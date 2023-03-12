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    • Haberler
    • 12.03.2023 13:51
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    • 12.03.2023 14:20
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    AFAD'ın Kırmızı Eylem Planı: İşte İstanbul'da deprem riski taşıyan ilçe ve mahalleler

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. AFAD'ın Kırmızı Eylem planında İstanbul için acil dönüşüm yapılması gereken ilçeler açıklandı.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da deprem riski taşıyan ilçe ve mahalleler

    İstanbul'da deprem riski taşıyan bölgeler için AFAD'ın "Kırmızı Eylem Planı"nda çeşitli ilçelerde 100'den fazla semtte acil dönüşüm yapılması gerektiğini belirtti.

    Peki hangi ilçede hangi semtler tehlike altında? AFAD'ın açıkladığı risk haritasını A Haber muhabiri Pınar Özenç anlattı.

    MALTEPE
    Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Zümrütevler, Yalı, Çınar, Altıntepe, Feyzullah ve İdealtepe.

    PENDİK
    Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca ve Ahmet Yesevi.

    SULTANBEYLİ
    Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Salgamlı Devlet Ormanı, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif ve Teferruc Tepe Ormanı.

    ŞİŞLİ
    Paşa ve Merkez.

        TUZLA
        Postane, Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Yayla, İstasyon ve Aydıntepe.

        ZEYTİNBURNU
        Maltepe, Seyitnizam, Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuripaşa, Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkez Efendi ve Gökalp.

        ADALAR
        Heybeliada, Nizam, Maden, Kınalı ve Burgazada.

        AVCILAR
        Deniz Köşkler, Cihangir, Ambarlı, Merkez, Gümüşpala, Üniversite, Firüzköy, Mustafa Kemal Paşa ve Yeşilkent.

        ATAŞEHİR
        İçerenköy.

        BAĞCILAR
        Yıldıztepe, Evren, Kirazlı, Demirkapı, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Yenigün, Kazım Karabekir, Çınar, Yenimahalle, Bağlar, İnönü, Yavuz Selim, Merkez, Mahmutbey, Fatih, Barbaros, Göztepe, Kemalpaşa ve Sancaktepe.

        BAHÇELİEVLER
        Şirinevler, Zafer, Kocasinan, Soğanlı, Hürriyet, Yenibosna, Çobançeşme, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak.

        BAKIRKÖY
        Osmaniye, Kartaltepe, Yeşilköy, Zeytinlik, Zuhuratbaba, Şenlikköy, Ataköy 3-4-11, Ataköy 7-8-9, Cevizlik, Yenimahalle ve Ataköy 2-5-6 mahalleri.

        BAŞAKŞEHİR
        Ziya Gökalp, Şahintepe ve Güvercintepe.

        BAYRAMPAŞA
        Altıntepsi, Muratpaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Terazidere, Ortamahalle, Yıldırım ve Kartaltepe.

        BÜYÜKÇEKMECE
        Batıköy, Fatih, Pınartepe, Güzelce, Atatürk ve Hürriyet.

        ESENLER
        Fatih, Nine Hatun, Menderes, Kazım Karabekir, Tuna, Fevzi Çakmak, Oruç Reis ve Çifte Havuzlar.

        ESENYURT
        Atatürk, Örnek, Saadet dere, İnönü, Namık Kemal, Yenikent, Fatih, İnciryepe, Ardıçlı, Güzelyurt, Mehter Çeşme, Pınar, Talatpaşa ve Merkez mahalleri.

        EYÜPSULTAN
        Nişanca, Topcular, Düğmeciler, Defterdar, İslambey, Karadolap ve Güzeltepe.

            GAZİOSMANPAŞA
            Merkez, Sarıgöl ve Yıldız Tabya.

            GÜNGÖREN
            Merkez, Güneştepe, Mareşal Çakmak, A.Nafiz Gürman, Haznedar, Genç Osman, Akıncılar, Sanayi, Mehmet Nesih İzmen, Güven ve Tozkoparan.

            KAĞITHANE
            Talatpaşa, Merkez ve Gürsel mahalleleri.



            FATİH
            Mevlanakapı, Şehremini, Akşemseddin, Seyyid Ömer, Ayvansaray, Kocamustafapaşa, Derviş Ali, Yavuz Sultan Selim, Yedikule, Hırkai Şerif, Balat, İskenderpaşa, Topkapı, Silivri Kapı, Atıkalı, Molla Gürani, Sümbül Efebdi, Ali Kuşcu, Haseki Sultan, Zeyrek, Karagümrük, Cerrahpaşa, Aksaray, Cibali ve Emin Sinan.

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