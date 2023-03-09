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    • 09.03.2023 23:09
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    • 09.03.2023 23:49
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    'Kumar' masasında o gece neler yaşandı? Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' salvosu: Masa değil Akşener kalktı...

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'noter, kumar' masası deyip hakaretler savurarak ayrıldığı koalisyona İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartı ile dönmesinin etkileri sürüyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Meral Akşener'i hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi. Akşener'in 'Biz artık yokuz' şeklinde açıklamasını beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiren Ali Babacan, "Yaralıyıcı bir üslup vardı" diyerek tepki gösterdi. 'Kumar' masasında o gece yaşananları da anlatan Babacan, "İlk turda Sayın Akşener'in görüşü farklı olduğu için uzlaşı sağlanmadı" ifadelerini kullandı. Babacan Akşener'in masa kalktı sözlerinin aksine "Masa dağılmadı bir parti kalktı sonra tekrar geldi" dedi.

    takvim.com.tr
    ’Kumar’ masasında o gece neler yaşandı? Babacan...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyondaki kaos, kavga ve küçük hesaplaşmalara sahne oluyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'noter, kumar' masası deyip hakaretler savurarak ayrıldığı koalisyona 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri döndü. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde icra edilen son toplantıya da katıldı. Toplantı sonrası Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.



    Adaylık duyurusunun yapıldığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    "YÜZÜMÜN ASIK OLMASI DEPREMDEN" DEDİ 1 DAKİKA SONRA KAHKAHA ATTI
    Konuya ilişkin Akşener'den akla ziyan bir savunma geldi. Katıldığı TV yayınında yüz ifadesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Akşener, yüzüne gelen ışık ve Kahramanmaraş depremleri nedeniyle suratının asık olduğunu ifade etti. Tam da bu noktada büyük bir riyakarlık örneği kayıtlara geçti. "Yüzümün asık olması depremden" bahanesini öne süren İYİ Parti lideri, bu sözlerinden bir dakika sonra stüdyoda kahkahalar attı. Bu tutum büyük tepkiyle karşılandı.



    BABACAN'DAN AKŞENER'E 'ÜSLUP' SALVOSU
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Meral Akşener'i hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi.

    Akşener, 3 Mart Cuma günü yaptığı 'noter masası, kumar masası' sözlerinin yer aldığı açıklamayı canlı takip etmediğini belirten Babacan, "Görüşlerinde ısrarcı olabilirlerdi, varsa farklı bir görüşleri pazartesi günü gelirlerdi... Şimdiye kadar yaptığımız bütün çalışmalar gibi, başka bir mutabakat arayışı başka bir fikir olabilir diye bekliyorduk" şeklinde konuştu.

    Akşener'in 'Biz artık yokuz' şeklinde açıklamasını beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiren Ali Babacan, "Yaralıyıcı bir üslup vardı" dedi.

        Ali Babacan'ın dışında, DEVA Partisi yönetimi de Meral Akşener'e üslup konusunda tepkili...

        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Bazı siyasi eleştirilerimizi mahsus tutuyoruz" diyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef almıştı.

        Akşener'in masadan çekildiğini duyurduğu konuşmasında kullandığı, "Kişisel ikbal ve hesaplar için üretilmiş devşirmek bir siyasetin hınk deyicileri, ceketimi assam aday olurum diyenler, Türk milletini ölümle sıtma arasına mahkum edenler, şahsi hırslar, kişisel ajandalar, kuyruklu yalanlar, yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kumar masası, noter masası... " ifadelerini cımbızlayan Ekmen, "Bunların hepsini önümüzdeki dönemde üzüntülerimizi ifade edeceğiz. Bugün sadece bunların masanın hukukuna yakışmadığını ifade etmekle yetinelim" şeklinde konuştu.

        Öte yandan Ali Babacan, Akşener'in masaya dağıtmadan evvelki gecede yaşananları da anlattı;

        "İLK OTURUMDA UZLAŞI OLMADI"
        Takım oyununda takım kaptanı kim olacak diye perşembe günü konuştuk. Gültekin Bey'den başladı. Ben, Temel Bey, Ahmet Bey, Kemal Bey sonra Meral Hanım sırayla konuştu. İlk defa açık açık genel başkanların çoğu Kemal Bey'in ismini zikrederek ortak aday olmasını uygun görüyoruz dediler. En son Akşener konuştu, farklı fikirleri vardı. Partimizin farklı fikri var dedi, onları söyledi. İlk oturumda uzlaşı olmadı. 5 imzayla ortak adayı deklere mi edelim, yoksa İyi Parti'ye süre mi verelim.

        İlk turda ben ortak adayın masadan çıkması gerekir dedim. Uzlaşıya açık bir pozisyonda oturmanız gerekiyor. Bizim tercihimiz genel başkanlardan biri adayımız olsun dedim. İlk turda Sayın Akşener'in görüşü farklı olduğu için uzlaşı sağlanmadı.

        "MASADAN KALKAYIM" DİYEN OLMADI"
        Şöyle bir fikir geldi: O zaman acaba 5 imzayla ortak adayı açıklayalım mı diye, ben dedim bu doğru olmaz. Sayın Davutoğlu'nun da görüşü o şekilde oldu. Normalde bir sonraki toplantı CHP'de olacaktı. Bu toplantının ikinci oturumunu da burada yapalım dedim. Sayın Akşener'e size kaç gün gerek durumu değerlendirmek için dedim, bir kaç gün olsa yeterli, GİK'i toplamam gerekir dedi.

        Masadan ben kalkayım diyen olmadı. Çok kısa bir şey açıklayalım, ortak anlayış oluştu diye. Bunu tekrar değerlendirmek ve açıklama yapmak üzere toplanacağız dedik. Herkes imzaladı. Sohbet gergin olsa akşam yemeği olmaz.

        AKŞENER "MASA KALKTI" DEDİ, BABACAN 'AKŞENER KALKTI' DEDİ...
        Akşener, geride bıraktığımız günlerde "Ben masadan kalkmadım. Masa kalktı, ben oturuyordum" demişti.

        Ali Babacan da Akşener'in "Masa kalktı" sözlerinin aksine "Ortak adayı görüşmeye başladık, 4 gün sonra bitirdik aslında. Masa dağılmadı bir parti kalktı sonra tekrar geldi" dedi.


        AKŞENER'DEN 'OYUNUZ KADAR KONUŞUN' AYARI YEMİŞLERDİ
        DEVA Partisi'nin İYİ Parti'yi hedef alan açıklamalarına bir başka pencereden bakmata da fayda var.

        Bilindiği üzere İP Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin daha tartıya çıkmadığını vurgulayarak "Milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" demişti.

        Davutoğlu ve Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajını veren Akşener'in yaptığı bu çıkış tüm dikkatleri üzerine toplamış, ilerleyen süreçte de "Masanın sahibi biziz, İYİ Parti" açıklamasını yapmıştı.

        Kulislerde de Akşener'in Babacan ve Davutoğlu'na, dolayısıyla partilerine mesafeli bir tutum sergilediği birçok kez konuşulmuştu.
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        Haberler Güncel 'Kumar' masasında o gece neler yaşandı? Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' salvosu: Masa değil Akşener kalktı...
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