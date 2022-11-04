Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da FETÖ ve PKK destekçisi Amberin Zaman'la görüştü! "Her şey güzel olacak"

KILIÇDAROĞLU BU KEZ LONDRA'DA

Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin ardından bu kez İngiltere'ye uçtu.

ELEŞTİRDİKLERİ MCKINSEY VE DERİN YUVA JOHNS HOPKİNS BAĞLANTILI İSİMLERLE TEMAS

Daha önce "Tefeci ve faizci"cillerin merkezi dediği Londra'da defalarca kez eleştirdikleri McKinsey ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu hazırlayan Johns Hopkins Üniversites ile bağlantılı isimlerle temas kurdu.

BU KEZ AMBERİN ZAMAN'LA POZ VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya yansıyan son teması ise oldukça ilginç...