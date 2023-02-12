Halk TV'ye deprezededen ayar! Serhan Asker provokasyon yapmak isterken neye uğradığını şaşırdı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlandı. 10 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası devlet tüm imkanlarını seferber ederken Türkiye tek yürek oldu ve yaraları sarmak için harekete geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilendi. Tüm bakanlarda bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü.
CHP MEDYASI YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞTU
85 milyon tek yürek olmuşken CHP ve medyası ise yine provokasyon peşinde koştu.
HALK TV'YE CANLI YAYINDA ŞOK!
Halk TV suncusu Serhan Asker mikrofon uzattığı bir depremzededen devleti kötülemesini isterken şoka uğradı.
DEPREMZEDE, SERHAN ASKER'E AYAR VERDİ
Serhan Asker depremzedeye yönlendirme sorular sorarak provokasyon yapmak isterken vatandaş, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin. İlk saatinden beri yetiştiler." ifadelerini kullandı.
Serhan Asker provokasyonu sürdürmek isteyince depremzede ayar üstüne ayar verdi.
Asker, "Depremden sonra tuvalet yok çadırlar yetişmedi büyük de bir sıkıntı var fotoğrafa baktığımız zaman..." yorumuyla vatandaşa mikrofon uzatınca, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin. İlk saatinden beri yetiştiler." yanıtını aldı.