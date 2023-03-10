Obama'nın sosyal medya ekibi neden Türkiye'de! İl il, sokak sokak, mahalle mahalle… Algılarla nasıl oynuyorlar?

Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok… Hepsine özel oyun planları var.

TWİTTER ANKETLERİ...

Şimdilik ısınma turları atıyorlar. Dikkatinizi çekti mi bilmem; son dönemde çok takipçili bazı muhalif hesaplar Twitter'da sürekli anket yapıyor.

Ve bu anketlerde Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 60 çıkıyor!

Peki, bu nasıl oluyor? Tamam, Twitter kullanıcıları ağırlıklı olarak muhalif. Ama bu veri tek başına yüzde 60'ı anlatmaya yetmez.

Burada organize bir sosyal medya algı çalışması var. Obama ekibinin elindeki server'lar, yazılımlar işte tam bu noktada devreye giriyor. Bir bilgisayarın IP'sini 5 bin kez değiştirip anketlerde 5 bin farklı hesaba oy kullandırabiliyorlar!

BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

Şaşırdınız mı? Hiç şaşırmayın… Bu sadece başlangıç ve buzdağının görünen yüzü.

2023 seçimlerinde sosyal medya tahmin ettiğinizden çok daha fazla seçmen davranışı üzerinde etkili olacak. Son dönemde iktidara yakın hesapların, muhalefete destek vermeyen gazetecilerin sosyal medyadaki görünürlüklerinin yüzde 70 oranında azaldığını (azaltıldığını) biliyor musunuz?

Bu isimlerin yaptığı paylaşımlar ya spama düşürülüyor ya da dağılımı yavaşlatılarak görünmez hale getiriliyor. İktidara destek verdiğini düşündükleri 58 gazeteci kara listeye alınmış durumda. Onların etkileşimleri seçime doğru daha da düşürülecek.

Siz bu yazıyı okurken çok büyük ihtimalle seçim kararı alınmış olacak. Özellikle Twitter'da seçim kararı alındıktan sonra açılan başlıklara, tt olan kişi, haber ve yazılara dikkat edin. Operasyonu en net biçimde göreceksiniz. Tam 1 milyon adresten müthiş bir sosyal medya taarruzu başlatacaklar.

Türkiye'de gençler daha çok Instagram ve TikTok kullanıcısı. Ama depremle beraber Twitter öne çıkmış durumda. Seçim kampanyası boyunca da öyle olacak. Twitter'da oluşturulan algılar önce diğer sosyal medya platformlarına, daha sonra geleneksel medyaya taşınacak.

SEÇİMİ SOSYAL MEDYA BELİRLEMEYECEK AMA...

Seçimin kaderini elbette tek başına sosyal medya belirlemeyecek. Ancak sosyal medya etkisi öyle yabana atılacak, görmezden gelinecek bir şey değil.