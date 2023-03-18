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Şehit kanıyla yazılan destan: Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 108 yıl geçti!

Tarihin en önemli zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin üzerinden tam 108 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kazanılan bu tarihi zafer, ülke çapında minnetle anılıyor. Tarihimizin en önemli zafer günlerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine binaen "Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi"ni sizler için derledik. Peki, 18 Mart'ta ne oldu? İşte kare kare 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi...

18.03.2023 10:13 - Son Güncelleme: 18.03.2023 10:17
Şehit kanıyla yazılan destan: Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 108 yıl geçti!

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermişti. İşte 18 mart çanakkale zaferi'nin anlamı ve önemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şehit kanıyla yazılan destan: Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 108 yıl geçti!

DENİZ HAREKÂTI
SAVAŞIN BAŞLAMASI
Yukarıda sözü geçen Garden planının eylemine 19 Şubat saat 10'da başlandı. Saldırı amacı ilkin boğazın girişini koruyan Anadolu yakasındaki Kumkale ile Orhaniye'de, Rumeli yakasında Ertuğrul ile Seddülbahir'deki tabyaları yok etmekti. İkisi Fransız, dördü İngiliz olmak üzere altı zırhlı bu işi başarmak için görevlendirilmişti. Bu gemiler 12.000 ile 10.000 metreden bataryalar üzerine ateşe başladılar.

Şehit kanıyla yazılan destan: Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 108 yıl geçti!

Türk bataryaları menzillerinin kısalığından susmak zorunda kaldılar. Saat 12'den sonra zırhlılar kıyılara yaklaşarak 7000 metreden ateş etmeye koyuldular. Bataryalardan yine cevap yok. Bunun üzerine gemiler biraz daha yaklaşarak 5000 metreden ateş etmeye başlayınca bataryalar da karşıt ateşe geçtiler. Ateş şiddetliydi. İki gemi isabet aldı. Amiral Garden saat 17,30 da geri çekilme emri verdi. Dış bataryaları bir günde tahrip etmek ümidi bu suretle suya düşmüş oluyordu. Ertesi gün başlayan fena hava şartları saldırıyı 25 Şubat'a kadar geciktirdi.

Şehit kanıyla yazılan destan: Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 108 yıl geçti!

BOMBARDIMANA DEVAM

25 Şubat'ta dış bataryalar üzerine yarıda kalmış olan saldırıya tekrar başlandı. Bu kez saldırıya 12 savaş gemisi katıldı. Bataryalar top menzillerinin elverişsizliği alanına giren gemilere güçlü bir karşılık verdiler, ikisine önemli isabetler kaydetmeye muvaffak oldular. Ne var ki, bu yüzer kaleleri yürüyüşlerinden alıkoyacak olanaklara sahip bulunmuyorlardı.

Şehit kanıyla yazılan destan: Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 108 yıl geçti!

25 Şubat'tan beri artık susmak zorunda bırakılmışlardı. Düşman başarısının sonuçlarını anlamak için tabyalara deniz erleri çıkarmış ve henüz kullanılabilecek gibi görünen bir iki topu tahrip ettirmişlerdi. Dış bataryaların susturulması işi bu suretle sona ermiş bulunuyordu.

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