Muharrem İnce'den 6’lı masaya gönderme: 7-8 Cumhurbaşkanı yardımcısıyla ile bu iş yürümez

"HEPSİ 30 YAŞIN ALTINDA"

Muharrem İnce, kendisine ve partisine gençlerden olağanüstü ilgi olduğunu ve bir haftada 80 bine yakın gencin, partisine üye olduğunu belirterek, "Hepsi 30 yaşın altında. 42 yıl CHP'deydim. İyi günlerini de gördüm kötü günlerini de gördüm ama ben böyle bir şey görmedim" diye konuştu.