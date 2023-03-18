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    • 18.03.2023 12:03
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    • 18.03.2023 12:03
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    Meteoroloji'den o illere kritik sel uyarısı: Deprem bölgesindeki dört il için turuncu kod alarmı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisini artıracağını belirterek, deprem bölgesindeki dört il için turuncu kod alarmı verdi. Meteoroloji, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sellere ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunurken, sağanak yağışların 70 ilde de etkisini sürdüreceği bildirildi. Peki hangi illere dikkat edilmeli. İşte meteorolojiden il il hava durumu raporu…

    takvim.com.tr
    Meteoroloji’den o illere kritik sel uyarısı!

    Meteoroloji, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sellere ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunurken, sağanak yağışların 70 ilde de etkisini sürdüreceği bildirildi. Meteoroloji'den, deprem bölgeleri Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa için ise turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DEPREM BÖLGESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

    Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Deprem bölgesi, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meteoroloji'nin uyarıları şöyle: "Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        MGM devamında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü yağışların, etkisini artırarak deprem bölgesi genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş'ın güney ve doğusu, Gaziantep'in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Adıyaman'ın kuzey, Malatya'nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 13°C

        Çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 10°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 9°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 10°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            EGE

            Çok bulutlu, Muğla ile Afyon'un doğu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 8°C

            Çok bulutlu, doğu çevreleri yağmurlu

            DENİZLİ °C, 12°C

            Çok bulutlu

            İZMİR °C, 17°C

            Çok bulutlu

            MUĞLA °C, 15°C

            Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            AKDENİZ

            Çok bulutlu, (Isparta ve Burdur hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Kahramanmaraş'ın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

            ADANA °C, 20°C

            Çok bulutlu, yerel kuvvetli ve aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 19°C

            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

            HATAY °C, 18°C

            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            K.MARAŞ °C, 16°C

            Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU

            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 10°C

            Çok bulutlu, doğusu ve güney çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 7°C

            Çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmurlu

            KONYA °C, 10°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            SİVAS °C, 12°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

                BATI KARADENİZ

                Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 8°C

                Çok bulutlu ve sabah ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                DÜZCE °C, 10°C

                Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

                KASTAMONU °C, 12°C

                Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                ZONGULDAK °C, 9°C

                Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ

                Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

                AMASYA °C, 15°C

                Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 11°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                TOKAT °C, 16°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 11°C

                Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU

                Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

                ELAZIĞ °C, 13°C

                Çok bulutlu, kuvvetli ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                ERZURUM °C, 8°C

                Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

                KARS °C, 8°C

                Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

                MALATYA °C, 15°C

                Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, güney ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU

                    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                    ADIYAMAN °C, 14°C

                    Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                    DİYARBAKIR °C, 15°C

                    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                    GAZİANTEP °C, 15°C

                    Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                    ŞANLIURFA °C, 15°C

                    Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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                    Haberler Güncel Meteoroloji'den o illere kritik sel uyarısı: Deprem bölgesindeki dört il için turuncu kod alarmı!
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