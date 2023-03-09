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    • Haberler
    • 09.03.2023 23:26
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    • 09.03.2023 23:53
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    Bakanlık pazarlığında masayı esir alan HDPKK 6'lı koalisyonla dalga geçiyor: "İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nı istemeyiz"

    6'lı koalisyon 72 saat süren krizinin ardından güç bela ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının ardından, arka perdeden yürütülen kirli pazarlıklara terörün siyasi ayağı HDP de dahil oldu. Adaylık açıklamasını sevinçle karşılayan HDP cephesinin ziyaret çağrısı, Kılıçdaroğlu tarafından kabul gördü. Masanın kendisine geleceğini bilen HDPKK ise bakanlıkların paylaşımı konusunda 6'lı koalisyonla adeta dalga geçti. Geçtiğimiz günlerde "Akşener işine baksın" diyen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı bize verseler biz almayız zaten" dedi.

    takvim.com.tr
    Terörün siyasi ayağı bakanlık seçiyor!

    6'lı koalisyonda yaşanan adaylık krizi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yadımcılık formülüyle şimdilik bastırıldı. Ancak ittifak için terörün siyasi ayağı HDP krizi başlamış durumda.

    TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP BAKANLIK SEÇİYOR! VİDEO İZLE

    Kılıçdaroğlu, HDP'ye yeşil ışık yakarken Akşener'in, "HDP masaya gelemez, CHP ile görüşebilir" restine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve terörden tutuklu Demirtaş yaptığı açıklamalarla karşı çıktı.

    Sancar, CHP ile değil masayla görüşeceklerini belirtirken, Demirtaş, "Çünkü HDP'liler Sayın Kılıçdaroğlu'na, bağırlarına taş basarak oy vermek istemiyorlar, öyle bir şey de olmayacak zaten." dedi. İyi Parti Sözcüsü Zorlu HDP'lilerin aksine görüşmenin Kılıçdaroğlu ile HDP arasında olabileceğini belirtti.

        6'lı koalisyona dışarıdan destek verdiği bilinen HDP de bakanlıkların paylaşımı konusu gündemde..

        KAHKAHA ATARAK SÖYLEDİ: "İÇİŞLERİ VE MSB'Yİ ALMAYIZ"
        Kılıçdaroğlu'nun aday olması sonrası bakanlık pazarlıklarında eli güçlenen terörün siyasi ayağı HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 6'lı masayla yapılacak pazarlıklarda kendilerine İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı verilse bile almayacaklarını kahkaha atarak söyledi. Oluç, "İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı bize verseler biz almayız zaten" dedi.


        MERAL AKŞENER İŞİNE BAKSIN
        8 Mart'ta yaptığı açıklamada Akşener'in söylemlerini ciddiye almadıklarını belirten Oluç, "Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız." ifadelerini kullanmıştı. Oluç'un sözleri siyaset kulislerinde "Akşener "sıtma" diyerek ayrıldı ama hangisi sıtma hangisi ölüm?" şeklinde yorumlandı.

        AKŞENER: "O MASADA HDP YOK!"
        Kıran kırana süren kirli pazarlıklara MHP'den sert sözlerle tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından açıklamada bulunmuş ve HDP'nin Altılı Masa'da olmadığını ve kendilerine bakanlık verilmeyeceğini iddia etmişti.

        Meral Akşener, "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" iddiasında bulunmuştu.

            Ancak HDP cephesinden gelen açıklamalar HDP'nin bakanlık dahil talepleri olacağı ve masada olmak isteyecekleri yönündeydi.

            "PKK'NIN SİYASİ UZANTISINA NE İSTERSE VERECEKLER"
            Yürütülen kirli pazarlıklara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu.

            Yalçın açıklamaları şu şekilde: "Gelinen noktada şimdi zillet ittifakı, HDP'ye her zamankinden daha çok muhtaç. HDP'nin açık desteğini almadıkça CHP ve bağlaşıklarının yarışta olması mümkün değil. Bu yüzden PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler.

            Bu arada İP Meral Akşener, dar alanda kısa paslaşmalardan gol yedi. Okyanus ötesinin müdahalesi ile paşa paşa zillet masasına geri döndü. Millet nezdinde zaten mahdut olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi.

            "ACINASI VAZİYET İLKELİ GÖRÜNEN İLKESİZLİK"
            Meral Akşener'in düştüğü acınası vaziyet, ilkeli görünen ilkesizlik. Hazmedilmiş görünen midesizlik. Nereden baksan tutarsızlık. Kazanamayacak aday diye diye sonunda yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılmak, tam bir çaresizlik.

                Seçim kazanmak için yüzlerce askerimizin polisimizin, binlerce sivil vatandaşımızın katili PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi cici ve demokrat göstermeye çalışan CHP ile kuyruğuna bağladığı şaklabanların ensesinde olacağız.

                "İKİYÜZLÜ VE ÇIKARCI POLİTİKALARI İFŞA"
                Özgürlük, adalet ve insan hakları gibi kavramların arkasına teröristleri saklamaya çalışan sahte demokrasi şampiyonlarının ikiyüzlü ve çıkarcı politikalarını ifşaya devam edeceğiz.

                Deprem felaketinin yaraları henüz tazeyken, 11 ilimizdeki enkazların çoğu henüz kaldırılmamışken, bütün mesailerini seçim sevdasına ayıran duygu, sevgi ve merhamet yoksunlarının çirkin niyetlerini milletimize anlatmaya devam edeceğiz."

                ERDEM: VİCDANINIZ SIZLAMIYOR MU?
                MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından şu açıklamalarda bulundu: "Akşener tabiri ile: Kumar masasına sormak lazım; HDPKK'ya hangi bakanlıkları vereceksiniz? Bu pazarlıkları yaparken vicdanınız sızlamıyor mu? Ağzı süt kokan evlatlarımızı toprağa düşüren hainlere güzel vatanımdan, devletimden pay vereceksiniz öyle mi? Türk milleti sizi affetmeyecek"

                SEÇMENİNİZ HER ŞEYİN FARKINDA
                Terörist Demirtaş, 'AK Parti ve MHP HDP'yi şeytanlaştırdı. Demirtaş'la kahvaltı yaparım' diyen Akşener'e cezaevinden mektup yazmış. Özeti: Bay Kemal seni siyaseten tuş etti. Tıpış tıpış dönüp kazanamaz dediğin Kılıçdaroğlu'na 2 gün sonra kazanacak aday dediysen; bize de evet diyeceksin.

                    6'lı masa sözcüleri HDP'yi; 6 milyon oy alan, TBMM'de grup kuran, grup başkan vekilliği olan, TBMM başkanvekilliği yapan, meşru parti olarak görmeye devam etsin. PKK'lılar ve FETÖ'cüler neden bu kadar sevinçli acaba? Seçmeniniz her şeyin farkında…"

                    KİRLİ PAZARLIKLAR YÜKSELEN TANSİYON
                    HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından açıklamada bulunmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısında bulunmuştu.

                    ''Gizli Ortak'' HDP'den Kılıçdaroğlu tepkisi: ''Genel Merkezimize bekliyoruz...''


                    Mithat Sancar, şunları söylemişti:
                    "Bu sürecin sonunda aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız tabii ki kurullarımız ve ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Bunu neden açık söylüyoruz. Zaten daha önce ilke ve yöntemi açıklamıştık. Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse, o ortak adayla bizimle yapacağı açık, doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya, uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir, kendi adayımızı çıkarırız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz."

                    AKŞENER'İN AÇIKLAMASI SONRASI DEMİRTAŞ MEKTUP YAZDI
                    HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da; Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederek "Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Akşener dün yaptığı açıklamada CHP ile terörün siyasi ayağı HDP'nin görüşebileceğini ancak HDP'nin masaya gelemeyeceğini, bakanlık verilmeyeceğini söylemişti.

                    SEÇİMİ HDPKK OYLARIYLA KAZANDINIZ
                    Terörden tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından Akşener'e adeta meydan okudu. Yerel seçimlerin kendi başarısı olduğunu iddia eden Akşener'e HDP oylarını hatırlatarak kendilerinin olmadığı bir denklemde seçimi kazanmalarının mümkün olmadığını belirten Demirtaş, "Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? Elli yıldır yapıldığı gibi bizi yine "terörle mücadele masasına" mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?" dedi.



                        Masada olmamaları durumunda 6'lı koalisyona oy vermeyeceklerini belirten Demiraş mektupta şu ifadeleri kullandı:

                        Sorunlarımızın demokratik siyaset alanında, barış içinde, çağdaş şekilde konuşarak çözülmesi dışında herhangi bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı?

                        "Sayın Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı, Sayın Genel Başkan, bu mektubu HDP seçmeni kimliğimle kaleme alıyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Millet İttifakı'ndaki partilerin genel başkanları ve iki belediye başkanı olarak tarihi bir dönemde zorlu bir görev üstlendiniz.

                        Öncelikle hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum.

                        İzleyebildiğim kadarıyla, Sayın Kılıçdaroğlu ile sizin dışınızdaki partilerin genel başkanları, HDP seçmeni dahil tüm seçmenleri demokratik dönüşüm umudu etrafında buluşturmak istiyorlar.

                        'Hayır, biz de HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talibiz ama HDP'yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız' diyorsanız hemen belirtmeliyim ki, tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum.

                        Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak, doğal olarak.

                        Partimiz HDP, aynen İYİ Parti gibi meşruiyetini halktan almıştır. Üstelik, halk HDP'ye partinizden daha fazla ilgi göstererek HDP'yi Türkiye'nin üçüncü partisi yapmıştır. Zaten Meclis sıralarında HDP ile yan yana olup komisyonlarda da aynı masada oturuyorsunuz. Ayrıca zaman zaman Meclisimizi, HDP Milletvekili Sayın Nimetullah Erdoğmuş yönettiğinden, Meclis'teki varlığımızı da biliyorsunuzdur.

                        Sayın Genel Başkan,

                        Bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü "birleşe birleşe kazanacağız" sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin, partimiz HDP'ye dönük bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum.

                        HDP'li bir seçmen olarak sizi daha iyi anlayabilmek için bazı konuların netleşmesinde büyük yarar görüyorum.

                        Siz Millet İttifakının bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil?

                        HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. O halde HDP'nin, oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir?

                        Kaldı ki HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil.

                        HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek.

                        Sayın Genel Başkan, bu durumda açık açık sormam gerekiyor:

                        1- HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım.

                        2- HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız "HDP'ye bakanlık vermeyiz" diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?

                        3- HDP demokratik ilkeler dışında herhangi bir talepte bulunmadığını açıklamasına rağmen "HDP ile diyaloğu CHP kurabilir ama taviz verilemez, talepleri de bu masaya getirilemez" dediniz. Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz?

                        Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? Elli yıldır yapıldığı gibi bizi yine "terörle mücadele masasına" mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?

                        4- HDP de HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir.

                        Sorunlarımızın demokratik siyaset alanında, barış içinde, çağdaş şekilde konuşarak çözülmesi dışında herhangi bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı?

                        Sayın Genel Başkan,

                        Tüm seçmenler gibi İYİ Parti ile HDP seçmenleri de sokakta yan yana yaşıyor, aynı ateşte kavruluyorlar. Seçmenler arasında bir arada durmakla ilgili hiçbir sorun yokken siyasi öncülerin de topluma layık olması gerektiğine inanıyorum.

                        Koşullarımız ve kararlarımız ne olursa olsun bir arada eşit, özgür ve refah içinde yaşayan Türkiye'yi var etmek zorundayız. Sizlerin de bu çabaya katkı sunacağınıza inanıyor, tekrardan hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum."

                            HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ
                            Demirtaş'ın açıklamaları sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise katıldığı bir televizyon yayınında, "Çok uzak olmayan tarihte HDP'yi ziyaret edeceğiz. Demirtaş ve Meral Hanım'ın nezaket dili önemli, ülkeyi bu kurtarır." dedi.

                            HDP'YE BAKAN VERİLEMEZ DEMEM
                            Terörden tutuklu bulunan Demirtaş'ı savunan Özel, HDP'ye bakanlık verilmesi konusunda kapıyı açık bıraktı. Özel, "Masada olanlar bakanlıkları paylaşır. HDP'ye bakan verilemez demem. Bu ittifakın nasıl bakan çıkaracaklarını yazıdık." ifadelerini kullandı.

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                            Haberler Haberler Bakanlık pazarlığında masayı esir alan HDPKK 6'lı koalisyonla dalga geçiyor: "İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nı istemeyiz"
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