Son dakika... ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

EN ÜST DÜZEY ZİYARET

Bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı YPG'lilerle birlikte savaştığını ileri süren ABD'nin Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Cuma günü İsrail'deydi. Milley ve beraberindeki gazetecileri taşıyan uçak, Cumartesi günü sessiz sedasız bir şekilde Suriye'nin kuzeyine iniş yaptı. Sürpriz gezi, sekiz yıllık Amerikan varlığında bugüne kadar gerçekleşmiş en üst düzey ziyaret niteliği taşıyor.