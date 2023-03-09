Tabandan 'Saadet'leri kaçtı! Karamollaoğlu'na rest çekip Kılıçdaroğlu'na karşı çıktılar: "Mukaddes davaya ihanet, asla destek vermeyiz"

6'lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu. Saadet önünde toplanan CHP'liler "Türkiye laiktir laik kalacak" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.
Kalabalık grup, 28 Şubat postmodern darbesinin sembollerinden olan marşları da parti binasına karşı okudu.
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kurduğu Saadet Partisi'nin içerisine düştüğü hal sosyal medyada da çokça konuşuldu.
Gelişme üzerine Saadet Partisi'nde 'Kemal Kılıçdaroğlu' krizi baş gösterdi. Parti tabanı genel başkan Temel Karamollaoğlu'na resti çekip 6 Mart'ı 'kara bir gün' olarak tanımlayarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı.
"MUKADDES DAVA 3-5 VEKİLLİĞE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ, KARAMOLLAOĞLU YÖNETİMİNİ İHANET ETTİ"
Haymana Mutabakatı Heyeti, Saadet Partisi yönetiminin mukaddes davayı 3-5 vekilliğe peşkeş çektiğini belirterek "Mukaddes dava 'kazanacağız avuntusuyla' 3-5 vekilliğe peşkeş çekilmiştir. Mevcut yönetim ihanet etti, meşruiyetini kaybetti" açıklamasını yaptı.
İlgili açıklamada, "Milli Görüş değerlerine sahip olmayan bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar beyan ediyoruz" ifadeleri kullandı.