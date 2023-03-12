AFAD'ın Kırmızı Eylem Planı: İşte İstanbul'da deprem riski taşıyan ilçe ve mahalleler

Peki hangi ilçede hangi semtler tehlike altında? AFAD'ın açıkladığı risk haritasını A Haber muhabiri Pınar Özenç anlattı.
MALTEPE
Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Zümrütevler, Yalı, Çınar, Altıntepe, Feyzullah ve İdealtepe.
PENDİK
Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca ve Ahmet Yesevi.
SULTANBEYLİ
Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Salgamlı Devlet Ormanı, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif ve Teferruc Tepe Ormanı.
ŞİŞLİ
Paşa ve Merkez.