Meteoroloji'den o illere kritik sel uyarısı: Deprem bölgesindeki dört il için turuncu kod alarmı!

Meteoroloji, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sellere ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunurken, sağanak yağışların 70 ilde de etkisini sürdüreceği bildirildi. Meteoroloji'den, deprem bölgeleri Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa için ise turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DEPREM BÖLGESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Deprem bölgesi, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.