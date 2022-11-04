Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da FETÖ ve PKK destekçisi Amberin Zaman'la görüştü! "Her şey güzel olacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 için adaylık çalışmalarına hız verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ve CHP'li isimler tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.
8 SAAT KAYBOLDU
ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.
HAMBURGER YEDİK SAVUNMASI
Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.
KILIÇDAROĞLU BU KEZ LONDRA'DA
Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin ardından bu kez İngiltere'ye uçtu.
ELEŞTİRDİKLERİ MCKINSEY VE DERİN YUVA JOHNS HOPKİNS BAĞLANTILI İSİMLERLE TEMAS
Daha önce "Tefeci ve faizci"cillerin merkezi dediği Londra'da defalarca kez eleştirdikleri McKinsey ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu hazırlayan Johns Hopkins Üniversites ile bağlantılı isimlerle temas kurdu.
BU KEZ AMBERİN ZAMAN'LA POZ VERDİ
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya yansıyan son teması ise oldukça ilginç...