Halk TV'ye deprezededen ayar! Serhan Asker provokasyon yapmak isterken neye uğradığını şaşırdı

Yanıttan memnun olmayan asker "Yardım gelmiyor algısını işlemek" için, "Şu tuvaleti gösterebilir miyiz?" deyince vatandaş, "Şimdi afet zamanında biz bakmayacağız buna birbirimize yardımcı olacağız. Ben kızımı enkaz altından çıkardım köylere erzak taşıyorum. Burada çabalıyoruz. 1 saniye 1 can demektir. 10 ilimiz yerle bir oldu. Allahtan gelen her şeye eyvallah diyeceğiz. Bu doğal afettir." ifadelerini kullandı.

"SİYASETİ BIRAKIN 15 TANE CENAZEM VAR"

İstediği yanıtı bir türlü alamayan Asker, "Tedbiri almadık sonra bu yaşananlarda insanlar burada yaşamak zorunda." deyince bir ayar daha yedi.

Depremzede, "Ben size şunu söyleyeyim olaya siyasi yaklaşmayın Lütfen! Rica ediyorum. Bütün ülke yasta 15 tane cenazem var benim." ifadelerini kullandı.

DEPREM SÜRECİNDEKİ İLK SKANDAL DEĞİL

Deprem sürecine ilişkin Serhan Asker'in imza attığı skandal Halk TV ekranlarındaki ilk skandal değil.

ŞİRİN PAYZIN'IN CENAZE YALANI

Şirin Payzın, deprem bölgesi Hatay'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" iddiasında bulundu.