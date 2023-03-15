Millet can derdindeyken CHP’den çirkin provokasyon! Mangır medyanın ‘vatandaşlar’ diye servis ettiği saldırganlar CHP'li çıktı

Şanlıurfa'da alt geçitte mahsur kalan vatandaşları çıkarma çalışmalarını yerinden takip etmek için bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bazı şahısların mukavemeti ile karşılaştı. Beyazgül'e fiziki saldırıda bulunmaya çalışan şahısları, polis engelledi.
MİLLET CAN DERDİNDEYKEN PROVOKASYON YAPANLAR YİNE CHP'Lİ ÇIKTI
CHP medyası tarafından Beyazgül'e saldıranlar, "afetzede vatandaşlar" şeklinde servis edilse de provokasyonun arkasından yine CHP çıktı. Beyazgül'e saldıranların, halkı provoke etmek için gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve CHP'nin Şanlıurfa eski il başkanı Ahmet Budak ile beraberindeki diğer CHP'liler olduğu tespit edildi. Belediye başkanına fiziki saldırı için koruma polislerini aşmaya çalışan CHP'liler, sonuç alamayınca da başka bir yalana sarıldı.