Şehit kanıyla yazılan destan: Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 108 yıl geçti!
Tarihin en önemli zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin üzerinden tam 108 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kazanılan bu tarihi zafer, ülke çapında minnetle anılıyor. Tarihimizin en önemli zafer günlerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine binaen "Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi"ni sizler için derledik. Peki, 18 Mart'ta ne oldu? İşte kare kare 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi...
Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermişti. İşte 18 mart çanakkale zaferi'nin anlamı ve önemi...
DENİZ HAREKÂTI
SAVAŞIN BAŞLAMASI
Yukarıda sözü geçen Garden planının eylemine 19 Şubat saat 10'da başlandı. Saldırı amacı ilkin boğazın girişini koruyan Anadolu yakasındaki Kumkale ile Orhaniye'de, Rumeli yakasında Ertuğrul ile Seddülbahir'deki tabyaları yok etmekti. İkisi Fransız, dördü İngiliz olmak üzere altı zırhlı bu işi başarmak için görevlendirilmişti. Bu gemiler 12.000 ile 10.000 metreden bataryalar üzerine ateşe başladılar.
Türk bataryaları menzillerinin kısalığından susmak zorunda kaldılar. Saat 12'den sonra zırhlılar kıyılara yaklaşarak 7000 metreden ateş etmeye koyuldular. Bataryalardan yine cevap yok. Bunun üzerine gemiler biraz daha yaklaşarak 5000 metreden ateş etmeye başlayınca bataryalar da karşıt ateşe geçtiler. Ateş şiddetliydi. İki gemi isabet aldı. Amiral Garden saat 17,30 da geri çekilme emri verdi. Dış bataryaları bir günde tahrip etmek ümidi bu suretle suya düşmüş oluyordu. Ertesi gün başlayan fena hava şartları saldırıyı 25 Şubat'a kadar geciktirdi.
BOMBARDIMANA DEVAM
25 Şubat'ta dış bataryalar üzerine yarıda kalmış olan saldırıya tekrar başlandı. Bu kez saldırıya 12 savaş gemisi katıldı. Bataryalar top menzillerinin elverişsizliği alanına giren gemilere güçlü bir karşılık verdiler, ikisine önemli isabetler kaydetmeye muvaffak oldular. Ne var ki, bu yüzer kaleleri yürüyüşlerinden alıkoyacak olanaklara sahip bulunmuyorlardı.