İngiliz The Economist yine sahnede! NATO üzerinden Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaptılar

Ortaya attığı felaket senaryolarıyla kaos tetikçiliği ve yapan Londra merkezli The Economist dergisi Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı.
Söz konusu analiz derginin Twitter hesabı üzerinden, "Recep Tayyip Erdoğan ortalıkta yokken bile Türkiye muhtemelen NATO için bir baş ağrısı olmaya devam edecek." ifadeleriyle paylaşıldı.
YOKUŞ AŞAĞI GİDEN TÜRK TOPU
Analiz görselinde Başkan Erdoğan yokuş aşağı giden bir Türk topunun üzerinde gösterilirken topun tekerleklerinde NATO bayraklarına yer verildi.
KIŞKIRTMALARI GÖRMEZDEN GELİP TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR
Başkan Erdoğan'ın terör örgütlerinin karargahı haline dönen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine veto sinyalini 'NATO'nun genişlemesine karşı çıkmak' olarak gören dergi İsveç ve Finlandiya'nın teröre verdiği açık desteği ise görmezden geldi.