6'lı koalisyonun adayı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu "görüşeceğim" dedi! Terörün siyasi ayağı HDP şartları sıraladı: "Görüşmede Akşener de olacak!"

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den geldi.



Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı "HDP Genel Merkezi'ne gel" davetine tutuklu Selahattin Demirtaş da Twitter'dan eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan, aday çıkarma kararını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.



CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı.

Çağrıyı değerlendiren CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, şöyle konuştu:



"Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.

ÖTEKİLEŞTİRMEK OLMAZ

Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben Meclis'te grup başkanvekilliği yapıyorum. HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır."