Obama'nın sosyal medya ekibi neden Türkiye'de! İl il, sokak sokak, mahalle mahalle… Algılarla nasıl oynuyorlar?

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin ise dışarıdan destek verdiği koalisyonun adayı netleşti.
KAVGALAR SONRASI KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta 'Kumar masası' diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı. Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
SOSYAL MEDYA OPERASYONLARI HIZLANDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından sosyal medya anketleriyle algı çalışmaları da hız kazandı.
ABD'de sosyal medya kampanyalarına imza atarak Barack Obama'yı iki kez Başkan seçtiren ekibin Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
Ekibin Türkiye'yi İl il, sokak sokak, mahalle mahalle… analiz ederek hedef kitleye ilişkin özel planlar yaptığı belirtildi.
Obama ekibinin elindeki serverlar ve yazılımlarla da sosyal medya anketlerini manipüle ettiği ortaya çıktı.
Konuyu Milliyet Yazarı Zafer Şahin köşesine taşıdı ve çarpıcı ayrıntılara yer verdi.
"Obama'nın sosyal medya ekibi Türkiye'de" Türkiye'de başlığını atan Şahin yapılan algı çalışmasını anlattı.