İzmir'de kentsel dönüşüme takoz olan CHP'li Karabağlar Belediyesi'ne tepki: Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?

Bu nedenle 4 yıldır inşaat başlamadı. Danıştay'dan çıkacak sonuç bekleniyor ama bizde artık bu sonuçları bekleyecek sabır da kalmadı. Bizimle kurası çekilen bütün evler bitme aşamasında. Bizim evlerimizin yapılacağı alan hala bomboş. Karabağlar, İzmir'in en çok kaçak yapı olan ilçesi. Oturduğumuz evler eski ve depreme dayanıksız.

TOKİ evlerinin ne kadar sağlam olduğunu biliyoruz. Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası açtığı davalar yeni evlerimize kavuşmamıza engel oluyor. Yarın burada büyük bir deprem olsa, yıkılan evlerde giden canların hesabını kim verecek?

Bizi, enkaz altında kalınca mı duyacaksınız? Belediye itiraz etmekten vazgeçene ve hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek. Gerekirse belediyenin önüne çadır kuracağız"