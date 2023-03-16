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    Sağanak yağış gözyaşı olup aktı! Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da 14 kişi hayatını kaybetti

    Deprem, 11 ilimizi yıktı. Devlet millet el ele verip yaraları sardı. Ancak şimdi de sağanak yağış gözyaşı olup aktı. 4 aylık yağmur bir gecede yağınca bölgeyi sel aldı. Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da 14 kişinin öldüğü 5 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, mahsur kalanları kurtardı.

    Gözyaşı seli

    Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketini yaşadı. İki deprem 11 ilimizi yıktı. Bu kez de yağmur afeti yaşandı. Yağış nedeniyle deprem bölgesini sel aldı. Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'ya son yılların en fazla yağmuru yağdı. Şanlıurfa'daki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit suyla dolarken yol trafiğe kapatıldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su bastı. İl genelinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. 2 itfaiye görevlisi boğulmaktan son anda kurtarıldı.



    Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katında Suriye asıllı 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Afetin bir diğer adresi de Adıyaman'dı. Hemşire Fatma Tekdal, depremden sonra Aksaray'a gitme kararı aldı. Ancak görev için yeniden Adıyaman'a dönüp konteynırda kalmaya başladı. Annesi, 2 kardeşi ve 1.5 yaşındaki kızı Zeynep'le kaldığı konteyner sele kapıldı. Selma Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşılırken, hemşire Fatma Tekdal ve kızı Zeynep'in halen arandığı açıklandı.



    Malatya da yoğun yağışın etkili olduğu iller arasındaydı. Birçok noktada yollarda göçükler oluşurken bazı evleri su bastı. Özellikle Doğanşehir İlçesi afeti yaşadı. Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yağışların bir süre daha devam edeceğini vurguladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarının neredeyse 150 kilogram olduğunu vurguladı.



        Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girip mahsur kalan vatandaşları kurtardı.



        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.



        Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde de su taşkınları meydana geldi. Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi.



            KILIÇDAROĞLU YUHALANDI
            CHP lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Akşener ile birlikte Şanlıurfa'ya gitti. Açıklama yaparken, "Burası siyaset yapma yeri değil, acımız var" diyen vatandaşlar tarafından yuhalandı.

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            Haberler Güncel Sağanak yağış gözyaşı olup aktı! Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da 14 kişi hayatını kaybetti
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