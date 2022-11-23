Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da poz verdiği Amberin Zaman'dan skandal! Teröristbaşı Mazlum Kobani ile birlikte Türkiye'yi suçladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun Londra'da samimi pozlar verdiği Amberin Zaman yine teröristlerin propaganda aparatlığına soyundu.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİVİLLERİ HEDEF ALDI TÜRKİYE ANINDA CEVAP VERDİ
Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK tarafından Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 vatandaşımız yaralandı.
PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ
Türkiye bu alçaklığa Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik hava harekatı icra edildi.
YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALIP 1 ÖĞRETMEN VE 1 ÇOCUĞU ŞEHİT ETTİLER
Harekatla birlikte köşeye sıkışan alçaklar yine sivillere saldırdı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı ve Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile Hasan Karataş isimli bir çocuk şehit oldu.
AMBERİN ZAMAN'DAN TERÖR PROPAGANDASI: TERÖİSTBAŞI MAZLUM KOBANE'Yİ PARLATTI TÜRKİYE'YE SALDIRDI
Türkiye'nin yaptığı harekat sonrası muhalefet teröre karşı net bir duruş sergileyemezken özellikle HDP açıkça teröristleri savunmaya geçti.
HDP'nin yanısıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İngiltere ziyareti sırasında görüşüp poz verdiği Amberin Zaman terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek terör örgütünü aklama çabasına girişti.
TERÖRİSTBAŞI KOBANİ'DEN 'KÜRT KOMUTAN' DİYE BAHSETTİ
Amberin Zaman görev yaptığı Al-monitor isimli operasyon merkezinde teröristbaşı ile yaptığı bir röportajı yayımladı. Amberin Zaman röportajında terörist başından 'Kürt Komutan' olarak bahsederken Türkiye'nin meşru hakkını ise saldırı olarak niteledi.
KOBANE PATRONLARINDAN YARDIM İSTEDİ
Türkiye'nin harekat öncesi ABD'ye bilgilendirme yapmadığını söyleyen teröristbaşı Kobane, röportajda ABD'den yardım da istedi. Olası kara harekatına karşı ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye izin vermemesini isteyen teröristbaşı ABD'nin bugüne kadar Türkiye'nin karşısında duracaklarını söylediğini belirtti.
ABD İLE İLİŞKİLERİNİ İTİRAF ETTİ
Teröristbaşı ABD ile olan ilişkilerini şu sözlerle itiraf etti;
"Bize Türkiye'nin böyle bir eylemini tasvip etmediklerini ve buna karşı çıkacaklarını söylüyorlar. Bugünkü saldırıdan sonra ABD'li muhataplarımızla konuştuk. Ancak bu yepyeni bir durum ve bu yüzden ortaklaşa değerlendiriyoruz."