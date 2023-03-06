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    • 06.03.2023 16:38
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    Son dakika... ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak sözkonusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’den ABD’nin ziyaretine sert tepki!

    ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak sözkonusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Suriye'de iç savaşın on üçüncü yılına girilmesine yalnızca günler kala, ABD'den Türkiye'nin burnunun dibine skandal bir ziyaret gerçekleştirildi. Sekiz yıl önce Suriye'nin kuzeyi, doğusu ve güneyinde asker bulundurmaya başlayan ABD, terör örgütü YPG ile işbirliği yapıyor.

    EN ÜST DÜZEY ZİYARET

    Bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı YPG'lilerle birlikte savaştığını ileri süren ABD'nin Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Cuma günü İsrail'deydi. Milley ve beraberindeki gazetecileri taşıyan uçak, Cumartesi günü sessiz sedasız bir şekilde Suriye'nin kuzeyine iniş yaptı. Sürpriz gezi, sekiz yıllık Amerikan varlığında bugüne kadar gerçekleşmiş en üst düzey ziyaret niteliği taşıyor.

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    Haberler Güncel Son dakika... ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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