



Foreign Policy: Kılıçdaroğlu, seçmenleri ikna etmek için mücadele edecek. Erdoğan çok güçlü bir hatip. Bir gerçek var ki, bazı insanlar kalabalığın önüne çıktıklarında doğaldır, sadece bağlantı kurarlar. Kılıçdaroğlu bir kalabalığın önüne çıktığında herkes beş dakika içinde akıllı telefonlarına bakıyor. Farklı ideolojilere sahip yedi cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla ortak bir mesaj oluşturmak ise çok zor.

Financial Times: İslamcılar, milliyetçiler ve daha liberallerin yer aldığı 'hantal' bir koalisyon var. Erdoğan ise çok akıllı.