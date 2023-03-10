Bitmeyen kabus: Koalisyonlar! 6'lının yaşadığı kriz eski Türkiye'yi hatırlattı

Türkiye'nin siyasi hayatı koalisyonlarla kâbusa döndü. Anlaşmazlıklarla geçen koalisyonlar döneminde hiçbir alanda başarı sağlanamadı 1961'de CHP-AP arasında Türkiye'nin ilk koalisyon hükümeti, darbecilerin Çankaya Protokolü dayatmasıyla kuruldu. Ömrü ise 7 ay sürdü Koalisyonların kurulmasında darbecilerin baskıları da etkili oldu. Darbeciler, koalisyonlarda siyasi krizleri kullanmak için her an pusudaydı.

72 SAAT SÜREN KRİZ

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan koalisyon hükümetleri neden olduğu yıkımı tarihsel bir süreçle ele aldı.

İşte Tatlıcan'ın yazısı:

6'lı Masa denilen bir koalisyon projesi, yaklaşık bir yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Bu proje, Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük zarar veren 1961- 2002 arasında yıkılan 20 koalisyon hükümetini hatırlatıyordu. Ancak bu kez 6'lı koalisyon 3 Mart'ta daha kurulmadan yıkıldı. Ardından 72 saat süren kirli pazarlık süreci yaşandı.