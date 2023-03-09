FETÖ'sü PKK'sı LGBT'si HDP'si... Topunun umudu Kılıçdaroğlu! 'Yolun açık olsun' mesajları, 'Şimdi ayağa kalkma vaktidir' paylaşımları...

CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı.

Çağrıyı değerlendiren CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, şöyle konuştu:



"Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.