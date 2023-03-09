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    • Güncel
    • 09.03.2023 16:49
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    • 09.03.2023 22:34
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    6'lı koalisyonun adayı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu "görüşeceğim" dedi! Terörün siyasi ayağı HDP şartları sıraladı: "Görüşmede Akşener de olacak!"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmasının ardından terörün siyasi ayağı HDP'den görüşme daveti gelmişti. Kılıçdaroğlu, fondaş medyaya verdiği röportajda HDPKK için, "HDP ile elbette görüşeceğim" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, HDP'ye yeşil ışık yakarken Akşener'in, "HDP masaya gelemez, CHP ile görüşebilir" restine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve terörden tutuklu Demirtaş yaptığı açıklamalarla karşı çıktı. Sancar, CHP ile değil masayla görüşeceklerini belirtirken, Demirtaş, "Çünkü HDP’liler Sayın Kılıçdaroğlu’na, bağırlarına taş basarak oy vermek istemiyorlar, öyle bir şey de olmayacak zaten." dedi. İyi Parti Sözcüsü Zorlu HDP'lilerin aksine görüşmenin Kılıçdaroğlu ile HDP arasında olabileceğini belirtti.

    takvim.com.tr
    HDP’de 6’lı koalisyona bedel ödeyeceksiniz resti!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den geldi.

    Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı "HDP Genel Merkezi'ne gel" davetine tutuklu Selahattin Demirtaş da Twitter'dan eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan, aday çıkarma kararını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.

    CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı.

    Çağrıyı değerlendiren CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, şöyle konuştu:

    "Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.

    ÖTEKİLEŞTİRMEK OLMAZ
    Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben Meclis'te grup başkanvekilliği yapıyorum. HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır."



    "ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" çıkış geldi.

    Terörün siyasi ayağı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın kendisine yaptığı çağrı sonrası açıklamalarda bulunana Kılıçdaroğlu, "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis'te HDP'li Başkan Vekili'nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek." dedi.

    TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'DEN İTİRAF GELDİ
    Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası CHP yandaşı gazeteci Mirgün Cabas'a konuşan Sancar'dan 6'lı koalisyonla ilgili bomba bir itiraf geldi.



        6'LI KOALİSYONUN TÜMÜYLE GÖRÜŞECEĞİZ
        6'lı koalisyonda sadece CHP ile görüşmeyeceklerini belirten Sancar Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili, "Millet İttifakı'nın tümüyle görüşeceğiz. Bizim yapacağımız görüşme CHP ile olmayacaktır." dedi.

        MERAL AKŞENER'İN HDP'YE MASAYA GELEMEZ SÖZLERİNE KARŞI SANCAR'DAN REST
        Akşener'in "HDP masaya gelemez söylemlerinin aksine Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun adayı olarak kendileriyle görüşebileceğini belirten Sancar, "Millet İttifakı adayı ve ekibiyle olacaktır. Dolayısıyla 'CHP ve HDP görüşmesi' şeklindeki başlıklar doğru değil. 6 Mart'tan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak adayıdır. Bize geldiğinde de CHP Genel Başkanı değil Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gelecektir. Millet İttifakı'nı temsilen gelecektir." dedi.


        HDP'LİLER SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA, BAĞIRLARINA TAŞ BASARAK OY VERMEK İSTEMİYORLAR
        Terörden tutuklu bulunan HDP'li Demirtaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz" sorusuna, "Bundan sonra hedef, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin ortak adayı olmasını sağlamaktır" yanıtını verdi. HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini beklediğini ancak görüşmelerin tüm paydaşlarla ortak bir zeminde gerçekleşmesi gerektiğini belirten Demirtaş, "Elbette HDP ile de açık bir müzakere yürüterek demokratik taleplere nasıl yaklaştığını ortaya koyması bekleniyor. Çünkü HDP'liler Sayın Kılıçdaroğlu'na, bağırlarına taş basarak oy vermek istemiyorlar, öyle bir şey de olmayacak zaten. HDP'liler Sayın Kılıçdaroğlu'na severek, isteyerek, gönül rahatlığıyla oy verebilmek için HDP'yi ziyareti ve uzlaşmayı bekliyorlar. Cumhuriyetin ikinci yüz yılında, büyük bir değişim ve demokratik dönüşüm olacaksa bütün Türkiye yeni bir toplumsal birlik ruhuyla ayağa kalkacaksa HDP'nin dışlanması bu yöndeki çabaları zayıflatır." dedi.


            6'lı koalisyonun HDP olmadan seçimi kazanamayacağını ima eden Demirtaş, "Ben, Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişim konusunda samimi ve cesur olduğuna inanıyorum. Çalışma ekibinin de aynı düşünceyle hareket etmesi halinde, HDP'nin de desteğiyle, Türkiye yüz yılın değişimini gerçekleştirebilir. Toplumsal barış, huzur, refah sağlanabilir. Demokrasi, kurumsal bir yapıya kavuşturulabilir. Diyalogdan, konuşmaktan kimseye zarar gelmez. Herkes birbiriyle konuşursa sorunlarımızı çözebiliriz ve halkı birleştirebiliriz. Bu doğrultuda, Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük yaparak tüm diyalog kanallarını açacağını umuyorum. Bundan sonra hedef, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin ortak adayı olmasını sağlamaktır. Bu başarılırsa toplumsal kutuplaşma da azalır, barış ve birlikte yaşam umudu artar." şeklinde konuştu.

            İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: GÖRÜŞÜLEBİLİR
            İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da katıldığı bir televizyon programında 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesi için HDP ile görüşmesinin sorun olmadığını söyledi.


            DEMİRTAŞ MEKTUPLA ŞAMARLAMIŞTI
            Akşener'in açıklaması sonrası bir mektup kaleme alan HDP'nin terörden tutuklu ismi Selahattin Demirtaş, 6'lı koalisyona rest çekti. Tabanı istemediği için HDP açıklamalarını yumuşak tonda yapan Akşener'i çok sert bir dille eleştiren Demirtaş, "HDP de HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın açıklamaları sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise katıldığı bir televizyon yayınında, "Çok uzak olmayan tarihte HDP'yi ziyaret edeceğiz." demişti.

                "HDP OY VERMEZSE 6'LI KOALİSYON 7'Lİ OLMAZSA SEÇİM KAZANMA ŞANSI OLMUYOR"

                Gazeteci Hakkı Öcal A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Öcal, "Meral Akşener katıldığı bir TV programında çizgisini çekti HDP ile hükümet ortaklığı yapmayacağını söyledi. O zaman HDP niye oy versin ki eğer HDP oy vermezse 6'lı koalisyon 7'li olmazsa seçim kazanma şansı olmuyor. Onların zorla getireceği bir oy var ve olursa bir seçim kazanma ihtimali olursa olacak. Şu anda krizin adı bu: HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakanlar Kurulu'nda yer alacak mı almayacak mı? Meral Akşener seçmene bunu açıklayamaz ve diyemez." dedi.

                "HDP'NİN KÜRT SEÇMEN ÜZERİNDE ETKİSİ OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM"

                Gazeteci Öcal, "Eğer Anayasa Mahkemesi HDP'nin banka blokajını kaldırmama kararını kesinleştirirse partinin kapatılıp kapatılmaması için tavrını da belirtebilir. Ama bunun tersi bir kararda çıkabilir güvenlik için hesaba blokaj koyup farklı bir karar verir. Ama ben mahkemenin HDP'yi kapatmayacağını düşünüyorum. HDP kapatılırsa buradaki oyları zorla Millet İttifakı'na TİP getirmeye çalışacak. HDP'nin Kürt seçmen üzerinde etkisi olduğu kanaatinde değilim." diye konuştu.

                "HDP'NİN ALEYHİNE İŞLEYECEK"

                Öcal değerelendirmelerinin devamında, "Cumhur İttifakı canını dişine takıp çalışacak. Doğu'da yaşayan vatandaşların oylarını kitle halinde sırf Demirtaş istedi diye HDP istedi diye topluca Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi diye bir durum yok. Cumhur İttifakı çok çalışacak, hiçbir şeyi varsayamaz ve böyle bir lüksü de yok. Karşı taraf 7'li 8'li içerisi dışarısı ittifak halinde bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları hiçbir şeyi şansa bırakamaz. İşte bu durum HDP'nin aleyhine işleyecek." diye konuştu.

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                Haberler Güncel 6'lı koalisyonun adayı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu "görüşeceğim" dedi! Terörün siyasi ayağı HDP şartları sıraladı: "Görüşmede Akşener de olacak!"
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