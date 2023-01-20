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    • 20.01.2023 14:50
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    Son dakika: The Economist'in skandal kapağı! Başkan Erdoğan: Türkiye'nin kaderini İngilizler tayin edemez

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 14 Mayıs ile ilgili muhalefetin hukuksuzluk iddiasına "Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu kronolojik yapıyı çalıştırır" dedi. Öte yandan İngiliz The Economist'iğn skandalına da tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'nin kaderini İngilizler tayin edemez" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçimlerin tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, The Economist'in skandal kapağına da sert bir cevap verrdi.

    KURAKLIK TEHLİKESİ
    Büyükşehir belediyeleri kuraklığa karşı önlem almalı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerinin barajlar yapması gerekmektedir.

    SEÇİM TARİHİ 14 MAYIS MI?
    (Muhalefetin hukuksuzluk iddiaları)     Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu kronolojik yapıyı çalıştırır. Ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa, o gün seçim günüdür. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. Ama 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.

    THE ECONOMIST DERGİSİ'NİN KAPAĞI
    Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim ne derse, Türkiye'de olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez.

        YUNANİSTAN'IN İDDİALARI
        Miçotakis böyle şeyler söyleyebilir ama bu söylemler bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Gerek Lozan'ın gerek adalarla ilgili yaklaşım tarzının Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Adaların silahlandırılması gibi bir şey yoktur. Gerek Lozan gerek diğer anlaşmalara ters adımlar atmakta. Gereken adımları biz vakti saati geldiğinde uluslararası toplantılarda söylüyoruz. Bunlar da başlarının çaresine bakacaklar.

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        Haberler Güncel Son dakika: The Economist'in skandal kapağı! Başkan Erdoğan: Türkiye'nin kaderini İngilizler tayin edemez
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