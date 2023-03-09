'Kumar' masasında o gece neler yaşandı? Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' salvosu: Masa değil Akşener kalktı...

Ali Babacan'ın dışında, DEVA Partisi yönetimi de Meral Akşener'e üslup konusunda tepkili...



DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Bazı siyasi eleştirilerimizi mahsus tutuyoruz" diyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef almıştı.



Akşener'in masadan çekildiğini duyurduğu konuşmasında kullandığı, "Kişisel ikbal ve hesaplar için üretilmiş devşirmek bir siyasetin hınk deyicileri, ceketimi assam aday olurum diyenler, Türk milletini ölümle sıtma arasına mahkum edenler, şahsi hırslar, kişisel ajandalar, kuyruklu yalanlar, yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kumar masası, noter masası... " ifadelerini cımbızlayan Ekmen, "Bunların hepsini önümüzdeki dönemde üzüntülerimizi ifade edeceğiz. Bugün sadece bunların masanın hukukuna yakışmadığını ifade etmekle yetinelim" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ali Babacan, Akşener'in masaya dağıtmadan evvelki gecede yaşananları da anlattı;

"İLK OTURUMDA UZLAŞI OLMADI"

Takım oyununda takım kaptanı kim olacak diye perşembe günü konuştuk. Gültekin Bey'den başladı. Ben, Temel Bey, Ahmet Bey, Kemal Bey sonra Meral Hanım sırayla konuştu. İlk defa açık açık genel başkanların çoğu Kemal Bey'in ismini zikrederek ortak aday olmasını uygun görüyoruz dediler. En son Akşener konuştu, farklı fikirleri vardı. Partimizin farklı fikri var dedi, onları söyledi. İlk oturumda uzlaşı olmadı. 5 imzayla ortak adayı deklere mi edelim, yoksa İyi Parti'ye süre mi verelim.

İlk turda ben ortak adayın masadan çıkması gerekir dedim. Uzlaşıya açık bir pozisyonda oturmanız gerekiyor. Bizim tercihimiz genel başkanlardan biri adayımız olsun dedim. İlk turda Sayın Akşener'in görüşü farklı olduğu için uzlaşı sağlanmadı.

"MASADAN KALKAYIM" DİYEN OLMADI"

Şöyle bir fikir geldi: O zaman acaba 5 imzayla ortak adayı açıklayalım mı diye, ben dedim bu doğru olmaz. Sayın Davutoğlu'nun da görüşü o şekilde oldu. Normalde bir sonraki toplantı CHP'de olacaktı. Bu toplantının ikinci oturumunu da burada yapalım dedim. Sayın Akşener'e size kaç gün gerek durumu değerlendirmek için dedim, bir kaç gün olsa yeterli, GİK'i toplamam gerekir dedi.

Masadan ben kalkayım diyen olmadı. Çok kısa bir şey açıklayalım, ortak anlayış oluştu diye. Bunu tekrar değerlendirmek ve açıklama yapmak üzere toplanacağız dedik. Herkes imzaladı. Sohbet gergin olsa akşam yemeği olmaz.



AKŞENER "MASA KALKTI" DEDİ, BABACAN 'AKŞENER KALKTI' DEDİ...

Akşener, geride bıraktığımız günlerde "Ben masadan kalkmadım. Masa kalktı, ben oturuyordum" demişti.



Ali Babacan da Akşener'in "Masa kalktı" sözlerinin aksine "Ortak adayı görüşmeye başladık, 4 gün sonra bitirdik aslında. Masa dağılmadı bir parti kalktı sonra tekrar geldi" dedi.