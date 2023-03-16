Sağanak yağış gözyaşı olup aktı! Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da 14 kişi hayatını kaybetti

Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketini yaşadı. İki deprem 11 ilimizi yıktı. Bu kez de yağmur afeti yaşandı. Yağış nedeniyle deprem bölgesini sel aldı. Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'ya son yılların en fazla yağmuru yağdı. Şanlıurfa'daki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit suyla dolarken yol trafiğe kapatıldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su bastı. İl genelinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. 2 itfaiye görevlisi boğulmaktan son anda kurtarıldı.