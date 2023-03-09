'Kumar' masasında o gece neler yaşandı? Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' salvosu: Masa değil Akşener kalktı...

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyondaki kaos, kavga ve küçük hesaplaşmalara sahne oluyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'noter, kumar' masası deyip hakaretler savurarak ayrıldığı koalisyona 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri döndü. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde icra edilen son toplantıya da katıldı. Toplantı sonrası Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.
Adaylık duyurusunun yapıldığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
"YÜZÜMÜN ASIK OLMASI DEPREMDEN" DEDİ 1 DAKİKA SONRA KAHKAHA ATTI
Konuya ilişkin Akşener'den akla ziyan bir savunma geldi. Katıldığı TV yayınında yüz ifadesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Akşener, yüzüne gelen ışık ve Kahramanmaraş depremleri nedeniyle suratının asık olduğunu ifade etti. Tam da bu noktada büyük bir riyakarlık örneği kayıtlara geçti. "Yüzümün asık olması depremden" bahanesini öne süren İYİ Parti lideri, bu sözlerinden bir dakika sonra stüdyoda kahkahalar attı. Bu tutum büyük tepkiyle karşılandı.
BABACAN'DAN AKŞENER'E 'ÜSLUP' SALVOSU
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Meral Akşener'i hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi.
Akşener, 3 Mart Cuma günü yaptığı 'noter masası, kumar masası' sözlerinin yer aldığı açıklamayı canlı takip etmediğini belirten Babacan, "Görüşlerinde ısrarcı olabilirlerdi, varsa farklı bir görüşleri pazartesi günü gelirlerdi... Şimdiye kadar yaptığımız bütün çalışmalar gibi, başka bir mutabakat arayışı başka bir fikir olabilir diye bekliyorduk" şeklinde konuştu.
Akşener'in 'Biz artık yokuz' şeklinde açıklamasını beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiren Ali Babacan, "Yaralıyıcı bir üslup vardı" dedi.