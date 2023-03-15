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    • 15.03.2023 21:00
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    RÖPORTAJ | CHP'nin verdiği vaatler tutmadığı sözler! "Bir taziye evi yapamayan Kılıçdaroğlu milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?"

    Millet İttifakı'ndan aldığı şartlı 'evet' ile adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacağız" vaadinde bulundu. Ancak verilen vaatler kadar tutulmayan sözler de hafızalarda yerini koruyor. Kılıçdaroğlu 2021'de Van'ın Esenyamaç Köyü'ne kameralar karşısında taziye evi ve camii yapacağına dair söz verdi. Ancak aradan geçen uzun zamana karşın verilen söz tutulmadı. Esenyamaç Köyü'ne ne taziye evi ne de bir camii inşa edildi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı köyün muhtarı Ayhan Korkmaz "Bir taziye evi yapamayan milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?" dedi.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin verdiği vaatler tutmadığı sözler!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 48 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken, afet bölgelerine yapılacak kalıcı konutlar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk kazma vuruldu. Ekiplerin bölgede canhıraş bir biçimde çalışmalarını yürütüyor.



    Öte yandan 6'lı masadan aldığı şartlı evet ile adaylığını ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesinde çeşitli vaatlerde bulunuyor.

    VERİLEN VAATLER TUTULMAYAN SÖZLER
    Kılıçdaroğlu son olarak Hatay'da "Depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacağız" açıklamasını yaptı.

    CHP liderinin bu çıkışı tüm dikkatleri üzerine toplarken akıllara 2021 yılında Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Köyü'nde verilen ancak tutulmayan bir söz geldi.


    Fotoğrafta: Muhtar Ayhan Korkmaz (Kılıçdaroğlu'nun yanında mavi takım elbise)

    Hemen hatırlayalım;

    2021 Ağustos'unda Van'ın Başkale ilçesinde bulunan Esenyamaç Köyü'nü sel vurmuş, bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu muhtar Ayhan Korkmaz ile kameralar karşısına geçerek çeşitli vaatlerde bulunmuştu. Bölge halkına taziye evi ve cami yapacaklarına dair söz vermişti.

    Ancak aradan geçen uzun zamana karşın verilen söz tutulmadı. Esenyamaç Köyü'ne ne taziye evi ne de bir camii inşa edildi..

    Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren köyün muhtarı Ayhan Korkmaz'a ulaştı. Korkmaz, "Bir taziye evi yapamayan milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.



        KAMERALARIN KARŞISINDA BİZE BİR SÖZ VERDİ!
        - 2021'de Esenyamaç'ta bir sel felaketi yaşandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu bölgeye geldi, birlikte basın açıklaması yaptınız. Kılıçdaroğlu, taziye evi ve cami yapacaklarını sözünü vermişti! Bu söz tutuldu mu?

        Kılıçdaroğlu, sel afeti için Esenyamaç'a gelmişti. Bize o zaman "Sizin ihtiyacınız nedir?" diye sordu. "Sel bizim taziye evimizi, camimizi götürdü" dedik. Kılıçdaroğlu, "Milletin huzurunda söz veriyorum muhtarım, size taziye evi üzerine de bir camii yapacağız" dedi.

        Ben bunu defalarca kez dile getirdim. Van CHP ilçe ve il başkanlıkları ile iletişime geçtim... 2022'de de Ekrem İmamoğlu geldi Van'a. Ben telefonumu verdim, "Sayın Başkan, Genel Başkanınızın (Kılıçdaroğlu) Esenyamaç'a bir sözü vardı. Bütün halk onu bekliyor. Kılıçdaroğlu burada kameraların önünde bize bir söz vermiş, bizim isteğimiz sadece bir camiidir" dedim.





        "CHP'LİLER KENDİ İSTEDİKLERİ ŞAHISLARA DAĞITIM YAPTI"
        - Buna ek olarak Kılıçdaroğlu, "Her bir evin ihtiyacı neyse, yatağından buzdolabına kadar neyse bir listesini yapın. İl başkanımıza teslim edin. Biz bütün bu ihtiyaçları gidereceğiz. Bu sözü verdik, bunu yapacağız" demişti. Bu vaat yerine geldi mi?

        Biz o zaman da dedik, buzdolabına ihtiyacımız yok diye. Bu insanların isteği sadece taziye evi ve camiidir. Biz sadece bunu istedik. Buzdolabı ve çamaşır makinelerinin bir kısmı geldi. Partililer (CHP) kendi isteklerine göre verdi.

        - Şöyle bir durum mu oldu; Sizin koordinasyonunuz dışında o bölgedeki CHP'lilere verildi sadece?

        Evet, bizim köylere de verildi ama bizim dediğimiz şahıslara değil. Kendi istedikleri şahıslara.



        SADECE KILIÇDAROĞLU DEĞİL İMAMOĞLU VE DİĞER CHP'LİLERE DE SİTEMLİ: BİR SÖZ VERDİLER TUTMADILAR

        Muhtar sadece Kılıçdaroğlu'ndan değil Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer CHP'lilerin de verdiği sözü tutmamasından şikayetçi;

        Van'a Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin diğer başkanları geldi. Ben İmamoğlu'na gittim. "Sayın başkanım ben muhtarım dedim. Bu kadar mağdur olduk. Zaten her şey ortada... Ben senden rica ediyorum, bunu sayın Kılıçdaroğlu'na hatırlat...

        Benim telefonumu aldılar ancak hiç dönüş yapmadılar. Bu halka verilen bir söz. Yapılacaksa halka yapılır. CHP'den ilk defa bizim köye gelen oldu. Bizim köye söz verdiler, o söz de tutulmadı.



            BİR TAZİYE EVİ YAPAMAYAN MİLYONLARCA KONUTU NASIL YAPACAK?
            - CHP lideri bugünlerde de "Depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacağız" diyor. 2021'de size verilip de tutulmayan sözler ortada? Bu durum hakkında ne dersiniz?

            "BEN İNANMIYORUM"
            Taziye evi üzerine bir camii yapamayan biri gidip de milyonlarca konutları nasıl bedava yapacak? Siz buna inanıyor musunuz? Halk buna inanıyorsa vallahi takdir sizin artık. Ben inanmıyorum, oradaki kardeşlerimiz de inanıyorlarsa bizim durumumuz bundan ibaret.



            TEPKİ ÇEKTİ
            Öte yandan o dönem sel afetinin yaşandığı Van'ın Esenyamaç köyünde muhtar Ayhan Korkmaz ile kameralar karşısında açıklamaya yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz bütün sorunları çözeceğiz. Sorunları çözme irademiz var, gücümüz var bunu yapacağız inşallah" demişti.

            Bugün gelinen noktada verilen sözlerin tutulmaması tepkileri de beraberinde getirdi.
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            Depremden sonra sel! Acı haber geldi
            Haberler Güncel RÖPORTAJ | CHP'nin verdiği vaatler tutmadığı sözler! "Bir taziye evi yapamayan Kılıçdaroğlu milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?"
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