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    • 18.03.2023 16:12
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    Genç bankacı Efe Demir mobbing kurbanı mı? Yapı Kredi iddiaları yalanladı: Gerçek dışı!

    Yapı Kredi Bireysel Krediler Tahsis Uygulama ve Geliştirme Müdürü Efe Demir'in yaşadığı mobbing nedeniyle intihar ettiği iddia edildi. Demir'in yöneticilerine intihar etmeden önce gönderdiği e-mail de ortaya çıktı. Demir'in, "İnsana ve çalışma arkadaşınıza önem vermiyorsunuz" ifadeleri yer alıyor. Demir'in yazısında, Yapı Kredi Bankası'nın depremzedelerin kredi başvurularının risklerine bakılmaksızın reddedildiğini de vurguladı. Efe Demir’in yaşadığı mobbing nedeniyle intihar ettiği iddiaalarına ilişkin Yapı Kredi Bankası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Yapılan paylaşımda, “Bizleri derinden yaralayan bu vefatla ilgili olarak çeşitli mecralarda ve sosyal medya hesaplarında bankamız ile ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddiaları da üzüntü ile takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    Genç bankacı Efe Demir mobbing kurbanı mı?

    Sosyal medya Yapı Kredi Bireysel Krediler Tahsis Uygulama ve Geliştirme Müdürü Efe Demir'in intiharını konuşuyor. Demir'in intihar etmeden önce yöneticilerine gönderdiği iddia edilen bir e-posta ortaya çıktı.

    E-Postada, Demir'in Yapı Kredi Bankası tarafından mobbinge uğradığı anlaşılıyor. Efe Demir'in Yapı Kredi'de uğradığı mobbing nedeniyle intihar ettiği iddia edilirken, Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

    Yapı Kredi Bankası'nda mobbing intiharı! Müdür öldü ve bu ilk değildi...

    İşte Efe Demir'in e-postasındaki dikkat çeken ifadeler...

    "YAPI KREDİ'DEN GÖRDÜĞÜ MOBBİNG NEDENİYLE İNTİHAR ETTİ" İDDİASI
    Yapı Kredi Bankası Bireysel Krediler Tahsis Uygulama ve Geliştirme Müdürü Efe Demir intihar etti. Demir'in, bankadaki mobbing nedeniyle intihar ettiği iddia edildi. Sosyal medya bu iddialar ile çalkalanırken, Demir'in yöneticilerine attığı iddia edilen bir mail ortaya çıktı.

        "DEPREMZEDELER İÇİN DEĞİL, TİCARİ KAR İÇİN YAPILAN HAMLELERDİ"
        Depremzedeler için kredi kartı limit artışı, kredi ödemelerinin ertelenmesinin sosyal medyadaki tepkiler ve rakip bankaların uygulamalarının ardından pazar kaybı yaşamamak için yapıldığını belirten Demir'in mailinde, "Toplumsal sorumluluğunu üst seviyede olarak lanse ettiğimiz bankamızın yukarıdaki aksiyonların hiçbirini depremde zarar görmüş tek bir yurttaş mutlu olsun diye almadı. Hepsi tamamen ticari ve stratejik hamlelerdi. Peki vicdanınıza sığmayan bu kararların alındığı dönemde bir yerde hiç odağınızı kaybetmeden çalışmayı nasıl başardınız?" ifadeleri dikkat çekti.

        "SON 5 YILDA EKİPTEN AYRILAN 40 ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZI İNCELEDİNİZ Mİ?"
        Demir, şikayetlerinin görmezden gelindiğini belirterek, "Eşim o zamanki yöneticisi L.B'yi İK etiğine şikayet ettiğinde hem performansı hem de kişisel haklara yönelik usulsüzlük olduğunu ilettiğinde kurum olarak sessiz kaldık. Eminim hala İK sisteminde dosyası açıktır. Tabi bu eşim özerinde münferit bir örnek diye düşünüp duygusal davrandığımı düşünebilirsiniz. Peki hiç L.B'nin ekibindeki son 5 yılda işten ya da ekipten ayrılmış 40 çalışma arkadaşımızı incelediniz mi? Hepsi mi kendisi başarısızdı?" şeklinde yazdı.

        "ÇALIŞANLARIN KAZANDIĞI PARAYI KULLANABİLECEK PSİKOLOJİDE OLUP OLMADIĞINA ÖNEM VERMİYORSUNUZ"
        Bankanın iyi maaş verdiğini ancak insanların bu parayı kullanabilecekleri bir psikoloji bırakmadığını ifade eden Demir, "İnsana ve çalışma arkadaşınıza önem vermiyorsunuz. Kimin ne yaşadığına ne sonuç ürettiğine bakıyorsunuz. Tek bir şeyi iyi yapıyorsunuz, o da görece iyi para veriyorsunuz. Yarın bir gün çalışan ve çalışmayan arkadaşların primlerini de özelleştirirsiniz, somut bir kaynak aktarırsınız başarılı arkadaşlarımıza. Ama çalışanlarınızın bu parayı kullanabilecek zaman ve kaliteli psikoloji içinde olup olmadığını gram önemsemiyorsunuz. Hayatımla ilgili daha tatsız bir karar almış olmasam sanırım bu sadece istifa niteliğinde olacaktı, ancak sanırım bu niteliğin bir pek de önemi kalmadı. Kral çıplak demenin suç addedildiği bir ülkede, ben en azından kurumum açısından kral çıplak diyorum. Bir şeyler yoluna koymak için hala çok geç değil." ifadelerine yer verdi.

        YAPI KREDİ İDDİALARI YALANLADI!

        Efe Demir'in yaşadığı mobbing nedeniyle intihar ettiği iddiaalarına ilişkin Yapı Kredi Bankası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iddaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Yapılan paylaşımda, "Bizleri derinden yaralayan bu vefatla ilgili olarak çeşitli mecralarda ve sosyal medya hesaplarında bankamız ile ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddiaları da üzüntü ile takip ediyoruz. Yapı Kredi olarak her zaman önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve esenliğidir. Bu doğrultuda tüm süreçlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir. Tüm çalışanlarımız adına böylesi acı bir durumda, insan hayatını kullanarak ortaya atılan iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu vurgulamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

            paylaşımın devamında, "Merhum çalışma arkadaşımızın banka elektronik sistemlerini kullanarak yaptığı Yapı Kredi'de olan tüm yazışmaların ilgili yasal mercilerin talep etmesi durumunda ibraz edileceğini ve gerekli takibin tarafımızca sürdürüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bu vesile ile bir kez daha değerli çalışma arkadaşımız Efe Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Yapı Kredi çalışanlarına sabırlar dileriz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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