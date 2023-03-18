CHP'nin kanalı Halk TV'de Selahattin Demirtaş reklamı! Serhan Asker Demirtaş'ın kitabını öve öve bitiremedi

CHP'nin yayın organı Halk TV yine bir skandala imza attı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lının Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından ilk tebrik HDP kanadından gelince CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşanmaya başladı.
KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET EDECEK
CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret edeceği biliniyor.
CHP KANALINDA SELAHATTİN DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ
Yaşananların ışığında CHP'nin yayın organı Halk TV, Selahattin Demirtaş güzellemelerine hız verdi!
SERHAN ASKER ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
Halk TV sunucusu Serhan Asker, Adıyaman'da depremzede çocuklar ile yaptığı bir yayında terör suçlarından tutuklu Demirtaş'ın bir kitabının reklamını yaparak övgüler sıraladı ve Demirtaş'ın özgürlük mücadelesi verdiğini iddia etti.
Asker şu skandal ifadeleri kullandı;
"Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde 5. kitabını yazdı. Üretim üretim üretim... Bize gönderdiği öykü kitabını büyük bir keyifle okudum. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a... Cezaevinde tutuklu bulunan özgürlük mücadelesi yapan herkesi buradan kucaklıyoruz"