Gelibolu Eceabat Devlet Yolu'nun açılışı Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da yapmış olduğu basın açıklamasında, Çanakkale'de Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını söyledi. Ayrıca bu yolun seyahat süresinin 45 dakikadan 25 dakikaya kadar düşeceğini dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesinde konteyner kentlerin tamamlanmasıyla hayatın normal akışına daha hızlı dönmeye başlayacağını belirterek, "Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız, eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgelerimizin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla vatandaşlarımıza layık şehirler inşa edeceğiz." dedi.
Karaismailoğlu, Adıyaman K10-P2 Konteyner ve Prefabrik Alanı'nda yaptığı basın açıklamasında, deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
Karaismailoğlu, Adıyaman K10-P2 Konteyner ve Prefabrik Alanı'nda yaptığı basın açıklamasında, deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
Bu bölgede yıllardır görülmemiş yoğunluktaki yağış nedeniyle Tut ilçesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Karaismailoğlu, kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Karaismailoğlu, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, polisimiz, sağlıkçılarımız, itfaiyecilerimizden oluşan 522 personelle ilk andan itibaren 73 araç, 18 bot, 63 pompa ve 31 dalgıçla arama kurtarma, tahliye ve nakil gibi gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.
Karaismailoğlu, 35 bin 250'si arama kurtarma uzman personeli olmak üzere 271 binin üstünde personelle deprem bölgelerinde özverili bir çalışma yürüttüklerini, milletle birlikte artçı depremler, çetin kış şartları ve soğuk dahil her şeye göğüs gerdiklerini ve vatandaşları bir an dahi yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi.
Acil eylem planlarını işlettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, vatandaşların ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere oluşturdukları "saha tarama sistemi"nin devrede olduğunu bildirdi.
Karaismailoğlu, bu sayede ihtiyaçları tespit ettiklerini, bunların ne oranda karşılandığını gördüklerini ve gerekli yerlere takviyeleri sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:
"Şu an Adıyaman'da yaklaşık 264 bin vatandaşımıza geçici barınma sağlıyoruz. 248 bini çadırlarda, 15 bin kadar vatandaşımız da yurt, okul, okul pansiyonları ve konteynerlerde kalıyor. Bildiğiniz gibi bu aşamada çadırlar yalnızca bir 'ara formül'. Asıl amacımız konteyner ve prefabrik kentleri bir an önce yaygınlaştırmak. Hızlıca herkesi konteyner kentlere taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sadece Adıyaman merkezde 21 alanda yaklaşık 18 bin 500 yaşam konteyneri ve prefabrik kuruyoruz. 2 bin 618 konteynerin kurulumunu tamamladık. 2 bin 793 konteyner ve prefabriğin kurulumu tamamlanmak üzere. Kurulumu tamamlanan konteynerlere ailelerimizi hızla yerleştiriyoruz.
Vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmek ve hayatın onlar için bir nebze olsun normale dönmeye başlaması bizi biraz olsun sevindiriyor. İnşallah bu sayı hızla artacak ve hayatın normal akışına daha da hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız. Yaşanan bu acı günleri tarihe gömeceğiz ve açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgelerimizin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla vatandaşlarımıza layık şehirler inşa edeceğiz. Devlet ve millet omuz omuza vererek tüm güçlükleri aşacağız." dedi.