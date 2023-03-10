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    Foreign Policy, Kemal Bey’i yerden yere vurdu! “Halka hitap edemiyor. konuşamaz! kazanamaz”

    ABD ve Avrupa medyası, HDP’nin de içinde bulunduğu Millet İttifakı’nın seçimleri kazanamayacağını belirtti. Financial Times, "İçerisinde İslamcılar, milliyetçiler ve daha liberal eğilimli hantal bir koalisyon var" diye yazdı. Foreign Policy ise, “Erdoğan hala çok güçlü ve hatip bir lider ” yorumunu yaptı.

    Hantal koalisyon

    Dış basın, "dünyanın en önemli seçimi" dediği Türkiye'deki Başkanlık ve milletvekilliği seçimleri hakkında analizlerine dün de devam etti. İşte o ilginç yorumlar:



    Foreign Policy: Kılıçdaroğlu, seçmenleri ikna etmek için mücadele edecek. Erdoğan çok güçlü bir hatip. Bir gerçek var ki, bazı insanlar kalabalığın önüne çıktıklarında doğaldır, sadece bağlantı kurarlar. Kılıçdaroğlu bir kalabalığın önüne çıktığında herkes beş dakika içinde akıllı telefonlarına bakıyor. Farklı ideolojilere sahip yedi cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla ortak bir mesaj oluşturmak ise çok zor.
    Financial Times: İslamcılar, milliyetçiler ve daha liberallerin yer aldığı 'hantal' bir koalisyon var. Erdoğan ise çok akıllı.



    CNN International: Çok önemli bir seçim var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seküler ve merkez sol CHP'nin lideri. Soyadının teleffuzu ise zor. Ke-lich-dar-ouloo şeklinde söyleniyor. Erdoğan esnaf, Kılıçdaroğlu bürokrat gibi.
    REUTERS: Seçimlerde HDP'nin açık desteği, milliyetçi seçmenleri caydırabilir.



        Wells Fargo: İki senaryo var... Yüzde 55-60 ihtimalle Erdoğan seçimleri kazanacak. Dolar 2023 sonunda 19.5 TL, 2024 ortasında ise 20 TL'ye çıkacak. Muhalefet kazanırsa Merkez Bankası faizleri artıracak, bu durumda dolar 2023 sonunda 15 TL olacak.



        KONUŞMAYA BAŞLADIKTAN 5 DAKİKA SONRA HERKES TELEFONA BAKIYOR!
        Ünlü dergi, Kılıçdaroğlu'nu inceledi! Kemal Bey'in seçmeni ikna edemediğini söyledi! "7 yardımcıyla devlet yönetilemez" dedi. Erdoğan karşıtı olmaktan başka özelliği bulunmadığını belirtti. Yaptığı analizle de Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını çekti: Bazı insanlar doğaldır, halkla bağlantı kurar. Kılıçdaroğlu kalabalığın önüne çıktığında herkes telefona bakıyor. Oysa Erdoğan çok güçlü bir hatip!



        Altılı Masa, 30 Ocak'ta Ortak Mutabakat Metni'ni açıklamaya başladı. 5 dakika geçmeden salondakiler telefona sarıldı.



            BÜYÜK KAVGA
            Kılıçdaroğlu, aday oldu. İlk iş, Yılmaz Özdil'i kovdurdu! "Akşener haklı" diyen ünlü yazar, hem TV'de, hem gazetede kapı önüne kondu! Meral Hanım, yine öfke doldu: Bu da geçer yahu...



            HAYDİ SÖYLE!
            CNN International, Kılıçdaroğlu yorumlarına farklı bir boyut getirdi. Soyadının nasıl telaffuz edileceğini gösterdi: Ke-lich-dar-ou-loo.

            PARMAK BOYASI KULLANILMAYACAK
            İYİ Parti'nin seçimde "parmak boyası uygulansın" başvurusu karara bağlandı. YSK, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle 'işlem yapılmasına yer olmadığına' karar verdi.

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            Haberler Güncel Foreign Policy, Kemal Bey’i yerden yere vurdu! “Halka hitap edemiyor. konuşamaz! kazanamaz”
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