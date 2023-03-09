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    • Güncel
    • 09.03.2023 21:03
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    • 09.03.2023 21:04
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    FETÖ'sü PKK'sı LGBT'si HDP'si... Topunun umudu Kılıçdaroğlu! 'Yolun açık olsun' mesajları, 'Şimdi ayağa kalkma vaktidir' paylaşımları...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olması, FETÖ'sünden PKK'sına LGBT'sinden HDP'sine bilimum kirli yapının umudu oldu. Adaylık ilanı sonrası hız kazanan CHP - HDP flörtünün etkileri sürerken FETÖ'den de peşi sıra Kılıçdaroğlu'na destek geldi. FETÖ'cü firariler 'Yolun açık olsun' mesajı gönderdi, 'Şimdi ayağa kalkma vaktidir' paylaşımları yaptı. Öte yandan LGBT'lilerin de adı 'Millet' esası 'Zillet' olan ittifaktan yana saf tuttuğu dikkatlerden kaçmıyor. Takvim.com.tr konuya ilişkin detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu FETÖ, PKK, LGBT ve HDP’ye umut oldu

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Adaylık duyurusunun yapıldığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.


    Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun adayığı açıklandığı sırada memnuniyetsiz tavırlar sergileyen Meral Akşener

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den geldi.

    Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı "HDP Genel Merkezi'ne gel" davetine tutuklu Selahattin Demirtaş da Twitter'dan eşlik etti.

    Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan, aday çıkarma kararını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.

    CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı.

    Çağrıyı değerlendiren CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, şöyle konuştu:

    "Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.

        ÖTEKİLEŞTİRMEK OLMAZ
        Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben Meclis'te grup başkanvekilliği yapıyorum. HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır."

        Bu süreçte İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu ise devam etti... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP görüşebilir ama HDP masaya getirilemez" dedi.



        Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ise Akşener ve İYİ Parti'ye işaret ederek "HDP masada yoksa oy yok" çıkışında bulundu, ittifaka resmi nikah istedi.

        Demirtaş'ın çıkışının ardından HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da "Biz zaten masadayız" imasında bulundu. Oluç, "Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız" ifadelerini kullandı.


        FETÖ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'YOLUN AÇIK OLSUN' MESAJI
        Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hız kazanan CHP - HDP flörtünün etkileri sürerken FETÖ'den de peşi sıra CHP liderine destek geldi.

        Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.



        FETÖ firarisi Burak Çopur, "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" dedi.



            "UMUDUMUZ KILIÇDAROĞLU"
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari FETÖ'cülerin olduğu gibi örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın da umutlarını yeşertti.

            CHP'ye yakın T24'te 'konuk yazar' olarak köşe yazısı kaleme alan Alpay, "Umudumuz Kılıçdaroğlu" diyerek CHP Genel Başkanı'nın adaylığını destekleyen isimler arasında yer aldı.




            FİRARİ HAŞHAŞİLERDEN "ŞİMDİ AYAĞA KALKMA VAKTİDİR" PAYLAŞIMLARI
            Cevheri Güven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler paylaşımlarda bulunmuştu.

            Cevheri Güven, Kılıçdaroğlu'nu "Altılı Masa'nın değil halkın adayı oldu. Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" ifadelerini kullanmıştı.



            Firari Emre Uslu, "Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular" demiş, Fuat Avni isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa da Twitter hesabından, "En zor zamanlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir. Saray ve müttefikleri kaybetti. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Kazanan Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yardımcılarının sembolik önemi. Ülke için artık çok daha ümitvarım" paylaşımını yapmıştı.

            Bir başka FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise "Dağılan masayı MİLLET toplamış oldu" dedi.



                LUBUNYALARIN DA TERCİHİ...
                FETÖ, HDP derken LGBT'lilerin de adı 'Millet' esası 'Zillet' olan ittifaktan yana saf tuttuğu dikkatlerden kaçmıyor.

                8 Mart DÜnya Kadınlar günü maskesiyle düzenlenen etknilikte lubunyalar "Hükümet İstifa" sloganları atıp, anlamsız hareketler sergiledi.
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                Haberler Güncel FETÖ'sü PKK'sı LGBT'si HDP'si... Topunun umudu Kılıçdaroğlu! 'Yolun açık olsun' mesajları, 'Şimdi ayağa kalkma vaktidir' paylaşımları...
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