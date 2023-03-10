Dış basın, "dünyanın en önemli seçimi" dediği Türkiye'deki Başkanlık ve milletvekilliği seçimleri hakkında analizlerine dün de devam etti. İşte o ilginç yorumlar:
Foreign Policy: Kılıçdaroğlu, seçmenleri ikna etmek için mücadele edecek. Erdoğan çok güçlü bir hatip. Bir gerçek var ki, bazı insanlar kalabalığın önüne çıktıklarında doğaldır, sadece bağlantı kurarlar. Kılıçdaroğlu bir kalabalığın önüne çıktığında herkes beş dakika içinde akıllı telefonlarına bakıyor. Farklı ideolojilere sahip yedi cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla ortak bir mesaj oluşturmak ise çok zor.
Financial Times: İslamcılar, milliyetçiler ve daha liberallerin yer aldığı 'hantal' bir koalisyon var. Erdoğan ise çok akıllı.
CNN International: Çok önemli bir seçim var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seküler ve merkez sol CHP'nin lideri. Soyadının teleffuzu ise zor. Ke-lich-dar-ouloo şeklinde söyleniyor. Erdoğan esnaf, Kılıçdaroğlu bürokrat gibi.
REUTERS: Seçimlerde HDP'nin açık desteği, milliyetçi seçmenleri caydırabilir.