HDP'yi duyan açtı ağzını yumdu gözünü! Vatandaş koalisyona yüklendi

"HDP'NİN DEĞERLİ EŞ GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine yöneltilen "HDP ile görüşme olacak mı?" sorusuna "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi.

HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiği görülürken Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak HDP ile Kılıçdaroğlu'nun temasını Bağcılar'da vatandaşa sordu.