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    • Güncel
    • 12.02.2023 13:47
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    • 12.02.2023 14:17
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    Halk TV'ye deprezededen ayar! Serhan Asker provokasyon yapmak isterken neye uğradığını şaşırdı

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşarken yaraları sarmak için tek yürek oldu. 84 milyon omuz omuza verirken CHP ve medyası ise provokasyon peşinde koşuyor. Halk TV sunucusu Serhan Asker mikrofon uzattığı bir depremzededen devleti kötülemesini isterken şoka uğradı. Serhan Asker, "Depremden sonra tuvalet yok çadırlar yetişmedi büyük de bir sıkıntı var fotoğrafa baktığımız zaman..." ifadeleriyle yönlendirme yapmaya çalışırken vatandaş, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin. İlk saatinden beri yetiştiler." yanıtını verdi. Halk TV sunucusu provokasyonu sürdürmeye çalışınca ise depremzede "Ben size şunu söyleyeyim; Olaya siyasi yaklaşmayın lütfen! Rica ediyorum. Bütün ülke yasta 15 tane cenazem var benim." ifadeleriyle bir kez daha ayar verdi.

    takvim.com.tr
    Halk TV’ye depremzededen ayar!

    6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlandı. 10 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası devlet tüm imkanlarını seferber ederken Türkiye tek yürek oldu ve yaraları sarmak için harekete geçti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilendi. Tüm bakanlarda bölgede gece gündüz çalışmaları sürdürdü.

    CHP MEDYASI YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞTU
    85 milyon tek yürek olmuşken CHP ve medyası ise yine provokasyon peşinde koştu.

    HALK TV'YE CANLI YAYINDA ŞOK!
    Halk TV suncusu Serhan Asker mikrofon uzattığı bir depremzededen devleti kötülemesini isterken şoka uğradı.

    DEPREMZEDE, SERHAN ASKER'E AYAR VERDİ
    Serhan Asker depremzedeye yönlendirme sorular sorarak provokasyon yapmak isterken vatandaş, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin. İlk saatinden beri yetiştiler." ifadelerini kullandı.

    Serhan Asker provokasyonu sürdürmek isteyince depremzede ayar üstüne ayar verdi.

    Asker, "Depremden sonra tuvalet yok çadırlar yetişmedi büyük de bir sıkıntı var fotoğrafa baktığımız zaman..." yorumuyla vatandaşa mikrofon uzatınca, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin. İlk saatinden beri yetiştiler." yanıtını aldı.

        Yanıttan memnun olmayan asker "Yardım gelmiyor algısını işlemek" için, "Şu tuvaleti gösterebilir miyiz?" deyince vatandaş, "Şimdi afet zamanında biz bakmayacağız buna birbirimize yardımcı olacağız. Ben kızımı enkaz altından çıkardım köylere erzak taşıyorum. Burada çabalıyoruz. 1 saniye 1 can demektir. 10 ilimiz yerle bir oldu. Allahtan gelen her şeye eyvallah diyeceğiz. Bu doğal afettir." ifadelerini kullandı.

        "SİYASETİ BIRAKIN 15 TANE CENAZEM VAR"
        İstediği yanıtı bir türlü alamayan Asker, "Tedbiri almadık sonra bu yaşananlarda insanlar burada yaşamak zorunda." deyince bir ayar daha yedi.

        Depremzede, "Ben size şunu söyleyeyim olaya siyasi yaklaşmayın Lütfen! Rica ediyorum. Bütün ülke yasta 15 tane cenazem var benim." ifadelerini kullandı.

        DEPREM SÜRECİNDEKİ İLK SKANDAL DEĞİL
        Deprem sürecine ilişkin Serhan Asker'in imza attığı skandal Halk TV ekranlarındaki ilk skandal değil.

        ŞİRİN PAYZIN'IN CENAZE YALANI
        Şirin Payzın, deprem bölgesi Hatay'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" iddiasında bulundu.

        Şirin Payzın'a tepkiler yükselince Halk TV geri adım attı.

        Halk TV'den yayın devam ederken yapılan açıklamada Payzın'ın kullandığı ifadelere katılmadıkları belirtilirken, "Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir." denildi.

        Yaşananlar CHP medyasının provokasyon amaçlı yayınlarının kendilerini bile birbirlerine düşürdüğünü gösterdi.

        İSMAİL SAYMAZ DA PROVOKASYONA GİRİŞMİŞTİ
        Benzer bir provokasyona İsmail Saymaz da girişmişti.

        Halk TV yorumcusu Saymaz'ın, "Hatay koskoca bir enkaz ve insanların sığınabileceği çadırlar konteynerler kurulmadı. Çadırkentler tuvaletler oluşturulamadı. İnsanlar ayazda bekliyorlar." ifadelerini kullandığı esnada bir vatandaşın sözleri yayına yansıdı.

        "PROVOKATÖRLÜK YAPMA"
        İsmail Saymaz'ın sözünü bastıran vatandaş "Provokatörlük yapmayın... Helikopterlere bak! Provokatörlük yapma kapat onu!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
            Halk TV’ye depremzededen ayar!
            Haberler Güncel Halk TV'ye deprezededen ayar! Serhan Asker provokasyon yapmak isterken neye uğradığını şaşırdı
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