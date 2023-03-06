Son dakika... ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak sözkonusu ziyarete ilişkin izahat istendi.
EN ÜST DÜZEY ZİYARET
Bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı YPG'lilerle birlikte savaştığını ileri süren ABD'nin Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Cuma günü İsrail'deydi. Milley ve beraberindeki gazetecileri taşıyan uçak, Cumartesi günü sessiz sedasız bir şekilde Suriye'nin kuzeyine iniş yaptı. Sürpriz gezi, sekiz yıllık Amerikan varlığında bugüne kadar gerçekleşmiş en üst düzey ziyaret niteliği taşıyor.