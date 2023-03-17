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    • 17.03.2023 16:08
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    • 17.03.2023 16:35
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    CHP yandaşı Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye 'aday olma' baskısı: Bir cacık olmaz

    CHP'liler tarafından 'aday olma' baskısı gören Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bu kez CHP yandaşı Can Ataklı'nın hedefi oldu. Muharrem İnce'yi aday olduğu için sert sözlerle yerden yere vuran Can Ataklı, "Bu Muharrem'den bir cacık olmaz kardeşim. Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam." dedi. İnce'ye yönelik CHP kanadından peşi sıra gelen çıkışlar farklı düşüncelere yönelik kurdukları baskıyı bir kez daha gösterdi.

    takvim.com.tr
    Bu Muharremden bir cacık olmaz

    Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayıma başlarken adaylar da netleşiyor.

    MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI AÇIKLANDI
    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken 6'lı koalisyon yaşadığı büyük kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerledi. Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayı olurken Sinan Oğan ise Zafer Partisi öncülüğündeki ATA İttifakı'nın adayı olarak duyuruldu.

    Ancak İnce ve Oğan'ın adaylığının resmileşmesi için 100 bin imza gerekiyor... Süreç ilerlerken son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülüyor.

    FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimlerin İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken bir çıkış da yine CHP yandaşı Can Ataklı'dan geldi.

    MUHARREM İNCE ADAYLIK KARARINI VERDİ
    Muharrem İnce, Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada 14 Mayıs'taki seçimlerde adaylığının kesin olduğunu söyledi. İnce, "Sokaklardayım, sokağın nabzını tutuyorum. Evet, 'CHP'ye katıl' diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, 'Sakın ha' diyen üç var. Sokakta en çok, "Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?' cümlesini işitiyorum." ifadelerine yer verdi.

    CAN ATAKLI HEDEF ALDI BU MUHARREM'DEN BİR CACIK OLMAZ
    Gazeteci Can Ataklı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi.

    Ataklı, "YSK'ya başvuruluncaya kadar İnce ile ilgili konuşmak istemiyordum. İnce görülen manzarada sorun yaratacak bir şey yapmayacaktır. ama bu sözümden dönmek durumundayım. Bu Muharrem'den bir cacık olmaz kardeşim. Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam. Çıkmış Türkiye'nin kaderiyle oynamaya çalışıyor. Neymiş 17-18 yaşında çocuklar Muharrem de Muharrem diyormuş..." dedi.

    CHP'DEN İNCE'YE BASKI GELMİŞTİ: ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ
    CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol de geçtiğimiz gün İnce'ye baskı yapmıştı.

    Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

        AMBERİN ZAMAN İNCE'Yİ HEDEF ALDI
        Twitter üzerinden İnce'nin adaylığının ilan edildiği haberi paylaşan Amberin Zaman da İnce'ye baskı kurmuştu. Zaman "Cumhur ittifakına destek olmak adına Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu" iddiasında bulundu.

        İNCE SERT DALDI: ARSIZLIK YÜZSÜZLÜK HADDİNİ BİL
        Muharrem İnce, Zaman'a sert bir şekilde yanıt verdi.

        Twitter üzerinden Amberin Zaman'a yanıt veren İnce, "Fetö'yü, Türkiye'nin önde gelen siyasi ve sosyal aktörleri arasında ilan eden kumpasçı Taraf Gazetesi'nin kullanışlı yazarı Amberin Zaman, bu ne yüzsüzlük, bu ne arsızlık. Sen Taraf'ta tetikçilik yaparken ben Silivri'de kumpaslara direniyordum. Haddini bil." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN AMBERİN ZAMAN İLE TEMASI BİLİNİYOR
        Eş zamanlı bu çıkışlar CHP'nin İnce'ye yaptığı baskıların örnediği oldu. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı İngiltere ziyaretinde Amberin Zaman ile de temasta bulunmuştu.

            Amberin Zaman o görüşmeyi "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" ifadeleriyle görüşmeden fotoğraf paylaşmıştı.

            CHP'li isimlerin İnce'ye baskısı bunlarla sınırlı değil.

            FATİH PORTAKAL: HİÇ GÜVEN VEREN BİRİ DEĞİL
            CHP'ye yakınlığıyla bilinen sözde tarafsız bir başka gazeteci Fatih Portakal da Muharrem İnce hakkında, "Şimdi böyleyse iktidara gelse ne olacak? Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün. Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi?" değerlendirmesini yapmıştı.

            İSMAİL SAYMAZ: BANA KÜSTÜ
            Twitter'da Portakal'ın konuyla ilgili açıklamalarına ilişkin bir haberi alıntılayan Saymaz ise şöyle yazdı:

            "Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf."

            NEVŞİN MENGÜ: AĞIR KONUŞTU
            Gazeteci Nevşin Mengü de Muharrem İnce'nin kendisini aradığını belirterek, "Sinirlendi. Biraz da ağır konuştu" demişti.

            Mengü, şunları ifade etmişti:

            "Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor dedi. Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. iyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, Sana ne falan böyle. Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani."

            GÖKHANÖZOĞUZ: SAHTE LAFLAR GÖZ BOYAMALAR...
            CHP yandaşı Gökhan Özoğuz da, Muharrem İnce'yi etiketleyerek, "Size bu Halk asla Oy vermeyecek! Çünkü Amacınız Oy bölmek ama o da olmayacak Son dönem Sosyal medya çalışmalarınız var onlar da işe yaramayacak çünkü sahteler ve laflarla göz boyamaları kaldıracak yerimiz kalmadı Artık Yeni Türk siyaseti daha temiz olmalıdır!" ifadeleriyle İnce'yi hedefe koydu.

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            Bu Muharremden bir cacık olmaz
            Haberler Güncel CHP yandaşı Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye 'aday olma' baskısı: Bir cacık olmaz
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