Meteoroloji'den 18 il için sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve batısında karlakarışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusnda kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Tunceli ve elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, batısında yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.