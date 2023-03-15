RÖPORTAJ | CHP'nin verdiği vaatler tutmadığı sözler! "Bir taziye evi yapamayan Kılıçdaroğlu milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?"

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 48 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken, afet bölgelerine yapılacak kalıcı konutlar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk kazma vuruldu. Ekiplerin bölgede canhıraş bir biçimde çalışmalarını yürütüyor.
Öte yandan 6'lı masadan aldığı şartlı evet ile adaylığını ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesinde çeşitli vaatlerde bulunuyor.
VERİLEN VAATLER TUTULMAYAN SÖZLER
Kılıçdaroğlu son olarak Hatay'da "Depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacağız" açıklamasını yaptı.
CHP liderinin bu çıkışı tüm dikkatleri üzerine toplarken akıllara 2021 yılında Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Köyü'nde verilen ancak tutulmayan bir söz geldi.
Fotoğrafta: Muhtar Ayhan Korkmaz (Kılıçdaroğlu'nun yanında mavi takım elbise)
Hemen hatırlayalım;
2021 Ağustos'unda Van'ın Başkale ilçesinde bulunan Esenyamaç Köyü'nü sel vurmuş, bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu muhtar Ayhan Korkmaz ile kameralar karşısına geçerek çeşitli vaatlerde bulunmuştu. Bölge halkına taziye evi ve cami yapacaklarına dair söz vermişti.
Ancak aradan geçen uzun zamana karşın verilen söz tutulmadı. Esenyamaç Köyü'ne ne taziye evi ne de bir camii inşa edildi..
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren köyün muhtarı Ayhan Korkmaz'a ulaştı. Korkmaz, "Bir taziye evi yapamayan milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.