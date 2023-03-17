CHP yandaşı Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye 'aday olma' baskısı: Bir cacık olmaz

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayıma başlarken adaylar da netleşiyor.
MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI AÇIKLANDI
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken 6'lı koalisyon yaşadığı büyük kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerledi. Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayı olurken Sinan Oğan ise Zafer Partisi öncülüğündeki ATA İttifakı'nın adayı olarak duyuruldu.
Ancak İnce ve Oğan'ın adaylığının resmileşmesi için 100 bin imza gerekiyor... Süreç ilerlerken son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülüyor.
FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimlerin İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken bir çıkış da yine CHP yandaşı Can Ataklı'dan geldi.
MUHARREM İNCE ADAYLIK KARARINI VERDİ
Muharrem İnce, Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada 14 Mayıs'taki seçimlerde adaylığının kesin olduğunu söyledi. İnce, "Sokaklardayım, sokağın nabzını tutuyorum. Evet, 'CHP'ye katıl' diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, 'Sakın ha' diyen üç var. Sokakta en çok, "Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?' cümlesini işitiyorum." ifadelerine yer verdi.
CAN ATAKLI HEDEF ALDI BU MUHARREM'DEN BİR CACIK OLMAZ
Gazeteci Can Ataklı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi.
Ataklı, "YSK'ya başvuruluncaya kadar İnce ile ilgili konuşmak istemiyordum. İnce görülen manzarada sorun yaratacak bir şey yapmayacaktır. ama bu sözümden dönmek durumundayım. Bu Muharrem'den bir cacık olmaz kardeşim. Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam. Çıkmış Türkiye'nin kaderiyle oynamaya çalışıyor. Neymiş 17-18 yaşında çocuklar Muharrem de Muharrem diyormuş..." dedi.
CHP'DEN İNCE'YE BASKI GELMİŞTİ: ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol de geçtiğimiz gün İnce'ye baskı yapmıştı.
Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" ifadelerini kullanmıştı.