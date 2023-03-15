Millet can derdindeyken CHP’den çirkin provokasyon! Mangır medyanın ‘vatandaşlar’ diye servis ettiği saldırganlar CHP'li çıktı





MİLLET CAN DERDİNDEYKEN PROVOKASYON YAPANLAR YİNE CHP'Lİ ÇIKTI

CHP medyası tarafından Beyazgül'e saldıranlar, "afetzede vatandaşlar" şeklinde servis edilse de provokasyonun arkasından yine CHP çıktı. Beyazgül'e saldıranların, halkı provoke etmek için gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve CHP'nin Şanlıurfa eski il başkanı Ahmet Budak ile beraberindeki diğer CHP'liler olduğu tespit edildi. Belediye başkanına fiziki saldırı için koruma polislerini aşmaya çalışan CHP'liler, sonuç alamayınca da başka bir yalana sarıldı.