Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınında! Selvi Kılıçdaroğlu ile poz verdi... Kim bu Rasim Bölücek? FETÖ ile temas...

Kim bu Rasim Bölücek!
Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyon büyük kavgalar ve pazarlıklar sonucu adayını belirledi.
MERAL AKŞENER'DEN MASADAN KALKTI GERİ DÖNDÜ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta zehir zemberek sözlerle dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.
ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
Koalisyon ortağı 5 liderin yanısıra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak olması "7 Kocalı Hürmüz" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Kılıçdaroğlu Saadet önünden CHP Genel Merkezine geçerek yanında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir konuşma yaptı.
SELVİ KILIÇDAROĞLU İLE VERİLEN POZ DİKKAT ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına hazırlandığı esnada çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. O görüntüde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli Selvi Kılıçdaroğlu ile poz veren bir kişi merak edildi.
O isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek...
KİMDİR BU RASİM BÖLÜCEK?
Tam da Hakan Şükür, Burak Çopur gibi firari FETÖ'cülerin Kılıçdaroğlu için kutlama mesajları paylaştığı ve "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı." dediği dönemde paltosuyla piyasaya çıkan Bölücek'in bağlantıları ve temasları ise oldukça karanlık ve dikkat çekici...
FETÖ ajanı eski MİT'çi Enver Altaylı ile 1159 saatlik görüşmesi bulunan Rasim Bölücek CHP'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi için sürekli kullandığı 'kontrollü darbe' imasının mimarı olarak biliniyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCALARINDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYOR
Bir süre ABD'nin New York eyaletinde ikamet eden Rasim Bölücek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor.
Bölücek'in 20 Mayıs 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metropol A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atandığı ve maaşa bağlandığı ortaya çıkmıştı.
FETÖ AJANI İLE BİNDEN FAZLA GÖRÜŞME!
FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı, hakkında düzenlenen iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Rasim Bölücek ile 1159 adet telefon görüşmesi yaptıkları tespit edilmişti.
"HİPERAKTİFTİR, GÜNDE 10 KERE ARAMIŞTIR" SAVUNMASI
Rasim Bölücek, Enver Altaylı ile telefonla çok sık görüştüğünü kabul etmiş ve "Evet, görüştük. Enver Abi hiperaktiftir. Beni günde 10 kez aramıştır" ifadelerini kullanmıştı.