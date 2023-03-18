"ÇALIŞANLARIN KAZANDIĞI PARAYI KULLANABİLECEK PSİKOLOJİDE OLUP OLMADIĞINA ÖNEM VERMİYORSUNUZ"

Bankanın iyi maaş verdiğini ancak insanların bu parayı kullanabilecekleri bir psikoloji bırakmadığını ifade eden Demir, "İnsana ve çalışma arkadaşınıza önem vermiyorsunuz. Kimin ne yaşadığına ne sonuç ürettiğine bakıyorsunuz. Tek bir şeyi iyi yapıyorsunuz, o da görece iyi para veriyorsunuz. Yarın bir gün çalışan ve çalışmayan arkadaşların primlerini de özelleştirirsiniz, somut bir kaynak aktarırsınız başarılı arkadaşlarımıza. Ama çalışanlarınızın bu parayı kullanabilecek zaman ve kaliteli psikoloji içinde olup olmadığını gram önemsemiyorsunuz. Hayatımla ilgili daha tatsız bir karar almış olmasam sanırım bu sadece istifa niteliğinde olacaktı, ancak sanırım bu niteliğin bir pek de önemi kalmadı. Kral çıplak demenin suç addedildiği bir ülkede, ben en azından kurumum açısından kral çıplak diyorum. Bir şeyler yoluna koymak için hala çok geç değil." ifadelerine yer verdi.

YAPI KREDİ İDDİALARI YALANLADI!

Efe Demir'in yaşadığı mobbing nedeniyle intihar ettiği iddiaalarına ilişkin Yapı Kredi Bankası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iddaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Yapılan paylaşımda, "Bizleri derinden yaralayan bu vefatla ilgili olarak çeşitli mecralarda ve sosyal medya hesaplarında bankamız ile ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddiaları da üzüntü ile takip ediyoruz. Yapı Kredi olarak her zaman önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve esenliğidir. Bu doğrultuda tüm süreçlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir. Tüm çalışanlarımız adına böylesi acı bir durumda, insan hayatını kullanarak ortaya atılan iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu vurgulamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.