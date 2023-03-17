CHP yandaşı Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye 'aday olma' baskısı: Bir cacık olmaz

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayıma başlarken adaylar da netleşiyor.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI AÇIKLANDI

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken 6'lı koalisyon yaşadığı büyük kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerledi. Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayı olurken Sinan Oğan ise Zafer Partisi öncülüğündeki ATA İttifakı'nın adayı olarak duyuruldu.

Ancak İnce ve Oğan'ın adaylığının resmileşmesi için 100 bin imza gerekiyor... Süreç ilerlerken son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülüyor.

FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimlerin İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken bir çıkış da yine CHP yandaşı Can Ataklı'dan geldi.