Son dakika: The Economist'in skandal kapağı! Başkan Erdoğan: Türkiye'nin kaderini İngilizler tayin edemez

SEÇİM TARİHİ 14 MAYIS MI?

(Muhalefetin hukuksuzluk iddiaları) Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu kronolojik yapıyı çalıştırır. Ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa, o gün seçim günüdür. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. Ama 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.