İzmir'de kentsel dönüşüme takoz olan CHP'li Karabağlar Belediyesi'ne tepki: Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem 11 ilde ağır yıkıma sebep oldu.
Asrın felaketi olarak nitelenen depremler sonrası kentsel dönüşüm projelerinin önemi yeniden gündeme gelirken CHP ise projelere engel olmaya devam ediyor.
TOKİ KARABAĞLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI CHP'Lİ BELEDİYE TAKOZ OLUYOR
TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en riskli bölgeler arasında yer alan Karabağlar ilçesinde vatandaşları sağlıklı binalara kavuşturmak için çalışma başlattı. Yapılan planlama kapsamında 80 hektarlık alanın 38 hektarlık bölümü üniversite alanı olarak ilan edilirken, 42 hektarlık alanda toplu konut için ayrıldı.
Bugüne kadar kentsel dönüşüm konusunda ilçede hiçbir çalışma yapmayan CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, projeye karşı çıktı. Ardından da projenin iptali için idare mahkemesine başvurdu. Mahkeme konut projesini iptal edince binlerce İzmirlinin TOKİ eli ile sağlıklı konutlara kavuşma düşüncesi hayal oldu.
HAK SAHİPLERİ PROTESTO ETTİ
Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bir bölümü, dün CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.
'EVİMİZE KAVUŞTURMADILAR'
Grup adına açıklama yapan Alişan İnal, TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ancak Karabağlar Belediyesi'nin ve Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine imar planının iptal edildiğini belirtti.
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kendilerine ilçede yeni konuta ihtiyaç olmadığını söylediğini ileri süren İnal şunları söyledi;
"809 hak sahibi var. Arazi, Hazine tarafından TOKİ'ye devredildi. Belediye süreci geciktirmek için sürekli dava açıyor. Mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Bakanlık yetkilileri 'Mahkemenin kararını beklemek zorundayız' diyor.