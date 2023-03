Tabandan 'Saadet'leri kaçtı! Karamollaoğlu'na rest çekip Kılıçdaroğlu'na karşı çıktılar: "Mukaddes davaya ihanet, asla destek vermeyiz"

Aziz Milletimiz, Kıymetli Milli Görüşçüler!

Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır.

Saadet Partisi yönetimi, şu haliyle bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, kültürüyle ve tarihiyle kavga etmiş, büyük tahribatlar yapmış partilerin karargâhına dönüşmüştür. Saadet Partisi yönetiminin girmiş olduğu bu yol, almış olduğu bu karar asla Milli Görüş Hareketini ve Hareketimizin tertemiz mensuplarını bağlamaz. Milli Görüş leke tutmaz bir kumaştır. Kin ve nefretle hareket etmeyen bir ahlaka sahiptir. Milletimizi; işbirlikçi, küreselci ve ihanet şebekelerine bırakmayacak bir cihat karargâhıdır.



Saadet Partisi yönetiminin ittifaka yönelik almış olduğu bu karar sadece parti genel merkezini bağlamakta olup Milli Görüş hareketini oluşturan diğer MİLKO kuruluşlarımızın kahir ekseriyetini bağlamamaktadır. Dolayısıyla bu kararın 6'lı masaya olumlu bir oy etkisi olmayacaktır. Her ne kadar açıkça ifade etmeseler de teşkilat mensuplarımızın büyük bir çoğunluğu bu durumu asla tasvip etmemektedir.



Yaşanan bu süreç bizlere Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın şu sözünü hatırlatmaktadır.

"Siyonizm öyle ustadır ki,

Kim ? Ben mi ? Ben, hiç Siyonizm'e hizmet eder miyim!

Şarkısını söylettirerek, kendi ordusunda askeri talim yaptırır."

Değerli Milli Görüşçü kardeşlerimiz!

İnancımızda ümitsizliğe yer yoktur.

Milli Görüş Hareketinin şerefli mensupları tarihin her döneminde olduğu gibi, bugünde Anadolu'nun her karışından iman olup fışkıracaktır. Oynanan oyunları bozacaktır. Ahlak ve maneviyatı, adaleti, birliği ve ümmet şuurunu ortaya koyacaktır.

Haymana Mutabakatı Heyeti, Milli Görüşün çürümeyen köküdür. Bozulmayan dallarıdır. Hareketimizin bizzat gövdesidir.

Haymana Mutabakatı Heyeti olarak önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, Milli Görüş değerlerine sahip olmayan bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar beyan ediyoruz.