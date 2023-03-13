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    • 13.03.2023 08:54
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    • 13.03.2023 08:54
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    3 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 11 gözaltı

    İstanbul merkezli 3 ilde Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda aranan 14 şüpheliden 11'i gözaltına aldı.

    3 ilde MLKP’ye operasyon!

    İstanbul merkezli 3 ilde Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP ve sözde gençlik yapılanması SGDF'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışma yürüttü.

    14 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
    Yapılan çalışmalar sırasında, örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 14 şüphelinin kimlik ve adresi tespit edildi.

    3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 14 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

    Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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