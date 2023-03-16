Sağanak yağış gözyaşı olup aktı! Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da 14 kişi hayatını kaybetti

Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketini yaşadı. İki deprem 11 ilimizi yıktı. Bu kez de yağmur afeti yaşandı. Yağış nedeniyle deprem bölgesini sel aldı. Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'ya son yılların en fazla yağmuru yağdı. Şanlıurfa'daki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit suyla dolarken yol trafiğe kapatıldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su bastı. İl genelinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. 2 itfaiye görevlisi boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katında Suriye asıllı 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Afetin bir diğer adresi de Adıyaman'dı. Hemşire Fatma Tekdal, depremden sonra Aksaray'a gitme kararı aldı. Ancak görev için yeniden Adıyaman'a dönüp konteynırda kalmaya başladı. Annesi, 2 kardeşi ve 1.5 yaşındaki kızı Zeynep'le kaldığı konteyner sele kapıldı. Selma Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşılırken, hemşire Fatma Tekdal ve kızı Zeynep'in halen arandığı açıklandı.
Malatya da yoğun yağışın etkili olduğu iller arasındaydı. Birçok noktada yollarda göçükler oluşurken bazı evleri su bastı. Özellikle Doğanşehir İlçesi afeti yaşadı. Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yağışların bir süre daha devam edeceğini vurguladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarının neredeyse 150 kilogram olduğunu vurguladı.