendiği 'tahmin üstatları' Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde çarpıcı bir sonuç yer aldı.

    Sonuca göre seçimi yüzde yüzde 64 gibi bir oranla AK Parti'nin adayı yani Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kazanıyor.

    The Economis Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, IMF'nin dünya ekonomisine ilişkin verilerine ve Rusya-Ukrayna savaşının yer aldığı çeşitli tahminlere de yer verdi.

    The Economis'in God Judgment ortaklığı ile yaptığı tahminlere çok güveniyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl tutan tahminlerine de atıf yaptılar.

    Dergiye göre, süper tahminciler geçtiğimiz yıl yapılan aralarında Fransa ve Brezilya'daki seçim sonuçlarını, Amerika'nın ara seçimlerinin sonucu ve koronavirüs aşılarının 2022 ortalarında 12 milyar doza ulaşacağını doğru tahmin etmişti.

    İNGİLİZ'İN TEMENNİSİ İSE BAŞKA: ERDOĞAN DÖNEMİNİN SONU İÇİN BİR ŞANS VAR
    Algılarıyla ünlü İngiliz dergi tahminlerin yanısıra kendi isteğini ve temennisini ise girdiği farklı bir haberle dile getirdi.

    Yine 2023 seçimlerinin konu alındığı bir haber, algılarla işlenerek, "Erdoğan döneminin sonu için bir şans var" ifadelerine yer verildi.

    "Türkiye'nin yüzüncü yılı Erdoğan döneminin sonu olabilir" başlığıyla yayımlanan haberde Ekonomi üzerinden algı yapılarak Türkiye'nin kötü bir gidişatta olduğu işlendi.

        Körfez ülkeleri ile kurulan ilişkileri ve Yunanistan'ın kıştırtmalarına verilen yanıtları seçime yönelik hamleler olarak tanımlayan algı merkezi The Economist terör örgütü PKK'ya verilen karşılıklıkları da aynı denkleme oturttu!

        Seçimlere dikkat çekilere Cumhuriter'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'e kadar 'Erdoğan döneminin sona erme şansı' olduğunu söyledileri.

        Haber, "Erdoğan döneminin sona ermesi için gerçek bir şans var. Ancak Erdoğan'ı hafife almayın" ifadeleriyle son buldu.

        THE ECONOMİST BUZ TUTAN AVRUPA'YA TÜRKİYE'Yİ DE EKLEMİŞTİ!
        Öte yandan The Economist son olarak geçtiğimiz günlerde enerji kriziyle ilgili hazırladığı 'Donmuş durumda' başlıklı kapağında da Türkiye'ye yönelik bir algı işlemişti.

        Economist Buz tutmuş Avrupa haritasına Türkiye'yi de dahil ederek Türkiye'yi enerji krizinden etkilenmemesine rağmen kriz yaşayan ülkeler arasında göstermişti.

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        Haberler Güncel İngiliz The Economist'in tahmini başka temennisi başka! Konu: Başkan Erdoğan ve 2023 seçimleri...
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