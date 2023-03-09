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    • 09.03.2023 17:47
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınında! Selvi Kılıçdaroğlu ile poz verdi... Kim bu Rasim Bölücek? FETÖ ile temas...

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır sözlerle dağıttığı 6'lı koalisyon sürdürülen pazarlıklar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı. Kılıçdaroğlu adaylık konuşmasına hazırlanırken Selvi Kılıçdaroğlu ile poz veren bir isim merak konusu oldu. O isim Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek... FETÖ ajanı eski MİT'çi Enver Altaylı ile 1159 saatlik görüşmesi bulunan Rasim Bölücek CHP'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi için sürekli kullandığı 'kontrollü darbe' imasının mimarı olarak biliniyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kim bu Rasim Bölücek? FETÖ ile temas...

    Kim bu Rasim Bölücek!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyon büyük kavgalar ve pazarlıklar sonucu adayını belirledi.

    MERAL AKŞENER'DEN MASADAN KALKTI GERİ DÖNDÜ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta zehir zemberek sözlerle dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.

    ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
    Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

    Koalisyon ortağı 5 liderin yanısıra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak olması "7 Kocalı Hürmüz" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Kılıçdaroğlu Saadet önünden CHP Genel Merkezine geçerek yanında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir konuşma yaptı.

    SELVİ KILIÇDAROĞLU İLE VERİLEN POZ DİKKAT ÇEKTİ
    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına hazırlandığı esnada çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. O görüntüde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli Selvi Kılıçdaroğlu ile poz veren bir kişi merak edildi.

    O isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek...

    KİMDİR BU RASİM BÖLÜCEK?
    Tam da Hakan Şükür, Burak Çopur gibi firari FETÖ'cülerin Kılıçdaroğlu için kutlama mesajları paylaştığı ve "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı." dediği dönemde paltosuyla piyasaya çıkan Bölücek'in bağlantıları ve temasları ise oldukça karanlık ve dikkat çekici...

    FETÖ ajanı eski MİT'çi Enver Altaylı ile 1159 saatlik görüşmesi bulunan Rasim Bölücek CHP'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi için sürekli kullandığı 'kontrollü darbe' imasının mimarı olarak biliniyor.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCALARINDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYOR
    Bir süre ABD'nin New York eyaletinde ikamet eden Rasim Bölücek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor.

    Bölücek'in 20 Mayıs 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metropol A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atandığı ve maaşa bağlandığı ortaya çıkmıştı.

    FETÖ AJANI İLE BİNDEN FAZLA GÖRÜŞME!
    FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı, hakkında düzenlenen iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Rasim Bölücek ile 1159 adet telefon görüşmesi yaptıkları tespit edilmişti.

    "HİPERAKTİFTİR, GÜNDE 10 KERE ARAMIŞTIR" SAVUNMASI
    Rasim Bölücek, Enver Altaylı ile telefonla çok sık görüştüğünü kabul etmiş ve "Evet, görüştük. Enver Abi hiperaktiftir. Beni günde 10 kez aramıştır" ifadelerini kullanmıştı.

        Rasim Bölücek, şu açıklamayı yapmıştı;

        "Enver Altaylı'nın ilişki kurmak için bana ihtiyacı yok. Aradığı sayısız kişiden biriyim. Birçok insanı arar, beni de arar. CHP Genel Başkanı'nın siyasi danışmanıyım. Altaylı ile ihtiyatlı bir mesafem vardır. Evet, görüştük. Çekincem olsa kendi telefonumu kullanmazdım. Suç teşkil edecek durum değil. Enver Abi hiperaktiftir. Beni günde 10 kez aramıştır. Eminim ki 20 kere başkasını aramıştır."

        ''ABD'DE EVİM VARDI KALIRDIM''
        Enver Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi için aracı olmadığı iddia eden Bölücek, şöyle devam etti: "Genel Başkan on binlerce kişiyle görüşüyor. Ona ulaşmak için bana ihtiyacı yok. Kılıçdaroğlu'nun sayısız danışmanıyla ilgili spekülasyon yapıldı. Herkes benimle ilişki kurmak ister. Ben CHP'nin başdanışmanıyım. Benim en küçük korkum olsa, çocuğumuzu okuttuğumuz ABD'de evim vardı, kalırdım. Her şeyi takip altında bir insanım."

        Rasim Bölücek'in bu açıklamaları FETÖ ile CHP arasındaki derin teması da ortaya koyuyor..



        Öte yandan söz konusu İddianameye göre, Enver Altaylı, bazı siyasi parti genel başkanlarının 'FETÖ mensubu olduğu tespit edilen danışmanları' aracılığıyla bu partilere etki etmeye çalıştı.

        Bu kapsamda Altaylı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu belirtilen Rasim Bölücek ile telefon trafiğine yer verildi. Altaylı, rehberinde 'Bölücek Rasim' ibaresi ile kayıtlı cep numarası ile 1022 kez görüştü. Bu görüşmelerin 767'sinde Altaylı, 197'sinde Bölücek aradı. Görüşmelerin süresi 2 gün 13 saat 59 dakika 22 saniye tuttu. Ancak bu görüşmelerin hangi tarihlerde yapıldığı iddianamede belirtilmedi.

        0 SANİYELİK YÖNTEM
        "Ayrıca şüphelinin telefon rehberinde 'Rasim Bölücek' ibaresi ile kayıtlı başka bir cep numarası ile 137 kez toplamda 1 saat 53 dakika 3 saniye görüşme yaptığı tespit edilmiştir" denildi.

        İkili arasında, '0' (sıfır) saniyelik görüşme/çağrı bırakma olayının olduğu da belirtildi. Bunun, aralarında farklı bir iletişim yoluna geçmek için geliştirilen bir yöntem olduğu öne sürüldü.

            'KONTROLLÜ DARBE'NİN MİMARI RASİM BÖLÜCEK
            Rasim Bölücek, CHP'nin sağ seçmene yönelmesinde ve Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe", "Adil Öksüz MİT'çi" gibi yalanlarının da mimarı olduğu dillendirilmişti.

            MANSUR YAVAŞ'LA TEMASI...
            2014 senesinde Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesinde büyük pay sahibi olan ve Mansur Yavaş'ın seçim sonuçlarında kaybetmesinden sonra partiden istifa etmesi ile eleştiri oklarına hedef olan Bölücek, gündeme Amerika'da ki FETÖ üyeleri ile irtibat halinde olduğu eleştirileri ile de gelmişti. Asıl mesleği tıp doktorluğu olan Bölücek reklam ajanslarında yaratıcı reklamcılık alanında çalıştı.

            Çok sayıda siyasi partinin seçim dönemlerindeki reklam çalışmalarını yürüten Bölücek, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığına getirilmişti.

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