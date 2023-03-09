Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınında! Selvi Kılıçdaroğlu ile poz verdi... Kim bu Rasim Bölücek? FETÖ ile temas...

ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU

Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

Koalisyon ortağı 5 liderin yanısıra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak olması "7 Kocalı Hürmüz" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu Saadet önünden CHP Genel Merkezine geçerek yanında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir konuşma yaptı.

SELVİ KILIÇDAROĞLU İLE VERİLEN POZ DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına hazırlandığı esnada çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. O görüntüde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli Selvi Kılıçdaroğlu ile poz veren bir kişi merak edildi.

O isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek...

KİMDİR BU RASİM BÖLÜCEK?

Tam da Hakan Şükür, Burak Çopur gibi firari FETÖ'cülerin Kılıçdaroğlu için kutlama mesajları paylaştığı ve "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı." dediği dönemde paltosuyla piyasaya çıkan Bölücek'in bağlantıları ve temasları ise oldukça karanlık ve dikkat çekici...

FETÖ ajanı eski MİT'çi Enver Altaylı ile 1159 saatlik görüşmesi bulunan Rasim Bölücek CHP'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi için sürekli kullandığı 'kontrollü darbe' imasının mimarı olarak biliniyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCALARINDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYOR

Bir süre ABD'nin New York eyaletinde ikamet eden Rasim Bölücek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor.

Bölücek'in 20 Mayıs 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metropol A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atandığı ve maaşa bağlandığı ortaya çıkmıştı.