HDP'yi duyan açtı ağzını yumdu gözünü! Vatandaş koalisyona yüklendi

CHP İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuruldu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP'den peş peşe destek mesajları geldi.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı "HDP Genel Merkezi'ne gel" davetine tutuklu Selahattin Demirtaş da Twitter'dan eşlik etti.
Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan, aday çıkarma kararını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.
"HDP'NİN DEĞERLİ EŞ GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine yöneltilen "HDP ile görüşme olacak mı?" sorusuna "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi.
HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği görülürken Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak HDP ile Kılıçdaroğlu'nun temasını Bağcılar'da vatandaşa sordu.
HDP'Yİ DUYAN AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ...
Bir vatandaş bu ortaklığın Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın dışarı çıkarılmak için kurulduğu söyledi.