Şehit annesi Hatice Börü'den Selahattin Demirtaş güzellemesine sert tepki: Eşi utanmadan 'MASUM' diyor





'MERMERDEN BABA OLUR MU?'

Şehit Özel Harekât Polisi Yaşar Yavaş'ın eşi Halime Yavaş, çocuklarının baba hasretini mermere sarılarak gidermeye çalıştığını belirterek "Miraç (14), Siraç (12) ve Muhammed Yusuf (6) adında 3 oğlum var. Eşim Şırnak Silopi'de şehit olduğunda oğlum Muhammed 7 aylıktı. Her şehitliğe gittiğimde yanıma battaniye alırdım çocuğum orada emekledi, orada yemek yedi, orada yürüdü. Oğlum büyümeye başladı: 'Anne herkesin babası yanında benim babam burada hiç mermerden baba olur mu' dedi. Ben bunu aylarca düşündüm, cevap bulamadım. Mermerden baba oluyor. Şehit çocukları için baba 'mezar taşları'... Çocuklarımız babalarının kokularını, seslerini bilmeden büyüyor" dedi.



'ADALETTEN BAHSEDIYORLAR'

Yavaş şöyle konuştu: "Çıkıp da adaletten bahsetmeleri canımızı yakıyor. Yüreğimiz yanıyor. Herkes çocuğunu parka götürürken ben şehitliğe götürüyorum. Herkes babasına sarılırken benim çocuğum mermere sarılıyor. Bu mermer kimilerine buz gibi ama bizim yüreğimizi kor olarak yakıyor."





