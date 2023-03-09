6'lı koalisyonun adayı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu "görüşeceğim" dedi! Terörün siyasi ayağı HDP şartları sıraladı: "Görüşmede Akşener de olacak!"

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den geldi.
Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı "HDP Genel Merkezi'ne gel" davetine tutuklu Selahattin Demirtaş da Twitter'dan eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan, aday çıkarma kararını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.
CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı.
Çağrıyı değerlendiren CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, şöyle konuştu:
"Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.
ÖTEKİLEŞTİRMEK OLMAZ
Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben Meclis'te grup başkanvekilliği yapıyorum. HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır."
"ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" çıkış geldi.
Terörün siyasi ayağı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın kendisine yaptığı çağrı sonrası açıklamalarda bulunana Kılıçdaroğlu, "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis'te HDP'li Başkan Vekili'nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek." dedi.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'DEN İTİRAF GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası CHP yandaşı gazeteci Mirgün Cabas'a konuşan Sancar'dan 6'lı koalisyonla ilgili bomba bir itiraf geldi.