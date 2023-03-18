CHP'nin kanalı Halk TV'de Selahattin Demirtaş reklamı! Serhan Asker Demirtaş'ın kitabını öve öve bitiremedi

SERHAN ASKER ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Halk TV sunucusu Serhan Asker, Adıyaman'da depremzede çocuklar ile yaptığı bir yayında terör suçlarından tutuklu Demirtaş'ın bir kitabının reklamını yaparak övgüler sıraladı ve Demirtaş'ın özgürlük mücadelesi verdiğini iddia etti.

Asker şu skandal ifadeleri kullandı;

"Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde 5. kitabını yazdı. Üretim üretim üretim... Bize gönderdiği öykü kitabını büyük bir keyifle okudum. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a... Cezaevinde tutuklu bulunan özgürlük mücadelesi yapan herkesi buradan kucaklıyoruz"