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    • 10.03.2023 11:02
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    • 10.03.2023 11:11
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    Obama'nın sosyal medya ekibi neden Türkiye'de! İl il, sokak sokak, mahalle mahalle… Algılarla nasıl oynuyorlar?

    Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma başladı. Kavgalar sonrası adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirleyen 6'lı koliasyon ise sosyal medyada algı çalışmalarına hız verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayan sosyal medya anketleri göze çarparken dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. ABD'de sosyal medya kampanyalarına imza atarak Barack Obama’yı iki kez Başkan seçtiren Benenson şirketi ekibinin Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Türkiye’yi İl il, sokak sokak, mahalle mahalle… analiz ederek hedef kitleye ilişkin özel planlar yaptığı belirtildi. Obama ekibinin elindeki serverlar ve yazılımlarlada sosyal medya anketlerini manipüle ettiği belirtildi. Ancak bu sadece buzdağının görünen yüzü...

    takvim.com.tr
    Obama’nın ekibi neden Türkiye’de

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin ise dışarıdan destek verdiği koalisyonun adayı netleşti.

    KAVGALAR SONRASI KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta 'Kumar masası' diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı. Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

    SOSYAL MEDYA OPERASYONLARI HIZLANDI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından sosyal medya anketleriyle algı çalışmaları da hız kazandı.

    ABD'de sosyal medya kampanyalarına imza atarak Barack Obama'yı iki kez Başkan seçtiren ekibin Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

    Ekibin Türkiye'yi İl il, sokak sokak, mahalle mahalle… analiz ederek hedef kitleye ilişkin özel planlar yaptığı belirtildi.

    Obama ekibinin elindeki serverlar ve yazılımlarla da sosyal medya anketlerini manipüle ettiği ortaya çıktı.

    Konuyu Milliyet Yazarı Zafer Şahin köşesine taşıdı ve çarpıcı ayrıntılara yer verdi.

    "Obama'nın sosyal medya ekibi Türkiye'de" Türkiye'de başlığını atan Şahin yapılan algı çalışmasını anlattı.

        İşte Şahin'in o yazısı;

        Daha önce de gelmişlerdi.

        7 Haziran 2015 genel seçimleri ve 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbul'daydılar.

        Tarihin en başarılı sosyal medya kampanyalarına imza atarak Obama'yı iki kez Başkan seçtiren bu ekibin niyeyse Türkiye'ye özel bir ilgisi var!

        Sosyal medya üzerine hem teorik hem de pratik çalışmalara imza atan haber kaynağımın verdiği bilgiye göre, Obama'nın 12 kişilik sosyal medya ekibinden 6 kişi bir süredir yine İstanbul'da.

        TAKSİM'DE 5 YILDIZLI OTELE YERLEŞTİLER
        Yanlarında getirdikleri 9 adet server ile Taksim civarındaki 5 yıldızlı otellerden birine yerleşmiş, çalışmaya başlamışlar.

        Ne mi çalışıyorlar? Tabii ki Türkiye'yi. İl il, sokak sokak, mahalle mahalle…

        İstanbul'u 4, Ankara, İzmir ve Adana'yı 2 bölgeye ayırmışlar.

        Her bölgeye özel sosyal medya çalışmaları hazırlıyorlar.

        Önce hedef kitleyi buluyor, onlara özel içerikler geliştiriyorlar.

        Daha sonra da bu içerikleri hangi platformlardan hedef kitleye ulaştıracaklarını tespit ediyorlar.

        Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok… Hepsine özel oyun planları var.

        TWİTTER ANKETLERİ...
        Şimdilik ısınma turları atıyorlar. Dikkatinizi çekti mi bilmem; son dönemde çok takipçili bazı muhalif hesaplar Twitter'da sürekli anket yapıyor.

        Ve bu anketlerde Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 60 çıkıyor!

        Peki, bu nasıl oluyor? Tamam, Twitter kullanıcıları ağırlıklı olarak muhalif. Ama bu veri tek başına yüzde 60'ı anlatmaya yetmez.

        Burada organize bir sosyal medya algı çalışması var. Obama ekibinin elindeki server'lar, yazılımlar işte tam bu noktada devreye giriyor. Bir bilgisayarın IP'sini 5 bin kez değiştirip anketlerde 5 bin farklı hesaba oy kullandırabiliyorlar!

        BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ
        Şaşırdınız mı? Hiç şaşırmayın… Bu sadece başlangıç ve buzdağının görünen yüzü.

        2023 seçimlerinde sosyal medya tahmin ettiğinizden çok daha fazla seçmen davranışı üzerinde etkili olacak. Son dönemde iktidara yakın hesapların, muhalefete destek vermeyen gazetecilerin sosyal medyadaki görünürlüklerinin yüzde 70 oranında azaldığını (azaltıldığını) biliyor musunuz?

        Bu isimlerin yaptığı paylaşımlar ya spama düşürülüyor ya da dağılımı yavaşlatılarak görünmez hale getiriliyor. İktidara destek verdiğini düşündükleri 58 gazeteci kara listeye alınmış durumda. Onların etkileşimleri seçime doğru daha da düşürülecek.

        Siz bu yazıyı okurken çok büyük ihtimalle seçim kararı alınmış olacak. Özellikle Twitter'da seçim kararı alındıktan sonra açılan başlıklara, tt olan kişi, haber ve yazılara dikkat edin. Operasyonu en net biçimde göreceksiniz. Tam 1 milyon adresten müthiş bir sosyal medya taarruzu başlatacaklar.

        Türkiye'de gençler daha çok Instagram ve TikTok kullanıcısı. Ama depremle beraber Twitter öne çıkmış durumda. Seçim kampanyası boyunca da öyle olacak. Twitter'da oluşturulan algılar önce diğer sosyal medya platformlarına, daha sonra geleneksel medyaya taşınacak.

        SEÇİMİ SOSYAL MEDYA BELİRLEMEYECEK AMA...
        Seçimin kaderini elbette tek başına sosyal medya belirlemeyecek. Ancak sosyal medya etkisi öyle yabana atılacak, görmezden gelinecek bir şey değil.

        Hele de internet kullanımı ve sosyal medya kullanıcısı sayısının bu kadar yüksek olduğu Türkiye'de. Hele de algıların olguların önüne geçtiği ve doğru ayağa kalkana kadar yalanın dünyayı dolaştığı böyle bir çağda.

        Hepimiz her gün takip ettiğimiz o platformlarda haber okurken, yorum yazarken, tweet atarken, alışveriş yapıp, yemek siparişi verirken farkında olmadan dijital ayak izleri bırakıyoruz.

        "HEPİMİZİ AVLIYOR..."
        O izleri takip eden Büyük Birader adeta röntgenimizi çekiyor. Ve sosyal medyada önümüze ilgimizi çeken şeyler getirmeye başlıyor. Tabiri caizse, hepimizi avlıyor.

        Üstelik bunu bize fark ettirmeden yapıyor.

        Obama'nın sosyal medya ekibi aslında Büyük Birader'in adamları.

        Algılara teslim olma Türkiye."

        KİMDİR BU ŞİRKET
        Zafer Şahin şirketin adını yazmasa da bu şirket Benenson... CHP ilk olarak 7 Haziran 2015'te ABD'li Benenson Strateji Grup ile çalıştı.

        ROTHSCHİLD'LER'İN KONTROLÜNDE
        1996 yılında Bill Clinton'un ekibinde yer alan Joel Benenson tarafından kurulan Benenson Strateji Grup, ablında ünlü Yahudi aile Rothschild'ler'in kontrolünde. HBO, Toyota, NFL, Procter & Gamble, Panera Bread, Hearst, Blue Star Enerji, NFL ve Pfizer şirketin tanınan müşterileri arasında...
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        Haberler Güncel Obama'nın sosyal medya ekibi neden Türkiye'de! İl il, sokak sokak, mahalle mahalle… Algılarla nasıl oynuyorlar?
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