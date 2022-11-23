Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da poz verdiği Amberin Zaman'dan skandal! Teröristbaşı Mazlum Kobani ile birlikte Türkiye'yi suçladı

Daha önce "Tefeci ve faizci"cillerin merkezi dediği Londra'da defalarca kez eleştirdikleri McKinsey ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu hazırlayan Johns Hopkins Üniversites ile bağlantılı isimlerle temas kuran Kılıçdaroğlu FETÖ'nün kapatılan propaganda merkezlerinden Taraf yazarı Amberin Zaman ile görüşmüştü!

AMBERİN ZAMAN O GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI: HER ŞEY GÜZEL OLACAK

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" ifadeleriyle görüşmeden fotoğraf paylaştı.