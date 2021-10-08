Şehit annesi Hatice Börü'den Selahattin Demirtaş güzellemesine sert tepki: Eşi utanmadan 'MASUM' diyor

Bundan tam 7 yıl önce eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Sokağa inin' çağrısı üzerine başlayan 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde Fox TV skandal bir yayına imza atarak olayların fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı yayına aldı.
'KARA TOPRAĞINA SARILIYORUM'
Sabah'ta yer alan habere göre, Evladına 7 yıldır hasret olduğunu söyleyen şehit Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, "O televizyon kanalından da ancak bu beklenirdi zaten. Ben 7 yıldır oğluma değil onun kara toprağına sarılıyorum. Toprağı bile beni teselli etmiyor... Her gece kâbus görüyorum. Evladımın katledilmesine yol açan Selahattin Demirtaş ve insanları sokağa çağıranlar ne yazık ki hâlâ sağlar ve acı dahi çekmiyorlar.