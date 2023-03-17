Muharrem İnce'den 6’lı masaya gönderme: 7-8 Cumhurbaşkanı yardımcısıyla ile bu iş yürümez

2023 seçimlerine kısa bir süre kalırken siyaset arenasında heyecan kızışıyor. 6'lı koalisyonun aylarca süren toplantı ve krizlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarma kararı aldı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, gazeteci Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada 14 Mayıs'taki seçimlerde adaylığının kesin olduğunu söyledi.
"CHP'YE KATIL DİYEN VAR, AMA BİR KATIL DİYEN VARSA..."
Gazeteci Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, "Yüz bin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım" diyen İnce, "Sokaklardayım, sokağın nabzını tutuyorum. Evet, 'CHP'ye katıl' diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, 'Sakın ha' diyen üç var" ifadelerine yer verdi.
"7-8 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISIYLA BU İŞ YÜRÜMEZ"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sokakta en çok, "Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?' cümlesini işitiyorum. Seçime 55 gün var. Ben henüz meydanlara çıkmadım. Kampanya başlatmadım. Ve tablo bu." dedi.
"HEPSİ 30 YAŞIN ALTINDA"
Muharrem İnce, kendisine ve partisine gençlerden olağanüstü ilgi olduğunu ve bir haftada 80 bine yakın gencin, partisine üye olduğunu belirterek, "Hepsi 30 yaşın altında. 42 yıl CHP'deydim. İyi günlerini de gördüm kötü günlerini de gördüm ama ben böyle bir şey görmedim" diye konuştu.