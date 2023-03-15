Afet bölgesinde siyaset devşirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlar yuhaladı! Tepkiler üzerine bölgeyi apar topar terk etti

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın felaketi ile derin hüzne kapıldı. Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu enkaz üzerinden siyaset devşirmeye devam ediyor.
Son olarak Asrın felaketi sonrası bugün de deprem bölgesinde özellikle Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da etkili olan bir sel felaketi meydana geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile afet bölgesine giderek bir kez daha siyaset devşirdi.
YUHALAYARAK TEPKİ GÖSTEDİRDİLER
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şov girişimine vatandaşlar daha fazla dayanamadı. "Allah'a aşkına burası siyaset yeri değil, acımız var ya. Ortağınız HDP nerde?" diyerek yuhaladı.
APAR TOPAR KAÇTI
Kemal Kılıçdaroğlu tepkiler üzerine konuşmasını yarıda keserek Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener ile beraber apar topar bölgeden kaçtı.
HATAY KIRIKHAN'DA DA TEPKİ YAĞMIŞTI
Dün gecede Hatay, Kırıkhan'da da siyasi şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşilik ettiği çadır kent ziyaretinde deprezemzedeler mağdur edilmişti.
YAĞMUR ALTINDA BEKLETİLDİLER
Dışarıda, yağmurun altında bekleyen depremzedeler Kılıçdaroğlu'nun çadırlara uğramadığını ve ihtiyaçlarını sormadığını söyleyerek tepki gösterdi. Bir vatandaş da, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması için yemekhane olarak kullanılan çadırın ellerinden alınmaya çalışıldığını öne sürdü.
Öte yandan vatandaşlar, yaklaşık bir aydır şebeke suyunun verilmediğini, bu sebeple duş, çamaşır yıkama gibi imkanlardan faydalanamadıklarını söyleyerek, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü (Hatsu) ve CHP'li Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.