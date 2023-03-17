CHP'li İBB'de zam isyanı! Metro İstanbul çalışanları zam alamayınca yürüyüş yaptı

MAAŞ OYUNU ELİNDE PATLAMIŞTI

İmamoğlu geçtiğimiz sene Mart ayında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak belediye çalışanlarına yüzde 54,44 oranında zam yapılacağını duyurmuştu. Fakat İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı maaş oyunu bambaşka çıkmıştı. Belediyenin genelinde bu artışa gidilecekmiş gibi bir algı yaratan İmamoğlu'nun açıkladığı tutarı çok az bir kesimin alacağı anlaşılmıştı.