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    • Güncel
    • 18.03.2023 12:35
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    • 18.03.2023 13:00
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    CHP'nin kanalı Halk TV'de Selahattin Demirtaş reklamı! Serhan Asker Demirtaş'ın kitabını öve öve bitiremedi

    CHP'nin yayın organı Halk TV'de terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın reklamı yapıldı! CHP ile PKK'nın siyasi kolu HDP'nin teması sürerken Halk TV Sunucusu Serhan Asker, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı bir kitabın tanıtımını yaptı. Serhan Asker, "Selahatin Demirtaş cezaevinde 5. kitabını yazdı. Üretim üretim üretim... Büyük bir keyifle okudum" ifadelerini kullandı. Serhan Asker yanına depremzede çocukları da alarak bu skandala imza atması büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    CHP’nin kanalı Halk TV’de Demirtaş güzellemesi!

    CHP'nin yayın organı Halk TV yine bir skandala imza attı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lının Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından ilk tebrik HDP kanadından gelince CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşanmaya başladı.

    KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET EDECEK
    CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret edeceği biliniyor.

    CHP KANALINDA SELAHATTİN DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ
    Yaşananların ışığında CHP'nin yayın organı Halk TV, Selahattin Demirtaş güzellemelerine hız verdi!

    SERHAN ASKER ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
    Halk TV sunucusu Serhan Asker, Adıyaman'da depremzede çocuklar ile yaptığı bir yayında terör suçlarından tutuklu Demirtaş'ın bir kitabının reklamını yaparak övgüler sıraladı ve Demirtaş'ın özgürlük mücadelesi verdiğini iddia etti.

    Asker şu skandal ifadeleri kullandı;

    "Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde 5. kitabını yazdı. Üretim üretim üretim... Bize gönderdiği öykü kitabını büyük bir keyifle okudum. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a... Cezaevinde tutuklu bulunan özgürlük mücadelesi yapan herkesi buradan kucaklıyoruz"

        Serhan Asker yanına depremzede çocukları da alarak bu skandala imza atması büyük tepki çekti.

        "ŞEHİT YASİN BÖRÜ İÇİN LANETLİYORUM"
        AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP kanalı Halk Tv'deki şahıs, depremzede çocukların gözü önünde Selahattin Demirtaş'ın kitabının reklamını yapıp selam gönderiyor ve onu kucakladığını söylüyor. Şehit Yasin Börü için CHP'yi lanetliyorum." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

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        Zaferin yıl dönümünde açılış!
        Haberler Güncel CHP'nin kanalı Halk TV'de Selahattin Demirtaş reklamı! Serhan Asker Demirtaş'ın kitabını öve öve bitiremedi
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