Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.03.2023 11:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2023 11:49
    ABONE OL

    Kentsel dönüşüm takozu CHP ve İBB! Tuzla'ya çelme taktıkları ortaya çıktı... Dava üstüne dava

    Kahramanmaraş merkezli depremler bölgede ağır yıkıma sebep oludu. Depremler sonrası kentsel dönüşüm projelerinin önemi yeniden gündeme gelirken CHP yönetiminin özellikle İstanbul'da planlanan projelere nasıl takoz olduğu da ortaya çıktı. Tuzla'da riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 4, İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte 4 olmak üzere toplam 8 ayrı dava açtığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Kentsel dönüşüm takozu CHP ve İBB! Tuzla’ya çelme taktıkları ortaya çıktı... Dava üstüne dava

    Kahramanmaraş merkezli depremler kentsel dönüşümün önemini yeniden gündeme getirdi!

    CHP TUZLA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜME TAKOZ OLDU
    Tuzla'da riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 4, İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte 4 olmak üzere toplam 8 ayrı dava açtı.

    Söz konusu projelere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da 2 ayrı dava açtı.

    DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
    Tuzla Belediye ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde 2013'de Tuzla'nın risk haritası çıkartılarak, deprem için riskli yapı konutlarının tespiti yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleri ile rezerv alan ilan edilen yerlerdeki yapı stoğunun yenilenme çalışmalarına hızlıca başlandı.

    Bu kapsamda Beşevler Mevki ile Penguen, Binevler, Marmardos, Ormet ve Tıpkent sitelerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor.

    Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bire bir görüşmeleri ile 100 sitenin ise 60'ının projeleri onaylanırken, 40 siteyle görüşmeler sürüyor. Gölcük Depremi sonrası orta hasarlı olan 67 binadan 30'u yıkılarak yenisi yapılırken 10 bina güçlendirildi, geriye kalan 27 bina için tebligat gönderilerek boşaltılması süreci başladı.

    İÇMELER'DEKİ PROKEYE CHP VE İP RET VERDİ
    İçmeler'de Milli Savunma Bakanlığı'ndan satın alınarak rezerv alan ilan edilen ve kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı 20 bin metrekarelik bölgede yüzde 60 sosyal donatı, 708 sosyal konut, ilkokul ve ortaokul, bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca bölgeye 70 bin metrekarelik devasa spor tesis alanı inşa edilecek. İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan projeye, Tuzla Belediyesi Meclisi'nin CHP'li ve İYİ Partili üyeleri ret oyu verdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da yürütmeyi durdurma davası açtı.

        BEŞEVLER'DE ÇALIŞMA BAŞLADI
        Beşevler Mevkii ve çevresindeki 77 bin metrekarelik kentsel dönüşüm projesinin 30 bin metrekarelik bölümü konut, geri kalanı ise Millet Bahçesi ve yeşil alan olacak. TMMOB Şehir Plancıları Odasının yürütmeyi durdurma kararına karşın. Proje, rezerv alan ilan edilerek dönüşüm çalışmalarına başlandı.

        Başkan Yazıcı'nın Penguen Sitesi sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir görüşmesiyle 32 bin metrekarelik sitenin kentsel dönüşüm çalışmasına başlandı. TMMOB Şehir Plancıları Odası, açtığı davayla yürütmeyi durdurma kararı aldırıldı. Proje, rezerv alan ilan edilerek dönüşüm çalışmalarına başlandı.

        Binevler Sitesinin bulunduğu 9541 metrekarelik alan 2021'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca rezerv yapı alanı ilan edildi. 202 Tuzlalının yaşadığı ve 3 blok 72 daireli sitenin dönüşümü tamamlandığında 180 bağımsız bölüm oluşturulacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca rezerv yapı ilan edilen 40 daireli Marmados Sitesi'nin onaylanan kentsel dönüşüm projesi sonunda kamu mülkiyetindeki parselin birleşmesiyle 132 daire yapılacak.

        Ormet Sitesi ise mevcut 7 blok, 61 bağımsız bölüm yerine 22 bin metrekarelik alanda 5 blok, 122 konut, 8 dükkân olmak üzere toplam 130 bağımsız bölüm şeklinde tasarımı yapılan sitenin yıkım işlemleri tamamlandı.

        4 bloklu Tıpkent Sitesi için Başkan Yazıcı'nın hak sahipleri ile bire bir görüşmeleri kapsamında yıkım tamamlanarak 144 daireli yeni projenin inşaat çalışmalarına başlandı.

        'YAPTIĞIMIZ HER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE ENGEL ÇIKARTTILAR"'
        Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak yıllardır 'Kentsel Dönüşüm' için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda bin 876 binamızı, 8 bin 665 bağımsız bölümü dönüştürdük. Hali hazırda 60 sitenin kentsel dönüşümünü onayladık. 41 site ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Şubat ayı itibarıyla Tuzla'da TOKİ'nin 20 bin yeni konut projesi ilerlemeye başladı. Tuzla Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut eliyle yaptığımız deprem güvenli 8485 konuta vatandaşlarımızı yerleştirdik. Takip eden süreçte de aynı gayret ve duyarlılıkla devam edeceğiz. Yaptığımız her kentsel dönüşüm projesine Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri başta olmak üzere Muhalefet Meclis Üyeleri ve bir siyasi partinin arka bahçesi gibi çalışan Mimar Mühendisler Odaları engel çıkarttılar, engel çıkartıyorlar. Vatandaşlarımızı akla gelmedik iddia ve iftiralarla kentsel dönüşüme karşı tahrik ettiler, tahrik ediyorlar. Açtıkları davalarla süreci uzatıyorlar. Her kentsel dönüşüm projesine rantsal dönüşüm yaftası yapıştırarak bu hayati dönüşüm çalışmalarını karalıyorlar" ifadelerini kullandı.

        'BU ZİHNİYETİN ENGELLERİ NEDENİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ MAALESEF YETERİNCE YAPILAMADI'
        Başkan Yazıcı, "On binlerce vatandaşımızın canı üzerinden siyaset devşirme gayretiyle çırpınıyorlar. İşin en trajik kısmı şu şimdi neden 'Kentsel Dönüşüm' yapılmıyor diyebilecek kadar yüzsüzler. Tuzla'da Beşevler Kentsel Dönüşüm projemize, İçmeler Askeri Alan Kentsel Dönüşüm Projemizi, Penguen Sitesi ve Yakın Çevresi Kentsel Dönüşüm Projemize, Eski 6292 Parsel ve Yakın Çevresi Kentsel Dönüşüm Projemize red oyu verdiler. Marmados – Bin Evler sakinlerini 'Yaptırmayın, kentsel dönüşümü biz iktidar olunca yaptırırız.' diyerek engellemeye çalıştılar. Yani meclis kararı gerektiren tüm dönüşüm projelerine kulp takmaya çalıştılar, meseleyi sulandırdılar, vatandaşımızı 'Rantsal Dönüşüm' diyerek tahrik etmeye çalıştılar. Türlü gerekçelerle mahkemeye giderek süreçleri yavaşlattılar. Hepsini Tuzla halkına bir kez daha şikayet ediyorum. Deprem bölgelerinde bu zihniyetin engelleri nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri maalesef yeterince yapılamadı. Canlarımıza mal oldular. Lütfen bu aymazlığa Tuzla'da hiçbir vatandaşımız pirim vermesin" dedi.

        'İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAALESEF KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ENGELLERİNDEN BİRİ'
        Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kentsel dönüşüm denince aklına, sadece kayınpederinin oturduğu ev gelen Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef kentsel dönüşümün engellerinden biri. İlçe belediyesi olarak binlerce konutu dönüştürdüğümüz Tuzla'da İstanbul'un en büyük kamu kaynağını kullanan, kentsel dönüşümün birinci derece sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir, rakamla, yazıyla, işaretle 1 dairenin bile dönüşümünü yapmadı. Müteahhitlik döneminde yaptığı binalar tartışma konusu olan sayın başkan maalesef KİPTAŞ gibi bir kurumu kendi firması gibi Yapsatçı inşaat firmasına dönüştürdü. Kentsel dönüşüm bütçesini kısması bir yana ne Tuzla'da ne de İstanbul'da kentsel dönüşüm adına bir çivi çakmadı" ifadelerini kullandı.

        HANGİ BÖLGEDE ÇALIŞMALAR NASIL DEVAM EDİYOR?
        Peki İBB ve CHP'nin tüm takoz olma girişimlerine rağmen hangi bölgelerde çalışmalar nasıl devam ediyor?

        MARMADOS SİTESİ
        Mevcutta bulunan yapılar incelendiğinde birçoğunun Marmara depremini görmesi ve ekonomik ömrünü tamamlaması İnşaat kalitesinin düşük, inşaat öncesinde proje ve mühendislik hizmeti alınmamış olmase, parsel kendi bünyesinde otopark ihtiyacını da karşılayamaması ve yapılacak bireysel yapı güçlendirmelerinin mümkün olmaması sebebiyle kentsel dönüşüme ihtiyaç duymaktadır.

        Mevcutta 40 daire bulunan alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Rezerv Yapı İlan edilmiş ve sonrasında Dönüşümü destekleyici nitelik İmar planları onaylanmıştır.

        Plan onayı sonrasında malikler Depreme dayanıklı yeni konutlarına sahip olacaklardır.

        64 m2 Brüt daire alanına sahip 4 katlı 5 bloktan oluşan Parsel, yeni proje ile Kamu mülkiyetindeki parselin birleşmesi ile çevresel dönüşümü de destekleyecek olup 132 adet daire yapılacaktır. 84 adet 2+1 ve 48 adet 3+1 daire yapılacaktır.

        TIPKENT SİTESİ (5960-5961-5962-5963 PARSELLER)
        Toplamda 64 adet bağımsız bölüm bulunan fiziki ömrünü tamamlamış 4 adet binadan oluşan Tıpkent Sitesinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kentsel dönüşümü yapılmıştır.

        Riskli binalar yıkılmıştır. 144 adet daireden oluşan toplam 4 Yapıdan oluşan yeni projenin inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

        Devam Eden Projenin 1. Ayağı olan;
        Tuzla eski Tıpkent sitesi 32 daire C ve D bloklardan mevcut olan yer kentsel dönüşüm yapılarak, yerine iki bloklu 76 daireden oluşan proje çizilip uygulama yapılmaktadır. Proje 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinden oluşmaktadır. İnşaat Şuan yüzde seksen seviyesinde olup fiziki olarak ekim ayında teslim edilecektir, teslim süresi 2023 Aralık ayı sonu olarak öngörülmektedir.

            BEŞEVLER MEVKİİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
            Proje Alanı: 77102.3 m2

            Proje İçeriği: Kentsel Dönüşüm Alanı, Millet Bahçesi, Park, Dini Tesis Alanı

            Amaç: Beşevler Mevkii ve Yakın Çevresinde bulunan çarpık yapılaşmalar, kent gelişiminde sağlıksız ve yapı ömrünü tamamlamış betonarme binalardan oluşan bir bölgeyi oluşturmaktadır.

            Aynı zamanda Terkinli alan içerisinde de fiziki ve ekonomik ömrünü tamamlamış, tek katlı gecekondu/metruk yapılar yer aldığından, dönüşüm sonrasında burada yaşayan vatandaşların da sorununun çözülmüştür.


            Bölgenin eski hali...

            Söz konusu alandaki yapıların depreme dayanıklı olmaması, olası bir deprem karşısında can ve mal kaybının büyük riskler taşıması, kat yüksekliklerinin düzensiz olması, otopark ihtiyacının karşılanamaması, bölgede yaşayanların donatı kullanımına yönelik park, yeşil alan, oyun alanları gibi ihtiyaçlarını karşılayamaması, oyun ve spor alanı olarak yolların kullanılması bölgenin başlıca sorunlarındandır.


            Başlangıç Tarihi: 04.10.2019 tarihi ile Rezerv Yapı ilan edilmiş ve proje resmi olarak başlamıştır. (Kırmızı ile gösterilen alan)

            İlk İmar Planı Onay: 11.06.2020 Tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanmıştır.

            DAVA SÜRECİ
            TMMOB Şehir Plancıları Odası ve İBB Plana yürütmeyi durdurma davası açmıştır.
            11.06.2020 tasdik tarihli İstanbul İli Tuzla İlçesi Beşevler Mevkii ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği TMMOB Şehir Plancıları odası tarafından açılan dava sonucu yürütmesi durdurulmuştur.

            Revizyon Plan Süreci:
            İstanbul ili Tuzla ilçesi beşevler mevkii ve yakın çevresi revizyon uygulama imar planı 27.08.2021 tarihinde Yürütmeye Durdurma gerekçeleri göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmış ve Beşevler Kentsel Dönüşüm Projesi devam etmiştir.

            İşte dava dosyalarından bazıları;
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kentsel dönüşüm takozu CHP ve İBB! Tuzla’ya çelme taktıkları ortaya çıktı... Dava üstüne dava
            Haberler Güncel Kentsel dönüşüm takozu CHP ve İBB! Tuzla'ya çelme taktıkları ortaya çıktı... Dava üstüne dava
                SON DAKİKA