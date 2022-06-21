İngiliz The Economist yine sahnede! NATO üzerinden Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaptılar

Söz konusu analizde şu ifadeler yer aldı:

"Bunların hiçbiri Türkiye ile nato arasındaki ilişkinin sonu anlamına gelmiyor. Batılı ülkeler, Finlandiya ve İsveç'e güvenlik garantisi vererek Türkiye'nin vetosunu aşmaya çalışacaklar. Bu, Türkiye'yi ittifak içinde devre dışı bırakabilir. Ancak NATO'dan ayrılması veya tahliyesi hala hayal. Türkiye, Suriye'deki savaşın ön cephesinde ve Ortadoğu'daki diğer çatışmalara yakın; Rusya'nın son savaşlarının tümünün merkezinde yer alan Karadeniz'e erişimi kontrol ediyor."

"ERDOĞAN YOKKEN BİLE TÜRKİYE BAŞ AĞRISI OLACAKTIR"

The Economist Başkan Erdoğan ile birlikte Türkiye'yi hedef alırken, "Türkiye muhtemelen, Erdoğan ortada yokken bile ittifak için bir baş ağrısı olmaya devam edecek. Ancak bu, NATO'nun yaşamak zorunda kalacağı bir baş ağrısıdır." ifadelerine yer verdi.