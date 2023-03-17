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    • 17.03.2023 16:27
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    CHP'li İBB'de zam isyanı! Metro İstanbul çalışanları zam alamayınca yürüyüş yaptı

    Son dakika haberleri... CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’nin iştiraki Metro İstanbul’da bir grup işçi zam alamadıkları gerekçesiyle yürüyüş yaptı. Yaşanan olay akıllara geçtiğimiz sene Ekrem İmamoğlu'nun zam oyununu getirdi.

    CHP’li İBB’de zam isyanı!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Ocak ve Şubat ayında yüzde 16 enflasyon zammı yaptığı işçilerin asgari ücretin az üstünde verdiği net maaş işçileri isyan ettirdi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Bağlı oldukları sendikalara maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle yoğun başvuruda bulunan işçilerin ardından İBB ve bağlı kuruluşlarında bulunan sendikalar zam pazarlığına oturmaya hazırlanırken Metro İstanbul çalışanları zam alamadıkları gerekçesiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

    İBB iştiraki Metro İstanbul'un Esenler yerleşkesinde bir araya gelen Metro İstanbul çalışanları zam taleplerini dile getirmek amacıyla sendika temsilcileriyle birlikte yürüyüş yaptı.

        MAAŞ OYUNU ELİNDE PATLAMIŞTI
        İmamoğlu geçtiğimiz sene Mart ayında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak belediye çalışanlarına yüzde 54,44 oranında zam yapılacağını duyurmuştu. Fakat İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı maaş oyunu bambaşka çıkmıştı. Belediyenin genelinde bu artışa gidilecekmiş gibi bir algı yaratan İmamoğlu'nun açıkladığı tutarı çok az bir kesimin alacağı anlaşılmıştı.
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        Haberler Güncel CHP'li İBB'de zam isyanı! Metro İstanbul çalışanları zam alamayınca yürüyüş yaptı
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