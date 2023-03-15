RÖPORTAJ | CHP'nin verdiği vaatler tutmadığı sözler! "Bir taziye evi yapamayan Kılıçdaroğlu milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?"









"CHP'LİLER KENDİ İSTEDİKLERİ ŞAHISLARA DAĞITIM YAPTI"

- Buna ek olarak Kılıçdaroğlu, "Her bir evin ihtiyacı neyse, yatağından buzdolabına kadar neyse bir listesini yapın. İl başkanımıza teslim edin. Biz bütün bu ihtiyaçları gidereceğiz. Bu sözü verdik, bunu yapacağız" demişti. Bu vaat yerine geldi mi?



Biz o zaman da dedik, buzdolabına ihtiyacımız yok diye. Bu insanların isteği sadece taziye evi ve camiidir. Biz sadece bunu istedik. Buzdolabı ve çamaşır makinelerinin bir kısmı geldi. Partililer (CHP) kendi isteklerine göre verdi.



- Şöyle bir durum mu oldu; Sizin koordinasyonunuz dışında o bölgedeki CHP'lilere verildi sadece?



Evet, bizim köylere de verildi ama bizim dediğimiz şahıslara değil. Kendi istedikleri şahıslara.