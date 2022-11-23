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    • Güncel
    • 23.11.2022 11:17
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    • 23.11.2022 11:56
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da poz verdiği Amberin Zaman'dan skandal! Teröristbaşı Mazlum Kobani ile birlikte Türkiye'yi suçladı

    Terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef alan alçak saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'taki terör yuvalarına karşı 'Pençe Kılıç Harekatı'nı başlattı. Harekat sonrası teröristler ve terör seviciler Türkiye'yi suçlayıp terör örgütünü masum göstermeye çalıştı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Amberin Zaman oldu! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İngiltere ziyareti sırasında görüşüp poz verdiği Amberin Zaman terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek terör örgütünü aklama çalışması yaptı. İşte o rezilliğin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Amberin’den bir skandal daha!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun Londra'da samimi pozlar verdiği Amberin Zaman yine teröristlerin propaganda aparatlığına soyundu.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİVİLLERİ HEDEF ALDI TÜRKİYE ANINDA CEVAP VERDİ
    Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK tarafından Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 vatandaşımız yaralandı.

    PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ
    Türkiye bu alçaklığa Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik hava harekatı icra edildi.

    YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALIP 1 ÖĞRETMEN VE 1 ÇOCUĞU ŞEHİT ETTİLER
    Harekatla birlikte köşeye sıkışan alçaklar yine sivillere saldırdı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı ve Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile Hasan Karataş isimli bir çocuk şehit oldu.

    AMBERİN ZAMAN'DAN TERÖR PROPAGANDASI: TERÖİSTBAŞI MAZLUM KOBANE'Yİ PARLATTI TÜRKİYE'YE SALDIRDI
    Türkiye'nin yaptığı harekat sonrası muhalefet teröre karşı net bir duruş sergileyemezken özellikle HDP açıkça teröristleri savunmaya geçti.

    HDP'nin yanısıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İngiltere ziyareti sırasında görüşüp poz verdiği Amberin Zaman terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek terör örgütünü aklama çabasına girişti.

    TERÖRİSTBAŞI KOBANİ'DEN 'KÜRT KOMUTAN' DİYE BAHSETTİ
    Amberin Zaman görev yaptığı Al-monitor isimli operasyon merkezinde teröristbaşı ile yaptığı bir röportajı yayımladı. Amberin Zaman röportajında terörist başından 'Kürt Komutan' olarak bahsederken Türkiye'nin meşru hakkını ise saldırı olarak niteledi.

    KOBANE PATRONLARINDAN YARDIM İSTEDİ
    Türkiye'nin harekat öncesi ABD'ye bilgilendirme yapmadığını söyleyen teröristbaşı Kobane, röportajda ABD'den yardım da istedi. Olası kara harekatına karşı ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye izin vermemesini isteyen teröristbaşı ABD'nin bugüne kadar Türkiye'nin karşısında duracaklarını söylediğini belirtti.

    ABD İLE İLİŞKİLERİNİ İTİRAF ETTİ
    Teröristbaşı ABD ile olan ilişkilerini şu sözlerle itiraf etti;

    "Bize Türkiye'nin böyle bir eylemini tasvip etmediklerini ve buna karşı çıkacaklarını söylüyorlar. Bugünkü saldırıdan sonra ABD'li muhataplarımızla konuştuk. Ancak bu yepyeni bir durum ve bu yüzden ortaklaşa değerlendiriyoruz."

        Teröristbaşı Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir isimli PKK'lı teröstin itiraflarına rağmen saldırıyı kabullenmedi. PKK tarafından yapılan alçak saldırıyı Türkiye'nin provokasyonu olarak niteleyen PKK-YPG elebaşı Mazlum Kobane saşdırının bir başka terör örgütü DEAŞ tarafından yapıldığını iddia ederek bu alçaklığı Türkiye ile de ilişkilendirmeye çalıştı.

        AMBERİN ZAMAN HAREKATTAN RAHATSIZ OLMUŞTU!
        Amberin Zaman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yaptığı operasyondan duyduğu rahatsızlığı Twitter hesabından duyurmuştu.

        "ABD KORUMASI ALTINDAKİ BÖLGELER VURULUYOR"
        Yapılan operasyondan derin endişe duyduğunu söyleyen Amberin Zaman, "Derik gibi ABD hava koruması altındaki bölgeler Türk askerleri tarafından vuruluyor." dedi.

        "İSTANBUL SALDIRISINA MİSİLLEME"
        Taksim'deki terör saldırısını görmezden gelen Amberin Zaman, "Kobani ve Kürt kontrolündeki kuzey Suriye'deki diğer hedefler, İstanbul bombalanmasına misilleme olarak vuruluyor." ifadelerini kullandı.

            BÖLGEDEN BİLGİLER DE VERDİ
            Türkiye'nin operasyonundan rahatsızlığını her platformda dile getiren sözde gazeteci Amberin Zaman, Suriye'deki kaynaklarından aldığı bilgileri de paylaştı.

            Zaman, "Vurulan alanlar, Rus kontrolündeki hava sahası gibi görünüyor. Kuzeydoğu Suriye'deki kaynaklarım, şu ana kadar saldırıların etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirmeleri olmadığını söylüyor. Irak Kürdistanı'ndaki Kandil Dohuk Sincar'ın da bu gece Türk hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi. ABD'nin devriye gezdiği alanlar da vuruldu." paylaşımında bulundu.

            AMBERİN ZAMAN İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU LONDRA'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ!
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay ABD'ye yaptığı muamma dolu ziyaretin ardından rotayı İngiltere'ye çevirmişti.

            Daha önce "Tefeci ve faizci"cillerin merkezi dediği Londra'da defalarca kez eleştirdikleri McKinsey ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu hazırlayan Johns Hopkins Üniversites ile bağlantılı isimlerle temas kuran Kılıçdaroğlu FETÖ'nün kapatılan propaganda merkezlerinden Taraf yazarı Amberin Zaman ile görüşmüştü!

            AMBERİN ZAMAN O GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI: HER ŞEY GÜZEL OLACAK
            "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" ifadeleriyle görüşmeden fotoğraf paylaştı.

            Kılıçdaroğlu'dan FETÖ - PKK yandaşı Amberin Zaman paylaşımı!

            Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya verdiği destek ve terör elebaşları ile yaptığı görüşmelerle bilinen Amberin Zaman'la görüşmesi sosyal medyada da tepki çekmişti. ABD'li diplomat Joseph Pennington ile evli olan Amberin Zaman 'CIA gelini' olarak da adlandırılıyor.


            Joseph Pennington ve Amberin Zaman

            AMBERİN ZAMAN PKK'LI TERÖRİSTLERLE MEHMETÇİK'İ BİR TUTMUŞTU
            Geçtiğimiz yıllarda Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de öldürülen teröristlerin fotoğrafını paylaşan Amberin Zaman, kullandığı ifadelerle operasyonda vata için şehit olan askerlerimizle teröristleri bir tutmuştu.

                "GENCECİK ÇOCUKLARA YAZIK OLUYOR"
                Terör sevici Amberin Zaman öldürülen teröristlerin fotoğrafının altına 'Her iki taraftan gencecik çocuklara yazık oluyor' yazdı.



                Amberin Zaman'ın bu skandalı da büyük tepki çekmişti.

                CEMİL BAYIK VE MAZLUM KOBANE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
                Amberin Zaman daha önce, PKK elebaşı Cemil Bayık ve diğer azılı terörist Mazlum Kobane kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmüştü.

                Fotoğraf: Terörist Mazlum Kobane ve Amberin Zaman

                Fotoğraf: Terörist Cemil Bayık ve Amberin Zaman

                KILIÇDAROĞLU NEDEN GÖRÜŞTÜ?
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da bu teması neden yaptığı merak edilirken sosyal medyada kendi yandaşları tarafından bile eleştirildi.

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                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da poz verdiği Amberin Zaman'dan skandal! Teröristbaşı Mazlum Kobani ile birlikte Türkiye'yi suçladı
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