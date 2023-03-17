Gelibolu Eceabat Devlet Yolu’nun açılışı Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek!

Karaismailoğlu, bu sayede ihtiyaçları tespit ettiklerini, bunların ne oranda karşılandığını gördüklerini ve gerekli yerlere takviyeleri sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Şu an Adıyaman'da yaklaşık 264 bin vatandaşımıza geçici barınma sağlıyoruz. 248 bini çadırlarda, 15 bin kadar vatandaşımız da yurt, okul, okul pansiyonları ve konteynerlerde kalıyor. Bildiğiniz gibi bu aşamada çadırlar yalnızca bir 'ara formül'. Asıl amacımız konteyner ve prefabrik kentleri bir an önce yaygınlaştırmak. Hızlıca herkesi konteyner kentlere taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sadece Adıyaman merkezde 21 alanda yaklaşık 18 bin 500 yaşam konteyneri ve prefabrik kuruyoruz. 2 bin 618 konteynerin kurulumunu tamamladık. 2 bin 793 konteyner ve prefabriğin kurulumu tamamlanmak üzere. Kurulumu tamamlanan konteynerlere ailelerimizi hızla yerleştiriyoruz.

Vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmek ve hayatın onlar için bir nebze olsun normale dönmeye başlaması bizi biraz olsun sevindiriyor. İnşallah bu sayı hızla artacak ve hayatın normal akışına daha da hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız. Yaşanan bu acı günleri tarihe gömeceğiz ve açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgelerimizin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla vatandaşlarımıza layık şehirler inşa edeceğiz. Devlet ve millet omuz omuza vererek tüm güçlükleri aşacağız." dedi.