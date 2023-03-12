Hatay'da Alevi Kanaat Önderi Nasreddin Eskiocak'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

ALLAH'IN İNAYETİ VE SİZİN SAYENİZDE BİZİM SORUNUMUZ KALMAYACAK

Daha sonra Akar'ın telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Eskiocak, "Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı bizimle olduktan sonra Allah'ın inayeti ve sizin sayenizde bizim sorunumuz kalmayacak. Cenabı Allah sizi muvaffak etsin. Allah sizi, tüm milletimizi, ülkemizi korusun." şeklinde konuştu.

ER VEYA GEÇ BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Erdoğan da geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Er veya geç bunların üstesinden geleceğiz." dedi.

KATAR-TÜRKİYE KARDEŞLİK KONTEYNER KENTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, daha sonra beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile kurulumu devam eden "Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti"nde de incelemelerde bulundu.

Akar, 2 bin kişilik konteyner kentin kurulum çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, işçilerle sohbet ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.