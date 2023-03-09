Kirli pazarlıklara MHP'den tepki! Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e sert sözler: Şaklabanların ensesinde olacağız

6'lı koalisyonda yaşanan adaylık krizi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yadımcılık formülüyle şimdilik bastırıldı. Ancak ittifak için HDP krizi başlamış durumda. Akşener'in "Masada yerleri yok" sözlerinin ardından tehditvari açıklamalar peş peşe geldi. Kıran kırana süren kirli pazarlıklara MHP'den sert sözlerle tepki geldi.
AKŞENER: "O MASADA HDP YOK!"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından açıklamada bulunmuş ve HDP'nin Altılı Masa'da olmadığını ve kendilerine bakanlık verilmeyeceğini iddia etmişti.
Meral Akşener, "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" iddiasında bulunmuştu.
Ancak HDP cephesinden gelen açıklamalar HDP'nin bakanlık dahil talepleri olacağı ve masada olmak isteyecekleri yönündeydi.
"PKK'NIN SİYASİ UZANTISINA NE İSTERSE VERECEKLER"
Yürütülen kirli pazarlıklara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu.