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    • 10.03.2023 01:10
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    • 10.03.2023 01:17
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    Deprem bölgesinde alınan yeni tedbirler ve kişilerin haklarının korunmasını içeren kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

    OHAL kapsamında bazı tedbirlerin alınması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararnamede avans ödemeleri, sanayi siciline ilişikin süreler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında bazı düzenlemeler yapıldı. Ayrıyeten Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

    Deprem bölgesinde yeni tedbirler!

    OHAL kapsamında bazı tedbirlerin alınması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.



    Yayımlanan kararnamede avans ödemeleri, sanayi siciline ilişikin süreler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında bazı düzenlemeler yapıldı.


    DEPREM SEBEBİYLE YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİREN KİŞİLERİN HAKLARI KORUNACAK
    Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

    Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.

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    Haberler Güncel Deprem bölgesinde alınan yeni tedbirler ve kişilerin haklarının korunmasını içeren kararname Resmi Gazete'de yayımlandı
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