Kentsel dönüşüm takozu CHP ve İBB! Tuzla’ya çelme taktıkları ortaya çıktı... Dava üstüne dava

BEŞEVLER'DE ÇALIŞMA BAŞLADI

Beşevler Mevkii ve çevresindeki 77 bin metrekarelik kentsel dönüşüm projesinin 30 bin metrekarelik bölümü konut, geri kalanı ise Millet Bahçesi ve yeşil alan olacak. TMMOB Şehir Plancıları Odasının yürütmeyi durdurma kararına karşın. Proje, rezerv alan ilan edilerek dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Başkan Yazıcı'nın Penguen Sitesi sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir görüşmesiyle 32 bin metrekarelik sitenin kentsel dönüşüm çalışmasına başlandı. TMMOB Şehir Plancıları Odası, açtığı davayla yürütmeyi durdurma kararı aldırıldı. Proje, rezerv alan ilan edilerek dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Binevler Sitesinin bulunduğu 9541 metrekarelik alan 2021'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca rezerv yapı alanı ilan edildi. 202 Tuzlalının yaşadığı ve 3 blok 72 daireli sitenin dönüşümü tamamlandığında 180 bağımsız bölüm oluşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca rezerv yapı ilan edilen 40 daireli Marmados Sitesi'nin onaylanan kentsel dönüşüm projesi sonunda kamu mülkiyetindeki parselin birleşmesiyle 132 daire yapılacak.

Ormet Sitesi ise mevcut 7 blok, 61 bağımsız bölüm yerine 22 bin metrekarelik alanda 5 blok, 122 konut, 8 dükkân olmak üzere toplam 130 bağımsız bölüm şeklinde tasarımı yapılan sitenin yıkım işlemleri tamamlandı.

4 bloklu Tıpkent Sitesi için Başkan Yazıcı'nın hak sahipleri ile bire bir görüşmeleri kapsamında yıkım tamamlanarak 144 daireli yeni projenin inşaat çalışmalarına başlandı.

'YAPTIĞIMIZ HER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE ENGEL ÇIKARTTILAR"'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak yıllardır 'Kentsel Dönüşüm' için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda bin 876 binamızı, 8 bin 665 bağımsız bölümü dönüştürdük. Hali hazırda 60 sitenin kentsel dönüşümünü onayladık. 41 site ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Şubat ayı itibarıyla Tuzla'da TOKİ'nin 20 bin yeni konut projesi ilerlemeye başladı. Tuzla Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut eliyle yaptığımız deprem güvenli 8485 konuta vatandaşlarımızı yerleştirdik. Takip eden süreçte de aynı gayret ve duyarlılıkla devam edeceğiz. Yaptığımız her kentsel dönüşüm projesine Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri başta olmak üzere Muhalefet Meclis Üyeleri ve bir siyasi partinin arka bahçesi gibi çalışan Mimar Mühendisler Odaları engel çıkarttılar, engel çıkartıyorlar. Vatandaşlarımızı akla gelmedik iddia ve iftiralarla kentsel dönüşüme karşı tahrik ettiler, tahrik ediyorlar. Açtıkları davalarla süreci uzatıyorlar. Her kentsel dönüşüm projesine rantsal dönüşüm yaftası yapıştırarak bu hayati dönüşüm çalışmalarını karalıyorlar" ifadelerini kullandı.

'BU ZİHNİYETİN ENGELLERİ NEDENİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ MAALESEF YETERİNCE YAPILAMADI'

Başkan Yazıcı, "On binlerce vatandaşımızın canı üzerinden siyaset devşirme gayretiyle çırpınıyorlar. İşin en trajik kısmı şu şimdi neden 'Kentsel Dönüşüm' yapılmıyor diyebilecek kadar yüzsüzler. Tuzla'da Beşevler Kentsel Dönüşüm projemize, İçmeler Askeri Alan Kentsel Dönüşüm Projemizi, Penguen Sitesi ve Yakın Çevresi Kentsel Dönüşüm Projemize, Eski 6292 Parsel ve Yakın Çevresi Kentsel Dönüşüm Projemize red oyu verdiler. Marmados – Bin Evler sakinlerini 'Yaptırmayın, kentsel dönüşümü biz iktidar olunca yaptırırız.' diyerek engellemeye çalıştılar. Yani meclis kararı gerektiren tüm dönüşüm projelerine kulp takmaya çalıştılar, meseleyi sulandırdılar, vatandaşımızı 'Rantsal Dönüşüm' diyerek tahrik etmeye çalıştılar. Türlü gerekçelerle mahkemeye giderek süreçleri yavaşlattılar. Hepsini Tuzla halkına bir kez daha şikayet ediyorum. Deprem bölgelerinde bu zihniyetin engelleri nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri maalesef yeterince yapılamadı. Canlarımıza mal oldular. Lütfen bu aymazlığa Tuzla'da hiçbir vatandaşımız pirim vermesin" dedi.

'İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAALESEF KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ENGELLERİNDEN BİRİ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kentsel dönüşüm denince aklına, sadece kayınpederinin oturduğu ev gelen Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef kentsel dönüşümün engellerinden biri. İlçe belediyesi olarak binlerce konutu dönüştürdüğümüz Tuzla'da İstanbul'un en büyük kamu kaynağını kullanan, kentsel dönüşümün birinci derece sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir, rakamla, yazıyla, işaretle 1 dairenin bile dönüşümünü yapmadı. Müteahhitlik döneminde yaptığı binalar tartışma konusu olan sayın başkan maalesef KİPTAŞ gibi bir kurumu kendi firması gibi Yapsatçı inşaat firmasına dönüştürdü. Kentsel dönüşüm bütçesini kısması bir yana ne Tuzla'da ne de İstanbul'da kentsel dönüşüm adına bir çivi çakmadı" ifadelerini kullandı.

HANGİ BÖLGEDE ÇALIŞMALAR NASIL DEVAM EDİYOR?

Peki İBB ve CHP'nin tüm takoz olma girişimlerine rağmen hangi bölgelerde çalışmalar nasıl devam ediyor?

MARMADOS SİTESİ

Mevcutta bulunan yapılar incelendiğinde birçoğunun Marmara depremini görmesi ve ekonomik ömrünü tamamlaması İnşaat kalitesinin düşük, inşaat öncesinde proje ve mühendislik hizmeti alınmamış olmase, parsel kendi bünyesinde otopark ihtiyacını da karşılayamaması ve yapılacak bireysel yapı güçlendirmelerinin mümkün olmaması sebebiyle kentsel dönüşüme ihtiyaç duymaktadır.